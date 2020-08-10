В ДНР обвинили ВСУ в нарушении договорённостей о перемирии в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные нарушают договорённости о перемирии в Донбассе.

«Пользуясь действием бессрочного прекращения огня, враг продолжает нарушать достигнутые договоренности путём оборудования новых позиций в районе населённого пункта Новгородское», — цитируют представителя ведомства РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.