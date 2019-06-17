Власти сирийской провинции Хомс рассказали о разработке плана по возвращению жителей Пальмиры

Губернатор сирийской провинции Хомс Талал аль-Барази рассказал о разработке плана по возвращению жителей Пальмиры, сообщает ФАН.

В рамках подготовки к следующему учебному году начнётся восстановление двух школ. Через месяц медцентр в Пальмире будет готов на 50%.

Как отметил губернатор, ожидается, что показатели по возвращению людей в течение следующих двух месяцев составят 20% при продолжении предоставления основных услуг и работ по восстановлению домов.

Ранее СМИ рассказали о реставрации артефактов Пальмиры в Национальном музее Дамаска.