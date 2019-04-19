В Крыму оценили экономическое сотрудничество с Сирией

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил экономическое и гуманитарное сотрудничество с Сирией.

«Уже в ходе прошлогоднего визита руководства Крыма в Сирию наметился определённый формат плотного экономического и гуманитарного сотрудничества. Представители ближневосточной страны неоднократно приезжали в Крым «сверять часы» и уточнять сферы взаимодействия», — заявил он.

По его словам, на Ялтинском международном экономическом форуме сирийская сторона представлена довольно широкой делегацией.

Как отметил Ганжара, Дамаск демонстрирует интерес к совместным проектам и готовность искать новые сферы взаимодействия.

Он также выразил надежду, что между Крымом и Сирией в ближайшие годы будут созданы крепкие экономические связи, а по мере развития российского региона и ближневосточного государства сферы партнёрства станут только расширяться.

Ранее в Крым прибыла делегация из Сирии.