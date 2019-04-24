В Пальмире восстановили подачу воды и электроснабжение

В сирийском городе Пальмира местные власти восстановили городскую инфраструктуру. Об этом сообщил министр туризма Сирии Мухаммед Рами Радван Мартини.

По его словам, в Пальмире планируется открытие «большого количества специальных предприятий, которые будут обслуживать поток туристов».

«Сейчас государство восстановило в Пальмире всю инфраструктуру — электроснабжение, подачу воды, канализацию, и город рядом с античным памятником вернулся к нормальной жизни», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что власти Сирии намерены открыть Пальмиру для посещения туристами в 2019 году.

Ранее депутат парламента Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил экономическое и гуманитарное сотрудничество с Сирией.