Власти Крыма ожидают участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме
«Наше взаимодействие в рамках Ялтинского форума формирует систему новых экономических связей, которые будут полезны республике», — цитирует РИА Новости Мурадова.
По его словам, Крым, в свою очередь, планирует активное участие в выставках, которые состоятся в Китае в следующем году.
«Мы также намерены взаимодействовать с китайскими партнёрами для того, чтобы обеспечить режим наибольшего благоприятствования развитию туристического бизнеса», — добавил Мурадов.
В октябре газета «Известия» сообщала, что политики, эксперты, бизнесмены и общественные деятели из Латвии, Литвы и Эстонии посетят Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в апреле 2019 года.