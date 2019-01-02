Власти Крыма ожидают участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме

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Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым ожидает участия делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме в 2019 году.

«Наше взаимодействие в рамках Ялтинского форума формирует систему новых экономических связей, которые будут полезны республике», — цитирует РИА Новости Мурадова.

По его словам, Крым, в свою очередь, планирует активное участие в выставках, которые состоятся в Китае в следующем году.

«Мы также намерены взаимодействовать с китайскими партнёрами для того, чтобы обеспечить режим наибольшего благоприятствования развитию туристического бизнеса», — добавил Мурадов.

В октябре газета «Известия» сообщала, что политики, эксперты, бизнесмены и общественные деятели из Латвии, Литвы и Эстонии посетят Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в апреле 2019 года.

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