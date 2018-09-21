Инвестиции в основной капитал в Крыму выросли на 93% за полгода

Инвестиции в основной капитал в Крыму выросли на 93% за шесть месяцев 2018 года, сообщает «Крыминформ».

«За полгода в экономику республики вложено 132 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 93% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», — заявили в пресс-службе регионального Министерства экономического развития.

Там отметили, что 75 млрд рублей из этой суммы — частные инвестиции.

Наибольшую долю в общем объёме инвестиций по видам экономической деятельности заняла сфера логистики и хранения (почти 79%). Далее следуют туризм, здравоохранение и социальные услуги, операции с недвижимостью.

Ранее сообщалось, что инвесторы из Бахрейна и Китая готовы вложить более €100 млн в развитие инфраструктуры Крыма.