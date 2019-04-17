Участие в ЯМЭФ впервые примет делегация из Великобритании

Делегация из Великобритании впервые будет участвовать в Ялтинском международном форуме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя «Деловой России» и оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова.

«Традиционно на форум прибудут делегации из Германии, Италии, Австрии, Бельгии и других европейских стран. Впервые форум посетит делегация из Великобритании», — рассказал Назаров.

Он добавил, что всего в форуме участвуют более 3 тыс. делегатов из 100 стран.

Ранее стало известно, что Крым собирается подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщал «Крыминформ».

ЯМЭФ будет проходить 18—20 апреля. Главная тема форума — «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».