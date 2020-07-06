«Абсолютная глупость»: в Кремле ответили на заявления Украины о подготовке к «военной конфронтации»

Заявления Украины о подготовке к «полномасштабным боевым действиям» способствуют нагнетанию антироссийской истерии. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского главкома ВМС о готовности к «вторжению России». Российские парламентарии, в свою очередь, полагают, что подобными заявлениями командующий подталкивает страну к вооружённому конфликту с Москвой.

Заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией способствуют нагнетанию антироссийской истерии.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — подчеркнул Песков.

Ранее, 5 июля, командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью изданию «Думская» заявил, что Украина «готовится к полномасштабной военной конфронтации». При этом контр-адмирал заявил, что не может раскрыть деталей, однако отметил, что «дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю».

«Абсолютно фантастическое заявление»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что командующий ВМС Украины подобным заявлением подталкивает страну к вооружённому конфликту с Россией.

«Для чего им вторжение? Хотят «освободить» Крым от России — считают, что он захвачен? А они спрашивали жителей полуострова? По-моему, отношение крымчан подтвердило последние голосование по поправкам к Конституции, когда более 90% крымчан поддержали эти поправки. Это говорит о том, что они нормально себя чувствуют в своём доме, который называется Российская Федерация, и не нуждаются ни в каком «освобождении», — заявил RT Владимир Джабаров.

По мнению политика, командующий «должен ответить за свои слова», потому что таким образом он «ставит в неловкое положение своего президента и свою страну перед мировым сообществом».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявления главкома ВМСУ, отметила несостоятельность украинского флота, который, по её словам, укомплектован устаревшими кораблями.

«Комариные укусы командующего москитным флотом Украины никого не испугали в России, — заявила Ковитиди. — России, сильнейшей мировой державе, бояться некого, да и незачем. Мы мирная и сильная страна. Мы мощная морская держава, и с нами нужно дружить».

В беседе с RT политолог Иван Мезюхо сказал, что Россия никогда не заявляла о своих планах по «нападению» на украинское государство с целью возобновления работы северо-крымского канала.

«Это абсолютно фантастическое заявление, — подчеркнул эксперт. — Вообще, это просто очередная пустая болтовня со стороны украинских военных».

Он также отметил, что ВМС Украины не представляют из себя «никакого серьёзного формирования». По словам политолога, Украина вливает недостаточно средств в ВМС, и, возможно, украинские военные таким образом пытаются привлечь внимание к недофинансированию этого рода войск со стороны центральных властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал задание командующему ВМС полностью оснастить флот ракетным вооружением. По его словам, это будет главным «фактором сдерживания».

Украинский лидер назвал «сверхважными» испытания ракетного комплекса «Нептун». По его словам, принятие комплекса на вооружение сделает страну «ещё более сильным игроком в акватории Чёрного и Азовского морей».

«Возврат» Крыма

Крым вошёл в состав Российской Федерации после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона поддержали такое решение.

В то же время власти Украины, США и стран Евросоюза продолжают считать полуостров «оккупированной» территорией. Москва со своей стороны заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права, а крымский вопрос давно закрыт.

При это украинские официальные лица не раз заявляли о намерении «вернуть» полуостров. Так, в конце июня во время рабочей поездки в Херсонскую область об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы всех вернём: и Крым вернём, и людей. Мы в это верим», - сказал он.

Тогда же МИД Украины выразил недовольство проходившим в том числе в Крыму голосованием по поправкам к Конституции России. Украинское ведомство призвало международных партнёров усилить антироссийские санкции.

В Киеве пригрозили, что обратятся к международным партнёрам с просьбой осудить организацию голосования на полуострове, «в том числе путём усиления санкционного давления на Российскую Федерацию».