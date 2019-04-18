В Крым прибыла делегация из Сирии

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Сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров сообщил, что делегация из Сирии, в состав которой вошли 28 бизнесменов, министры и другие государственные деятели прибыла в Крым.

«Вчера весь день и сегодня в аэропорт Симферополя прибывают зарубежные гости юбилейного Ялтинского международного экономического форума.  Мы уже встретили делегации из ряда европейских государств, включая Германию, Италию, Словакию, Грецию, Австрию, а также наших почётных гостей из Франции», — цитирует РИА Новости Назарова.

Он отметил, что «делегация представителей страны второго почётного гостя — Сирии — тоже уже прибыла».

Ранее газета «Известия» сообщала, что на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) планируют подписать соглашения на более чем 162 млрд рублей.

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