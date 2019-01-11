В МИД прокомментировали празднование дня рождения Бандеры на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады Украины о включении дня рождения украинского националиста Степана Бандеры в перечень праздников.
В МИД прокомментировали празднование дня рождения Бандеры на Украине
  • Reuters

«Вместо того чтобы заботиться о своих ветеранах Великой Отечественной войны, 1 января в Киеве и ряде других регионов страны были организованы факельные марши националистических партий», — отметила она во время брифинга.

Захарова отметила и то, что Министерство образования Украины решило убрать из учебников истории упоминание о том, что Роман Шухевич сотрудничал с нацистами в период Второй мировой войны.

«Этот год Украина начала уже официально с государственного праздника в честь дня рождения преступника, причастного к кровавым акциям», — добавила представитель министерства.

1 января в центре Киева на площади Независимости завершился факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

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