Инвестиции в основной капитал в Крыму выросли на 93% за полгода

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Инвестиции в основной капитал в Крыму выросли на 93% за шесть месяцев 2018 года, сообщает «Крыминформ».
Инвестиции в основной капитал в Крыму выросли на 93% за полгода
  • РИА Новости

«За полгода в экономику республики вложено 132 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 93% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», — заявили в пресс-службе регионального Министерства экономического развития.

Там отметили, что 75 млрд рублей из этой суммы — частные инвестиции.

Наибольшую долю в общем объёме инвестиций по видам экономической деятельности заняла сфера логистики и хранения (почти 79%). Далее следуют туризм, здравоохранение и социальные услуги, операции с недвижимостью.

Ранее сообщалось, что инвесторы из Бахрейна и Китая готовы вложить более €100 млн в развитие инфраструктуры Крыма.

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