«Совершил невозможное»: как русский бриг «Меркурий» одержал победу в бою с двумя турецкими линкорами

26 мая 1829 года в ходе Русско-турецкой войны близ побережья Османской империи произошло легендарное морское сражение между бригом «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского и двумя линкорами противника. Эскадра из 14 кораблей обнаружила три русских судна в районе пролива Босфор и пустилась за ними в погоню. Быстроходные «Штандарт» и «Орфей» ушли от преследования. Два турецких корабля вырвались вперёд и настигли отставший от своего отряда «Меркурий». Они значительно превосходили бриг по артиллерийской мощи и численности экипажа. Однако русские моряки смогли временно вывести из строя линкоры, уйти от погони и присоединиться к основным силам Черноморского флота.

190 лет назад в ходе Русско-турецкой войны в районе пролива Босфор произошло знаменитое морское сражение между бригом «Меркурий» и двумя линейными кораблями Османской империи. Линкоры в девять раз превосходили отечественное судно по количеству пушек. Тем не менее бриг нанёс кораблям противника значительный урон, временно вывел их из строя и ушёл от преследования.

Будущий командир «Меркурия» Александр Казарский родился 16 июня 1797 года в городе Дубровно Белорусской губернии в семье отставного губернского секретаря.

Василий Казарский, крёстный Александра, добился того, чтобы молодого человека направили на обучение в Черноморское штурманское училище в Николаеве. В 1813 году юноша стал гардемарином, затем был произведён в мичманы. Некоторое время он служил на грузовых кораблях, после чего перешёл на должность командира отряда малых гребных судов Дунайской флотилии.

В 1819 году Казарскому было присвоено звание лейтенанта. Он получил назначение на недавно построенный 44-пушечный фрегат «Евстафий», которым командовал Иван Скаловский. Под его началом Казарский прошёл хорошую военно-морскую школу. После «Евстафия» молодой офицер получал несколько кратковременных назначений на различные корабли.

Русско-турецкая война

В 1827 году Санкт-Петербург выступил в поддержку национально-освободительной борьбы греков против османского господства. Чтобы не допустить усиления влияния России на Балканах, Англия и Франция склонили её к заключению Лондонской конвенции, которая предусматривала предоставление Греции полной автономии под властью Османской империи.

Турки не согласились с изложенными в соглашении требованиями и пошли на конфликт с его участниками. В октябре 1827 года русско-англо-французская эскадра уничтожила в Наваринском сражении значительную часть турецкого флота и позволила Греции запустить процесс обретения независимости.

Наваринское сражение

© Wikimedia commons

После этого Османская империя начала антироссийские военные приготовления на Дунае и закрыла для кораблей России черноморские проливы. В ответ 26 апреля 1828 года Санкт-Петербург объявил Турции войну, которая развернулась на Балканах и на Кавказе.

В 1828 году Казарский получил под своё командование транспортное судно «Соперник», на которое был установлен единорог — разновидность гаубицы. При штурме Анапы имевший небольшую осадку «Соперник» маневрировал под огнём вражеской артиллерии и обстреливал турецкие укрепления. Судно получило восемь повреждений, но не вышло из боя. За участие во взятии Анапы Казарский был произведён в капитан-лейтенанты. За аналогичные действия под Варной его наградили золотой саблей. В начале 1829 года он был назначен командиром брига «Меркурий».

Подвиг «Меркурия»

Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал в интервью RT, что бриг — это даже не класс военных кораблей.

«Это небольшое парусное судно, которое на военном флоте использовалось для реализации вспомогательных задач — разведки, конвоирования, несения дозорной службы. Бриги не были приспособлены для ведения основного боя, на них было установлено преимущественно оборонительное вооружение», — отметил эксперт.

Двухмачтовый бриг «Меркурий» был спущен на воду в 1820 году в Севастополе.

«Он был вооружён восемнадцатью 24-фунтовыми каронадами, предназначенными исключительно для ближнего боя, и двумя небольшими переносными пушками», — подчеркнул Стрельбицкий.

По словам собеседника, «Меркурий» был крепким судном и хорошо держал волну, но небольшая глубина интрюма негативно сказывалась на его ходовых качествах.

Также по теме Российский Колумб: какую роль в мировой истории сыграл мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен 20 сентября 1778 года родился один из величайших мореплавателей в мировой истории — Фаддей Беллинсгаузен. Преодолев широты, которые не...

В 1829 году российские корабли регулярно патрулировали район Босфора, отслеживая передвижение турецкого флота. В конце мая данная миссия была возложена на отряд из трёх судов: фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий».

26 мая российские моряки, находившиеся в 24 км от берегов Турции, заметили эскадру из 14 кораблей Османской империи. Перед моряками не стояла задача вступать в бой с турками — им нужно было срочно сообщить о неприятеле командованию. Старший офицер отряда, командир «Штандарта» Павел Сахновский, приказал «избрать каждому курс, каким судно имеет преимущественный ход». «Штандарт» и «Орфей» направились на северо-запад, а «Меркурий» — ещё западнее. При этом турки заметили тихоходный бриг и устремились за ним в погоню.

Историк и писатель, экс-директор Севастопольского государственного архива Валерий Крестьянников, рассказал RT, что «турецкие корабли в то время были очень ходкими и обладали достаточно удачной архитектурой».

Два османских линкора — 110-пушечный «Селимие» под флагом капудан-паши и 74-пушечный «Реал-бей» под флагом младшего флагмана — быстро начали настигать «Меркурий». Казарский попытался оторваться от преследователей на вёслах, но вскоре ветер усилился, а османы подошли к бригу на дистанцию пушечного выстрела.

Александр Казарский

© Wikimedia commons

«184 пушки против 20 — в таких случаях на иностранных флотах обычно спускали флаг, считая ситуацию безысходной, но не таким человеком был Казарский и не таким был его экипаж», — отметил Стрельбицкий.

Казарский созвал офицерское собрание, на котором поручик корпуса штурманов Иван Прокофьев предложил вступить в бой и взорвать корабль при попытке его захвата. Казарский и другие офицеры открыли огонь по турецким кораблям из переносных орудий. «Меркурий» стал маневрировать под выстрелами противника, стараясь не попасть под бортовой залп вражеских судов.

Крестьянников отметил, что в конце концов «Меркурий» был зажат между турецкими линкорами.

«Но в этом было и определённое преимущество. Турки не могли использовать в полную силу свои пушки из-за мёртвой зоны и боязни попасть друг в друга», — подчеркнул эксперт.

Бой брига «Меркурий» с турецкими кораблями. Михаил Ткаченко, 1907 год

© Wikimedia commons

Российские моряки на призывы сдаться отвечали выстрелами из пушек и ружей. Стрельба с «Меркурия» целенаправленно велась по рангоуту и такелажу турецких кораблей. Казарскому удалось обездвижить противника. Российские канониры удачными выстрелами повредили ватер-штаг и бейфут грот-марса-рея «Селимие», а также перебили фор-брам-рей и нок фор-марса-рея на «Реал-бее». Турецкие корабли уже не могли продолжать преследование и вести бой.

«Меркурий» направился к основным силам Черноморского флота. В бою из 115 членов экипажа брига погибли четверо, шесть человек получили ранения, сам Казарский был контужен. Судно получило 22 пробоины в корпусе и порядка 300 повреждений рангоута, парусов и такелажа. Официальных данных о погибших турецких моряках нет.

Оценки истории

Константин Стрельбицкий отметил, что «экипаж «Меркурия» совершил невозможное, поскольку бриг против двух линейных кораблей — это всё равно что пятиклассник против двух профессиональных боксёров».

«Судно должно было заведомо погибнуть. Многие современники просто отказывались верить в то, что бой действительно состоялся. Благо о нём сохранились отзывы участников с турецкой стороны, полностью подтвердившие отчёты Казарского», — пояснил эксперт.

По словам сопредседателя регионального отделения Российского исторического общества в Севастополе, кандидата исторических наук Вадима Прокопенкова, грамотное маневрирование и морские качества позволили «Меркурию» одержать победу в бою с судами противника.

Также по теме Великий флотоводец: 215 лет со дня рождения адмирала Нахимова 5 июля 1802 года в селе Городок Смоленской губернии родился Павел Степанович Нахимов. Он никогда не был женат, не писал мемуаров и не...

«Турецкие корабли никак не могли поймать бриг. Поворачиваясь то одним, то другим бортом, он успешно противостоял противнику. Мастерство, храбрость русских матросов и офицеров свели на нет почти десятикратное превосходство турецких кораблей по числу пушек», — рассказал эксперт.

Бриг отправили на ремонт в Севастополь после того, как он воссоединился с основными силами флота. Казарский был произведён в капитаны второго ранга, награждён орденом Святого Георгия IV класса и назначен флигель-адъютантом императора Николая I.

В дальнейшем Казарский командовал различными фрегатами российского флота. В 1831 году он был произведён в капитаны первого ранга и включен в императорскую свиту. Казарскому было поручено заниматься исследованиями, связанными с перспективами развития флота. В 1833 году он отправился с ревизией в черноморские порты и скоропостижно скончался в Николаеве.

Памятник Александру Казарскому, проект архитектора Александра Брюллова, 1839 год

© Wikimedia commons

В 1839 году в Севастополе был открыт памятник Казарскому, который сохранился до наших дней. Монумент выполнен в виде усечённой каменной пирамиды с установленной на ней бронзовой триремой. По велению Николая I на памятник был нанесена надпись: «Казарскому. Потомству в пример».