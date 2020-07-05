«Борьба за интересы балканских и дунайских народов»: какую роль в истории сыграло Чесменское сражение

250 лет назад началось Чесменское сражение, в котором русский флот одержал одну из важнейших побед в своей истории. Несмотря на двукратно превосходившие силы противника, российские моряки смогли разгромить османскую эскадру. По словам историков, этот успех в значительной мере определил исход Русско-турецкой войны 1768—1774 годов и содействовал заключению Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Это соглашение, в свою очередь, обеспечило России полноценный выход в Чёрное море и лишило Османскую империю контроля над Крымом. О ходе Чесменского сражения и его военно-политических последствиях — в материале RT.

5 июля 1770 года началось Чесменское сражение между русской и турецкой эскадрами. Оно продолжалось три дня и принесло российским морякам крупную победу, которая имела масштабные политические последствия.

Русско-турецкая война 1768—1774 годов

В 1760-е годы отношения между Россией и Османской империей стремительно ухудшались. Франция и антироссийски настроенная часть польской элиты подталкивали Турцию к войне против России.

Османская империя, в свою очередь, планировала поддержать приход антироссийских сил к власти в Речи Посполитой и получить взамен земли современной Западной Украины.

В 1768 году на подконтрольных Польше территориях на Правом берегу Днепра началось восстание против диктатуры поляков, известное как Колиивщина. Православные повстанцы пользовались поддержкой входившего в состав России Днепровского Левобережья. Преследуя противника, один из их отрядов зашёл на турецкую территорию в Северном Причерноморье.

Этот пограничный инцидент османские власти использовали как повод для дипломатического конфликта, переросшего в войну.

Силы Турции и её союзников были многочисленны. Война началась для России неудачно. Отряды крымского хана, вассала Османской империи, совершили опустошительный поход на территорию современной Украины. Перелом в войне наметился лишь в 1769—1770 годах. По мнению историков, успеху российских войск способствовали в том числе грамотные действия на море.

Чесменское сражение

Приближённые к Екатерине II братья Григорий и Алексей Орловы убедили императрицу открыть фронт против Османской империи в Средиземноморье. Речь шла о поддержке восстания православных народов на Балканах и направлении в Средиземное море русских эскадр.

В 1769 году из Балтики в направлении средиземноморских владений Турции вышли две военно-морские эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова.

Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский

РИА Новости

© Государственный исторический музей в Москве

Летом 1770-го русские моряки обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты. Он насчитывал 16 линейных кораблей, шесть фрегатов и около 50 вспомогательных судов с 1430 орудиями. Общая численность объединённой русской эскадры была почти в два раза меньше: девять линейных кораблей, три фрегата, один бомбардирский корабль, а также 17 других судов и транспортов с общим вооружением около 740 орудий.

Турецкий флот был выстроен в две дугообразные линии. На первой из них находились десять линейных кораблей, на второй — шесть линейных кораблей и шесть фрегатов. Остальные суда стояли за второй линией.

Командующий одной из русских эскадр адмирал Григорий Спиридов предложил подвести российские корабли под прямым углом к турецким и нанести удар по авангарду и центру первой линии неприятельского построения. После этого следовал удар по второй линии. Таким образом, план Спиридова подразумевал отказ от традиционной для того времени тактики, когда корабли выстраивались в линию параллельно силам противника, чтобы избежать риска попадания под продольный огонь османских судов при сближении.

5 июля 1770 года в Хиосском проливе начался первый этап Чесменского сражения. Русская эскадра построилась в кильватерную колонну. Головным шёл корабль «Европа», за ним — «Св. Евстафий», на котором держал свой флаг командующий авангардом адмирал Спиридов. Орлов находился на линейном корабле «Три Иерарха». Около 11 часов русская эскадра развернулась влево и почти под прямым углом начала сближаться с противником.

Морское сражение в Хиосском проливе 5 июля 1770 года. Гравюра

РИА Новости

Российские суда атаковали турецкий флагманский корабль «Реал-Мустафа». Во время абордажного боя между «Евстафием» и «Реал-Мустафой» турецкий флагман загорелся. В итоге оба корабля взорвались. Спиридов вовремя покинул борт «Евстафия» и продолжил исполнять свои обязанности, тогда как управление османским флотом после гибели флагмана было нарушено. Под сильным российским огнём турки спешно отошли в Чесменскую бухту. Инициатива перешла к русским морякам.

6 июля российское командование провело военный совет, на котором было принято решение сжечь турецкий флот. К Чесменской бухте был направлен бомбардирский корабль «Гром». Тем временем русские моряки начали готовить четыре брандера — судна, наполненных горючими материалами и взрывчаткой для подрыва или поджога неприятельских кораблей.

В ночь на 7 июля 1770 года группа русских кораблей вошла в Чесменскую бухту, атаковав турецкий флот и береговые батареи. После того, как в перестрелке были уничтожены два турецких корабля, в бухту были заведены брандеры. Один из них, под командованием лейтенанта Дмитрия Ильина, смог подойти к 84-пушечному османскому кораблю и поджечь его. Команда брандера отступила на шлюпке, а турецкое судно взорвалось. Его горящие обломки разлетелись по всей бухте и вызвали пожар на османском флоте.

Григорий Андреевич Спиридов (1713—1790), адмирал. Репродукция портрета работы неизвестного художника. Государственный исторический музей

РИА Новости

К утру было сожжено и потоплено 15 турецких линейных кораблей, шесть фрегатов и свыше 40 вспомогательных судов. Линейный корабль «Родос» и пять галер были захвачены. Русские не потеряли ни одного корабля. На этой стадии сражения турецкие потери в живой силе составили около 10 тыс. человек. На российской эскадре погибли 11 моряков.

Итоги сражения

«Европа вся дивится великому нашему подвигу и с любопытством обращает теперь на вас, исполнителя оного, свои взоры; безпристрастные все радуются успехам нашим и желают оным распространения и прочности; напротив того, державы, славе и возвышению империи нашей завиствующие, и на нас за то злобствующие, раздражаясь от часу более в неистовой своей ненависти, усугубляют, вопреки, коварства и ухищрения свои», — написала Екатерина II Орлову после Чесменской битвы.

Картина Якоба Филиппа Гаккерта «Эпизод морского боя». На картине изображён взрыв турецкого корабля

Русские моряки, участвовавшие в сражении, были награждены. Алексей Орлов получил почётную прибавку «Чесменский» к фамилии. Ему был пожалован чин генерал-аншефа и высшая степень ордена Святого Георгия.

«Чесменское сражение стало одним из основных факторов, повлиявших на исход Русско-турецкой войны», — отметил в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

Турецкие военно-морские силы понесли потери, которые невозможно было оперативно восполнить, пояснил историк. Кроме того, крупные силы турок были оттянуты для подавления Пелопонесского восстания. Правда, на Балканском полуострове греческим повстанцам, действовавшим при помощи русских войск, удалось добиться только временных успехов. По словам экспертов, греческие бойцы были хорошими партизанами, но не были в должной степени готовы к полномасштабной войне. Поэтому восстание турки смогли подавить.

Тем временем, русские войска нанесли целый ряд болезненных поражений туркам в Северном Причерноморье и вошли в Крым. В 1774 году Александр Суворов одержал решающую победу над османами в битве при Козлуджи.

21 июля 1774 года в лагере возле села Кючук-Кайнарджи (современная Болгария) между Россией и Турцией был подписан мирный договор. Османская империя отказалась от прав на Крым, а также передала России свои крепости в Северном Причерноморье, земли между Днепром и Южным Бугом и на Северном Кавказе. Молдавия и Валахия перешли под российский протекторат.

Расположение флота при Чесменской битве 7 июля 1770 года. Гравюра

РИА Новости

«На российском флоте есть легенда, что три полоски на форменном воротнике — гюйсе — символизируют три его величайшие победы — Гангут, Чесму и Синоп. Это всего лишь предание, но оно ярко свидетельствует об исторической оценке Чесменского сражения. Это было не просто военное событие, а важное проявление заботы русских о других народах. Борьба за интересы балканских и дунайских народов велась Россией столетиями», — рассказал RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

По словам Игоря Курукина, Чесменское сражение стало для российского флота серьёзнейшим опытом.