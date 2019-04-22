Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков

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Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя военной полиции. 

По его словам, во время патрулирования Думы к российским военным обратился мирный житель и сообщил об обрушении некоторых зданий.

«В ходе осмотра мы обнаружили тоннель, в котором нашли уцелевший аэрофотоснимок с отмеченными на нём позициями группировки «Джейш аль-Ислам». Съездили на место — обнаружили танк», — заявил он.

В военной полиции уточнили, что танк Т-62 с рабочей артиллерийской частью и уцелевшим боекомплектом планируют передать сирийской стороне.

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