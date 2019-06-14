СМИ рассказали о реставрации артефактов Пальмиры в Национальном музее Дамаска

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Национальный музей Дамаска занимается реставрацией артефактов Пальмиры и других памятников Сирии, сообщает ФАН.
СМИ рассказали о реставрации артефактов Пальмиры в Национальном музее Дамаска
  • РИА Новости

По имеющимся данным, функционирует только часть залов, но музейный парк, где выставлены экспонаты, приведён в порядок.

Сбор предметов для экспозиции музея начался в 1919 году, практически все они были найдены при раскопках на территории Сирии. В настоящее время в запасниках хранятся в том числе контейнеры с осколками артефактов Пальмиры.

В апреле сообщалось, что в Пальмире восстановили подачу воды и электроснабжение.

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