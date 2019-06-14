СМИ рассказали о реставрации артефактов Пальмиры в Национальном музее Дамаска
- РИА Новости
По имеющимся данным, функционирует только часть залов, но музейный парк, где выставлены экспонаты, приведён в порядок.
Сбор предметов для экспозиции музея начался в 1919 году, практически все они были найдены при раскопках на территории Сирии. В настоящее время в запасниках хранятся в том числе контейнеры с осколками артефактов Пальмиры.
В апреле сообщалось, что в Пальмире восстановили подачу воды и электроснабжение.