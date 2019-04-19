В Крыму оценили экономическое сотрудничество с Сирией
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- РИА Новости
«Уже в ходе прошлогоднего визита руководства Крыма в Сирию наметился определённый формат плотного экономического и гуманитарного сотрудничества. Представители ближневосточной страны неоднократно приезжали в Крым «сверять часы» и уточнять сферы взаимодействия», — заявил он.
По его словам, на Ялтинском международном экономическом форуме сирийская сторона представлена довольно широкой делегацией.
Как отметил Ганжара, Дамаск демонстрирует интерес к совместным проектам и готовность искать новые сферы взаимодействия.
Он также выразил надежду, что между Крымом и Сирией в ближайшие годы будут созданы крепкие экономические связи, а по мере развития российского региона и ближневосточного государства сферы партнёрства станут только расширяться.
Ранее в Крым прибыла делегация из Сирии.