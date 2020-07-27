«Киев не контролирует линию фронта»: в Донбассе вступает в силу режим всеобъемлющего прекращения огня

На линии соприкосновения на востоке Украины с 27 июля начинает действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций. Такие договорённости были достигнуты в рамках трёхсторонней контактной группы. Переговоры продолжались почти полгода, но незадолго до их успешного завершения в Донбассе произошло очередное обострение конфликта. Между тем эксперты скептически оценивают готовность Украины соблюдать взятые на себя обязательства. По их мнению, объявленное перемирие не говорит о намерении Киева двигаться дальше в выполнении «Минска-2».

В понедельник, 27 июля, в зоне конфликта на востоке Украины вступает в силу «режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня». Об этом представители трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились на прошлой неделе. Предполагается, что перемирие может стать прологом к «выполнению других положений» договорённостей от 12 февраля 2015 года.

По условиям перемирия стороны конфликта не должны применять оружие, размещать тяжёлое вооружение на гражданских объектах, проводить наступательные и разведывательно-диверсионные мероприятия, запускать в воздух БПЛА.

Спорные инциденты ополчение и украинская армия обязаны решать через координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК (Совместный центр контроля и координации). Ответный огонь разрешено открывать только после неудачных попыток решить проблему при содействии данного института.

Заявление начальника Управления Народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова по поводу введения режима тишины

26 июля Управление Народной милиции ДНР издало приказ, запрещающий применение любого оружия, включая стрелковое. В свою очередь, командование операции объединённых сил (ООС) сообщило на своей странице в Facebook, что оставляет за собой возможность применения средств поражения «в случае нарушения договорённостей противником».

Кроме того, на линию соприкосновения в Донбассе начали прибывать «специально командированные украинские военнослужащие», большинство из которых имеют боевой опыт и «непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН». На случай возобновления конфронтации в объединённых силах созданы «соответствующие дополнительные резервы», говорится в сообщении командования ООС.

Перемирие после обстрелов

Вечером 26 июля, в преддверии вступления в силу режима тишины, состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Собеседники поприветствовали достигнутые в рамках ТКГ договорённости.

В остальном официальные сообщения на сайтах двух лидеров различаются. Так, пресс-служба Кремля рассказала, что Путин выразил «серьёзную озабоченность» в связи с недавними заявлениями официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Минска-2» и необходимости его пересмотра. При этом на сайте украинского президента ничего об этом не говорится. Офис Зеленского, в свою очередь, информирует о том, что оба лидера «обсудили детали взаимодействия по разминированию, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда. — RT) на линии соприкосновения».

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Заключению договорённостей о прекращении огня предшествовали боестолкновения между ополчением Донбасса и украинскими военнослужащими. По сообщению Минобороны Украины, в середине июля позиции ВСУ на разных участках линии соприкосновения подверглись обстрелам из миномётов и гранатомётов.

Также при попытке эвакуировать погибшего бойца вблизи посёлка Зайцево (рядом с Горловкой) группа из нескольких украинских солдат якобы попала в засаду «оккупантов». В результате погибли военный медик и ещё один военнослужащий.

По версии ополчения, украинские бойцы, действовавшие в районе посёлка Зайцево, были выходцами из 35-й бригады морской пехоты ВСУ. В их задачи входило проведение «рейдовой диверсионно-разведывательной атаки» на позиции Народной милиции ДНР, однако морские пехотинцы подорвались на минах.

После гибели военнослужащих ВСУ украинская армия обстреляла Марьинку и Александровку. В результате стрельбы пострадали два мирных жителя. Несколько дней украинские военные вели огонь по западным окраинам Донецка. 16 июля ополчение нанесло удар по позициям 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины, которая, по мнению ополченцев, несёт ответственность за обстрелы столицы ДНР. В результате погиб один военнослужащий, трое получили ранение.

«Почти пятимесячное сопротивление»

Опрошенные RT эксперты напомнили, что нынешний режим тишины объявляется не в первый раз. Как правило, запреты на применение любого вида оружия декларируются после серьёзного обострения обстановки, на праздники или на время сбора урожая — «хлебное перемирие». Однако полного прекращения огня всё равно не происходит — уменьшается лишь интенсивность обстрелов, констатируют аналитики.

«С одной стороны, любое перемирие в Донбассе — это уже положительная новость, так оно позволяет сберечь человеческие жизни. Но я лично сейчас не питаю надежд. Хотелось бы, чтобы этот режим тишины длился как можно дольше, но, по-видимому, как и предыдущие, он продержится совсем короткий срок», — заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Украинские военнослужащие вблизи села Золотое

© Gleb Garanich/Reuters

Аналогичный прогноз даёт и ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. В комментарии для RT эксперт отметил, что Киев не видит политической целесообразности в обеспечении режима тишины на линии соприкосновения.

По мнению эксперта, продолжение боевых действий в Донбассе позволяет украинскому руководству списывать на войну внутренние проблемы страны и пропагандировать русофобию во внешнеполитическом дискурсе, привлекая тем самым внимание Запада.

«Помимо всего прочего, Киев не контролирует линию фронта, где размещены состоящие из радикалов парамилитарные группы. Они в принципе не считают нужным выполнять распоряжения властей, что красноречиво показала перепалка Зеленского с националистами осенью прошлого года, когда он уговаривал их оставить позиции на линии соприкосновения», — напомнил Неменский.

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Комментируя договорённость о перемирии с 27 июля, полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что «после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском».

При этом Киев по-своему оценил договорённость о введении режима тишины. На сайте президента Украины было заявлено о том, что в рамках ТКГ удалось совершить «прорыв в минском процессе», который стал возможен благодаря «эффективной работе украинской делегации при поддержке наших международных партнёров в Берлине и Париже».

Президент Украины рассчитывает на то, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе будет подписано лидерами стран «нормандской четвёрки». С точки зрения Зеленского, это повысит статус достигнутых договорённостей и увеличит шансы на их соблюдение.

«Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон нормандской группы. Верю в то, что все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ — подпишут, и с 27-го числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня», — сказал Зеленский 23 июля, общаясь с журналистами у пропускного пункта «Станица Луганская».

«Хорошая мина при плохой игре»

Офис президента Украины рассматривает соблюдение режима тишины как предпосылку для выполнения политической части «Минска-2». Однако с точки зрения Зеленского, реализация данных пунктов должна происходить в иной последовательности, чем та, что закреплена в соглашениях от 12 февраля 2015 года.

В частности, Киев настаивает на том, чтобы ВСУ были переданы участки границы с РФ, занятые ранее ополчением. Только после этого украинское руководство готово пойти на проведение выборов в неподконтрольных регионах.

При этом «Минск-2» определяет иной порядок выполнения политического урегулирования: вопрос передачи границы Киеву решается положительно лишь по прошествии местных выборов. Более того, такая последовательность действий зафиксирована в формуле Штайнмайера, которую осенью 2019 года согласился выполнить Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс

© Пресс-служба Президента Украины

Как считают эксперты, последние месяцы Киев придерживается курса на пересмотр соглашений от 12 февраля 2015 года и потому не собирается выполнять положения политической части в той последовательности, в которой они изложены сейчас. Объявляя о «прорыве в минском процессе», Зеленский рассчитывает сохранить имидж «миротворца» в глазах граждан и западных партнёров, говорят аналитики.

«Киеву приходится делать хорошую мину при плохой игре. Я не исключаю, что на Зеленского могло быть оказано давление европейскими государствами, чтобы он согласился на введение режима прекращения огня и продемонстрировал тем самым, что минский процесс ещё жив и Киев способен предпринимать какие-либо серьёзные шаги, что в реальности, конечно же, не так», — рассуждает Неменский.

Олег Денисов также полагает, что объявленное перемирие не является сигналом о готовности Киева продвигаться дальше в решении вопроса разведения сил и поэтапного выполнения минских договорённостей.

«Только выполнение в полном объёме «Минска-2» позволит принести мир на землю Донбасса. Да, это сложный процесс, требующий взаимных компромиссов. Но отсутствие политической воли Киева лишает договорённости каких-либо шансов на реализацию», — подчеркнул Денисов.