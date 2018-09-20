Российский Колумб: какую роль в мировой истории сыграл мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен

20 сентября 1778 года родился один из величайших мореплавателей в мировой истории — Фаддей Беллинсгаузен. Преодолев широты, которые не смог покорить даже Джеймс Кук, и открыв новый континент — Антарктиду, он продемонстрировал высочайшее мастерство русских моряков и встал в один ряд с такими знаменитыми путешественниками, как Христофор Колумб и Абел Тасман. По возвращении в Россию Беллинсгаузен продолжил служить во флоте: он командовал кораблями на Средиземном море и участвовал в русско-турецкой войне. Говоря о достижениях легендарного российского мореплавателя, историки отмечают, что после его экспедиций в мире по большому счёту открывать «было уже нечего».

Фаддей Беллинсгаузен родился 20 сентября 1778 года на острове Эзель (в наши дни — Сааремаа) в Прибалтике.

«Беллинсгаузен был выходцем из остзейского дворянского рода, однако стал русским офицером до мозга костей», — рассказал в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Позже, вспоминая о своём детстве, Беллинсгаузен скажет, что он родился посреди моря и не представлял себе жизни без него. Когда Фаддею было десять лет, он поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1795 году юный дворянин был произведён в гардемарины (ещё через два года — в мичманы) и отправился служить на корабли Ревельской эскадры. Молодой офицер хорошо зарекомендовал себя, и поэтому в 1803 году его по совету вице-адмирала Петра Ханыкова пригласили участвовать в первой русской кругосветной экспедиции под командованием Ивана Крузенштерна. В ходе плавания он служил штурманом на шлюпе «Надежда». Во время экспедиции ему было присвоено звание лейтенанта, а по её завершении — капитан-лейтенанта.

В ходе Англо-русской войны Беллинсгаузен командовал корветом «Мельпомена» на Балтике, а затем — фрегатами «Минерва» и «Флора» на Чёрном море.

Южные моря

В 1819 году Иван Крузенштерн, занимавшийся в то время научными изысканиями, обратился к морскому министру Ивану де Траверсе с предложением направить экспедиции в полярные воды — как северные, так и южные. Причём руководителя первого российского кругосветного плавания больше интересовало именно южное направление.

«Сия экспедиция, кроме главной её цели — изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете поверить всё неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оной недостатки, дабы она могла признана быть, так сказать, заключительным путешествием в сем море», — писал он.

Власти идею Крузенштерна поддержали. На должность начальника экспедиции рассматривались кандидатуры двух опытнейших офицеров: капитана 2 ранга Василия Головнина и капитан-командора Макара Ратманова. Однако первый не успел к этому времени вернуться из очередной кругосветной экспедиции, а второй находился на лечении в Копенгагене после кораблекрушения. В итоге руководство морского ведомства остановилось на кандидатуре более молодого Беллинсгаузена, служившего в ходе первой кругосветной экспедиции на «Надежде» вместе с Крузенштерном и Ратмановым. В новое путешествие Беллинсгаузен отправлялся на шлюпе «Восток». Вторым кораблём экспедиции стал шлюп «Мирный» под командованием Михаила Лазарева.

Русские моряки понимали, что перед ними стоит сложнейшая задача. Незадолго до русской экспедиции, в 1774 году, выдающийся британский мореплаватель Джеймс Кук дошёл до 71° 10' южной широты, наткнулся на паковые льды и объявил, что даже если в районе Южного полюса и существует материк, то совершить плавание в полярные воды и достичь его невозможно. Однако Беллинсгаузена и Лазарева неудача их известного предшественника не смущала. 15 июля 1819 года «Восток» и «Мирный» вышли из Кронштадта и взяли курс в сторону южных морей.

Зайдя на остров Тенерифе, русские корабли двинулись в Бразилию. Там, в Рио-де-Жанейро, Беллинсгаузен был шокирован практикой работорговли. Несмотря на то что в Российской империи царили ещё довольно суровые нравы, магазины, в которых людей продавали и покупали, словно животных, поразили русского офицера. Как он потом подчеркнёт в своих записях, вид покупателей, осматривающих рты и ощупывающих тела невольников, вызвал у него ощущение омерзения по отношению к работорговцам.

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После посещения Бразилии российская экспедиция отправилась на юг и начала делать первые открытия. Моряки исследовали ранее только частично нанесённый на карту остров Южная Георгия, открыли остров Анненкова (своё название он получил по фамилии лейтенанта, который первым заметил его) и установили, что Южные Сандвичевы острова, которые Джеймс Кук считал единой землёй, на самом деле являются архипелагом. Также мореплаватели открыли остров Завадовского, названный в честь помощника командира «Востока».

Открытие Антарктиды

28 января 1820 года российские корабли в точке 69° 21' 28" южной широты и 2° 14' 50" западной долготы вышли к берегам Антарктиды. Исследователи ещё не могли с уверенностью сказать, что именно они открыли, но Фаддей Беллинсгаузен пометил в судовом журнале: «Я называю обретение сие берегом потому, что отдалённость другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подаёт мысль, что берег обширен или по крайней мере состоит не из той только части, которая находилась перед глазами нашими».

Картина «Южное сияние» художника Павла Михайлова, участника экспедиции Беллинсгаузена

© rusmuseum.ru

2, 5, и 6 февраля российские корабли снова подходили к берегам самого южного континента. Однако подтвердить свой успех членам экспедиции сразу не удалось. Из-за сложных погодных условий им пришлось вернуться в более тёплые края. Отдохнув немного в Австралии, «Восток» и «Мирный» отправились в Полинезию, и мореплаватели открыли ещё 15 островов. Дождавшись благоприятного времени года, они взяли курс на юго-восток.

Плавание оказалось чрезвычайно тяжёлым. В условиях длительного шторма кораблям приходилось лавировать между айсбергами. В носовой части построенного в своё время британцами и изначально менее надёжного «Востока» открылась течь. Однако путешествие продолжалось. 22 января 1821 года Беллинсгаузен первым заметил в подзорную трубу землю, названную Островом Петра I. А 29 января участники экспедиции открыли Землю Александра I — крупнейший остров Антарктики. Ориентируясь на изменения цвета морской поверхности, Беллинсгаузен вновь сделал вывод, что открытые его экспедицией земли весьма обширны.

«В журналах напрямую об открытии нового континента не говорится. Поэтому Беллинсгаузена и Лазарева иногда сравнивают с Колумбом — мол, они сами не знали, что открыли. Но если Колумб думал, что открыл Индию, то Беллинсгаузен же никогда не утверждал, что открыл, например, южный берег Австралии.

Руководители российской экспедиции пользовались термином «берег» из соображений осторожности и научной тщательности. Они просто не были до конца уверены, открыли они материк или крупный остров вроде Гренландии. Тем более при проведении наукой границы между островом и материком присутствует определённый субъективизм», — отметил в беседе с RT профессор СПбГУ, доктор исторических наук Кирилл Назаренко.

Обследовав Южные Шетландские острова, российские корабли отправились на север. Сделать это пришлось на месяц раньше намеченного срока — состояние «Востока» уже представляло опасность для экипажа. В марте экспедиция находилась у берегов Бразилии, а 5 августа 1821 года корабли бросили якоря в Кронштадте. Помимо Антарктиды, экспедиция открыла в общей сложности 29 островов и собрала богатейшие естественнонаучные и этнографические коллекции.

«Достижение высшего разряда»

По возвращении Фаддей Беллинсгаузен был произведён в капитаны 1 ранга и вскоре после этого — в капитан-командоры, а также награждён орденом Св. Георгия IV степени. В начале 1820-х он командовал 15-м флотским экипажем и являлся дежурным генералом Морского министерства. Затем его включили в состав комитета для образования флота и произвели в контр-адмиралы. После этого Беллинсгаузен снова вернулся в открытое море: командовал отрядом кораблей в Средиземном море и принимал участие в Русско-турецкой войне. В 1830 году он был назначен начальником 2-ой дивизии Балтийского флота и стал вице-адмиралом. А в 1839-м — военным генерал-губернатором Кронштадта и главным командиром Кронштадтского порта. В 1843 году Беллинсгаузен был произведён в чин адмирала.

Усадьба Фаддея Беллинсгаузена на острове Сааремаа (Эзель)

© Leon petrosyan / Wikipedia

Здесь он отличился не только как блестящий военачальник, но и как превосходный администратор-хозяйственник. Он озеленил город и лично следил за состоянием его садов и парков, а также руководил строительством новых укреплений, административных и жилых зданий, развивал учреждения здравоохранения. Его супруга Анна Федосеевна занималась благотворительностью, за что ей был пожалован «меньший крест ордена Святой Екатерины».

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Ушёл из жизни Фаддей Беллинсгаузен в 1852 году. В память о нём названы море в Антарктике, мыс на Сахалине, острова, ледник и полярная станция в Антарктиде, кратер на Луне, научное судно и площадь в Санкт-Петербурге.

«В мире есть немного стран, моряки которых могли бы похвастаться открытием целого континента. Испанцы открыли Америку, голландцы с англичанами — Австралию, а русские — Антарктиду. Это достижение географической науки высшего разряда. При этом нужно отметить мастерство русских моряков. Сам Джеймс Кук заявил, что в этих широтах ходить нельзя. А корабли Беллинсгаузена и Лазарева были такого же технического уровня, как и у него. Но российские моряки, в отличие от британцев, имели опыт плавания среди льдов и их не боялись», — рассказал Назаренко.

По словам Константина Стрельбицкого, вклад Беллинсгаузена в мировую географическую науку сопоставим с вкладом Христофора Колумба.