Власти сирийской провинции Хомс рассказали о разработке плана по возвращению жителей Пальмиры
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В рамках подготовки к следующему учебному году начнётся восстановление двух школ. Через месяц медцентр в Пальмире будет готов на 50%.
Как отметил губернатор, ожидается, что показатели по возвращению людей в течение следующих двух месяцев составят 20% при продолжении предоставления основных услуг и работ по восстановлению домов.
Ранее СМИ рассказали о реставрации артефактов Пальмиры в Национальном музее Дамаска.