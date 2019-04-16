Крым намерен подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ

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Крым собирается подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщает «Крыминформ».
Крым намерен подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ
  • РИА Новости

Соответствующие документы подготовлены Корпорацией развития Республики Крым. В её пресс-службе заявили, что самым масштабным является проект строительства жилого комплекса в Ялте.

Ещё один проект — создание в Симферопольском районе первой очереди завода по выпуску кофе и цикория мощностью 4000 тонн в год.

Также планируется заключить соглашение о взаимодействии в сфере реализации проекта «Водноспортивный оздоровительный комплекс «Золотой пляж».

В соответствии с ещё одним соглашением, в республике создадут пять заводов по производству кваса с сетью торговых точек.

ЯМЭФ будет проходить 18—20 апреля.

Ранее сообщалось, что власти Крыма ожидают участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме.

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