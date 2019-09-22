«Настоящий триумф»: как победа при Рымнике позволила закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России

230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике. Историки называют эту битву крупнейшим успехом российского оружия в ходе войны 1787—1791 годов и одним из ярчайших военных событий эпохи Екатерины II. За победу Суворов получил графский титул и целый ряд высоких наград. В дальнейшем турецкая армия не смогла быстро восстановиться и потерпела ещё ряд поражений. В итоге Османская империя была вынуждена заключить с Россией Ясский мирный договор, согласно которому окончательно отказалась от претензий на Северное Причерноморье, Крым и Грузию.

22 сентября 1789 года русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова атаковал турецкую армию близ реки Рымник. Это сражение произошло в ходе Русско-турецкой войны 1787—1791 годов — первой кампании, в которой полководец участвовал в звании генерал-аншефа.

Суворов одержал победу над противником, в несколько раз превосходившим по численности российские войска. В дальнейшем русская армия освободила от турок всё пространство до Дуная. После ряда поражений Османской империи пришлось вступить в переговоры с Россией и заключить Ясский мирный договор.

Русско-турецкая война

В 1774 году Османская империя из-за военных неудач отказалась от Крыма и значительной части Северного Причерноморья, однако смириться с этим в Константинополе не могли. Кроме того, турецкие власти были недовольны Георгиевским трактатом 1783 года, согласно которому Восточная Грузия переходила под протекторат России.

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Окружение султана постоянно плело интриги на Кавказе и отправляло в Северное Причерноморье своих эмиссаров, склонявших местное население к участию в антироссийских акциях.

Такое поведение турок вызывало раздражение в Санкт-Петербурге, поэтому в 1787 году российский посол в Константинополе Яков Булгаков потребовал от властей Османской империи прекратить нарушения границ России и Грузии. В ответ Порта предъявила России свои требования: отказаться от защиты Грузии, передать туркам окрестности Кинбурна и возвратить Крым под контроль Турции.

Не получив положительного ответа, османские власти заточили Булгакова в замок. 13 августа 1787 года Порта официально объявила России войну, в которой союзником Санкт-Петербурга выступила Вена.

Овладеть Кинбурнским полуостровом турки не смогли — пятитысячный десант османов был разбит четырёхтысячным отрядом Суворова.

Кинбурнская баталия

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В последующие годы войска полководца одержали ряд побед над турецкими силами. Так, в Северном Причерноморье солдаты под командованием Суворова и Григория Потёмкина взяли одну из мощнейших турецких крепостей — Очаков. Кроме того, 25-тысячный русско-австрийский отряд разбил 30-тысячный турецкий корпус в сражении под Фокшанами.

Сражение при Рымнике

Турецкий главнокомандующий Юсуф-паша собрал 100-тысячное войско, перешёл Дунай и двинулся на реку Рымник, чтобы атаковать уступавшие в численности российские силы. Он знал, что в отряде Суворова было менее 7 тыс. солдат, а под командованием действовавшего с ним в союзе австрийского принца Кобургского насчитывалось 18 тыс.

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Турки потеснили австрийцев и разбили лагерь у деревни Тырго-Кукули. 21 сентября 1789 года на помощь союзникам прибыл Суворов, который привёл девять пехотных батальонов, девять эскадронов карабинеров, два казачьих полка и тысячу вспомогательных арнаутских войск. Общая численность объединённого русско-австрийского отряда достигла примерно 25 тыс. человек.

Турецкие войска стояли между реками Рымна и Рымник тремя уступами. У Тырго-Кукули находились 12 тыс. османских бойцов под командованием Хаджи Сальтари-паши, у деревни Маринешти — 70 тыс. воинов Аги-паши, включая 20 тыс. янычар, а у селения Одая — 20 тыс. бойцов под руководством Юсуф-паши.

Турецкие отряды были хорошо прикрыты берегами рек, болотами и зарослями. Австрийцы боялись атаковать врага в такой ситуации, но Суворов решил сделать ставку на скорость и неожиданность.

Утром 22 сентября русские войска скрытно переправились через Рымну, выбили турок с укреплённых позиций в Тырго-Кукули и развили наступление. Австрийцы отбили атаки турецкой кавалерии, пытавшейся разделить союзников, и соединились с русскими.

Суворову удалось войти во фланг отряда Юсуф-паши. Он бросил на турецкий лагерь кавалерию, вызвавшую среди османов панику, и развил успех с помощью пехоты. Растерянные турки бежали с поля боя.

Согласно оценкам Юсуф-паши, его войско потеряло в ходе сражения свыше 20 тыс. человек убитыми и ранеными. Кроме того, турки при отступлении бросили знамёна, артиллерию и запасы провианта. Потери русско-австрийского войска составили около 500 человек.

Сражение при Рымнике

© Х. Г. Шютц

Поражение при Рымнике стало серьёзным ударом для турецкой армии. Единственным её крупным успехом в ходе войны была победа над принцем Кобургским в 1790 году под Журжей.

Облегчило положение Османской империи изменение международной политической обстановки. Австрийский император Иосиф II умер, а его преемник Леопольд II решил прекратить войну. Воспользовавшись расколом союза, турки попытались атаковать русских, но были снова разбиты в нескольких сражениях.

22 декабря 1790 года Суворов взял крепость Измаил, считавшуюся до этого неприступной. В следующем году турки были разгромлены Николаем Репниным в Мачинском сражении. Османской империи пришлось вести мирные переговоры с Санкт-Петербургом.

9 января 1792 года был заключён Ясский мирный договор, согласно которому Турция передала России земли между Южным Бугом и Днестром, а также отказалась от любых претензий на Крым, оставшуюся часть Северного Причерноморья и Грузию.

Манифест о Ясском мирном договоре с Османской империей, 25 февраля 1792 года

© Wikimedia Commons

За победу при Рымнике Суворов был возведён Екатериной II в графское достоинство с названием Рымникский и получил целый ряд высоких наград, включая бриллиантовые знаки Андреевского ордена, бриллиантовый эполет, усыпанную бриллиантами шпагу и орден Святого Георгия 1-й степени.

«Суворов был величайшим русским военачальником, гениальнейшим стратегом, тактиком. Это был полководец, что называется, милостью Божьей», — заявил в интервью RT историк Евгений Пчелов.

По его словам, «сражение при Рымнике — это одно из ярчайших военных событий времён Екатерины II». Суворову всегда удавалось с наименьшими потерями достигать наивысших результатов, отметил Пчелов.

«Даже на фоне ярких людей екатерининской эпохи полководец был уникальной личностью, хоть и являлся достаточно своеобразным, непростым человеком. Екатерина высоко ценила его и говорила, что она ему многим обязана и готова выполнить любую его просьбу», — добавил эксперт.

В свою очередь, историк и писатель Дмитрий Володихин отметил в беседе с RT, что сражение при Рымнике — «это наиболее крупный успех русского оружия на суше на протяжении всей второй Русско-турецкой войны».