В ДНР обвинили ВСУ в нарушении договорённостей о перемирии в Донбассе
- РИА Новости
«Пользуясь действием бессрочного прекращения огня, враг продолжает нарушать достигнутые договоренности путём оборудования новых позиций в районе населённого пункта Новгородское», — цитируют представителя ведомства РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.
С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.