«В одиночку против союза сильнейших армий и флотов мира»: какие уроки вынесла Россия из Крымской войны

165 лет назад Великобритания и Франция объявили войну России, поддержав Турцию. Чуть позже к ним присоединилась Австрия. С этого момента многие историки отсчитывают начало Крымской войны, которая закончилась для России тяжёлым поражением. По словам экспертов, из-за мощи противника, дипломатических просчётов Санкт-Петербурга и отсутствия важных социально-экономических преобразований шансов победить у России практически не было. В то же время поражение в войне подтолкнуло Александра II к проведению в стране масштабных реформ, считают историки.

В 1840-е годы в Европе наблюдался резкий рост антироссийских настроений. Лондон опасался усиления позиций Санкт-Петербурга в турецких владениях — на Балканах и Ближнем Востоке. Сохранение Турции пусть и слабой, но подконтрольной Англии, было выгодно для деловых кругов Великобритании — британский бизнес вынудил турок открыть свой рынок. Кроме того, Лондон на выгодных для себя условиях осуществлял через османские владения экспорт в Азию.

Хотя Николай I и проводил крайне аккуратную политику, симпатия к России жителей Балкан и других христианских регионов, подконтрольных Турции, внушала британцам опасения. Кроме того, Лондон видел в Санкт-Петербурге соперника в борьбе за Среднюю Азию и Кавказ. Поэтому европейская пресса обвиняла Россию в том, что она якобы желает захватить Османскую империю с целью пресечь устремления султана к европейской цивилизации.

Французские власти, в свою очередь, мечтали о реванше после поражения в войне 1812 года и раздражались из-за того, что Николай I не желал признавать Наполеона III легитимным правителем. В дополнение ко всему между католической и православной общинами в Палестине разгорелся конфликт из-за контроля над церковью Рождества Христова в Вифлееме, в котором Париж и Санкт-Петербург поддерживали своих единоверцев.

Также по теме «Дельный и скромный инженер»: как Эдуард Тотлебен сумел разработать план обороны Севастополя и осады Плевны Двести лет назад родился российский военный инженер Эдуард Тотлебен. В ходе Крымской войны он руководил оборонительными работами в...

В феврале 1853 года в Турцию прибыл посланник Николая I Александр Меншиков. Русский князь потребовал передать святые места на Ближнем Востоке Элладской церкви и предоставить России право оказывать протекцию христианским подданным Османской империи. Но по совету британских дипломатов султан лишь частично удовлетворил требования Николая I и отказал России в праве оказывать покровительство христианам на Балканах и Ближнем Востоке.

Летом 1853 года Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией и, воспользовавшись правом, ранее предоставленным ей султаном, ввела войска в Дунайские княжества с целью склонить турок к переговорам. Однако руководство Османской империи, ощущая поддержку западноевропейских держав, выполнять требования Санкт-Петербурга всё равно отказалось и 16 октября объявило России войну. Николай I считал, что турки испугаются прямого столкновения с Российской империей, Британия и Франция не смогут договориться о совместных действиях, а Австрия поддержит Россию. Но вышло не так.

«В Санкт-Петербурге переоценили своё влияние на Австрию, недооценили возможности Франции и придали слишком большое значение англо-французским противоречиям», — отметил в интервью RT кандидат исторических наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

Большая война

30 ноября 1853 года корабли российского Черноморского флота под командованием вице-адмирала Павла Нахимова нанесли поражение турецкой эскадре у мыса Синоп, оставив Османскую империю практически без флота на Чёрном море.

© И. К. Айвазовский «Синопский бой 18 ноября 1853 года (Ночь после боя)» (1853)

На этом фоне значительно усилилась антироссийская кампания в Великобритании. Английские журналисты утверждали, что у христиан в Османской империи якобы больше прав, чем в России.

Британские власти приступили к разработке планов раздела России, предполагающих отчуждение Финляндии, Польши, Бессарабии, Крыма и Кавказа. Кроме того, английский бизнес желал покончить с российским протекционизмом и получить свободный доступ на рынок империи.

27 марта 1854 года Великобритания и Франция объявили войну России. В апреле англо-французская эскадра обстреляла Одессу, нанеся городу существенный ущерб и потопив девять российских торговых судов. В результате ответного огня береговых батарей пострадали четыре фрегата противника, а пароход «Тигр» сел на мель. Члены его экипажа попали в плен. Благодаря успешным действиям российских артиллеристов британцы и французы не смогли высадить в районе Одессы десант и ушли в открытое море.

Весной 1854 года российские войска перешли Дунай, однако в июне из-за угрозы выступления Австрии против России вынуждены были отступить. В июле российская армия на Кавказском фронте заняла Баязет, а 5 августа разгромила турок в Кюрюк-Даринском сражении.

Вторжение в Крым

В то же время в июле 1854 года англо-французская эскадра атаковала береговые укрепления Севастополя, а 14 сентября союзники начали высадку своего экспедиционного корпуса в Евпатории.

© Роберт Гибб «Тонкая красная линия» (1881)

«Уже в начале войны стали явственно видны проблемы российской армии. Не хватало пароходов, большая часть войск имела на вооружении морально устаревшие гладкоствольные ружья, но главное — это фатальные ошибки военачальников. Англо-французский флот, состоявший по большей части из транспортников, находился вблизи Евпатории, но никто не догадался собрать эскадру для того, чтобы атаковать его в этот момент. В самой Евпатории были оставлены запасы зерна, которыми армия союзников потом питалась несколько месяцев. Кроме того, британцы и французы смогли быстро найти около 1,5 тыс. татарских повозок для переброски орудий и припасов к Севастополю. Если бы транспорт был заранее уничтожен, у участников вторжения начались бы очень большие проблемы», — отметил в беседе с RT писатель и военный историк Александр Широкорад.

В начале Крымской войны Севастополь был практически не укреплён. Фортификационные сооружения под руководством выдающегося военного инженера Эдуарда Тотлебена стали возводиться перед самой высадкой союзников.

20 сентября в сражении на Альме союзники нанесли поражение российским войскам, пытавшимся преградить им дорогу на Севастополь, а через месяц город был подвергнут ожесточённой бомбардировке.

© Д. Кармайкл «Бомбардировка Севастополя» (1855)

25 октября в ходе Балаклавского сражения российская армия не смогла разгромить британский лагерь под Севастополем, но зато сорвала штурм города. 5 ноября российские войска начали теснить британцев в Инкерманском сражении, но в итоге потерпели поражение от подоспевших на помощь англичанам французов.

14 ноября сильнейший шторм потопил у берегов Крыма 53 корабля союзников. Британские и французские войска остались без большей части амуниции и припасов, однако российское командование не сумело этим воспользоваться. В феврале 1855 года сорвалась попытка освободить от участников вторжения Евпаторию. 24 мая пала Керчь, а 3—5 июня союзники прорвались к ключевому укреплению, защищавшему Севастополь, — к Малахову кургану.

Город оказался под сильнейшими бомбардировками, уносившими в день от 500 до 1000 человеческих жизней.

8 сентября 1855 года пал и Малахов курган. Российские войска подожгли то, что оставалось от города, взорвали пороховые погреба и потопили остатки флота, после чего отступили на северную сторону Севастопольской бухты — союзникам достались руины.

Англо-франко-турецкие войска потеряли под Севастополем убитыми и ранеными около 70 тыс. человек, российские — порядка 93 тыс.

Итоги войны

На остальных фронтах действия союзников оказались менее удачными, чем в Крыму. В ноябре 1855 года пал турецкий Карс. Ничего не смогли сделать британцы и французы на Балтике под Кронштадтом и Свеаборгом. На Дальнем Востоке российский гарнизон отстоял Петропавловск-Камчатский. Полностью провалилась попытка захвата Николаева, ставшего после падения Севастополя главным центром Черноморского флота. Войска союзников смогли захватить лишь крепость Кинбурн, расположенную на входе в Днепро-Бугский лиман, но вынуждены были остановить наступление, натолкнувшись на сложную систему укреплений и артиллерийских батарей.

© Ф.И. Байков «Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля 1854 года» (1818-1890)

Франция после падения Севастополя и захвата ключевых городов Крыма сочла основные задачи выполненными. Воевать дальше для усиления Британии Париж не желал. В итоге 30 марта 1856 года на Парижском конгрессе между Россией и союзниками был подписан мирный договор. В обмен на освобождение крымских городов Санкт-Петербург вернул Турции Карс, Чёрное море было объявлено нейтральным, и Россия потеряла право размещать в его акватории боевой флот и строить крепости. Также Россия лишилась части Бессарабии и протектората над Молдавией и Валахией. По некоторым данным, Санкт-Петербург согласился отказаться от политики протекционизма, поскольку вскоре после окончания войны Россией были сняты все таможенные ограничения.

«Конкретные негативные последствия войны порою склонны преувеличивать. Да, Россия осталась без парусного флота на Чёрном море, но от него всё равно пора было отказываться и начинать всё с нуля. Механизмов строгого контроля исполнения соглашений не было, и уже вскоре после поражения можно было начинать аккуратно строить пароходы, не монтируя на них сразу орудия. Однако в этой ситуации негативную роль сыграло внешнеполитическое ведомство, обещавшее якобы быстро отменить Парижский договор, если Санкт-Петербург будет неукоснительно соблюдать его условия. В итоге пароходы на Чёрном море начали строить гораздо позже, чем могли на самом деле», — заявил Александр Широкорад.

Также по теме «Отвага, не знающая невозможного»: как русские войска в XIX веке добились успеха в Средней Азии Ровно 150 лет назад, 14 июня 1868 года, небольшой отряд русских войск разгромил многотысячную армию Бухарского эмирата. Эта победа...

По мнению Олега Айрапетова, главной причиной поражения России в Крымской войне стало отсутствие давно назревших в стране реформ.

«Всё, что могли сделать в условиях войны, сделали. Россия выдержала исключительно тяжёлое противостояние. Было бы наивно полагать, что в тех обстоятельствах реально было победить, выступая в одиночку против союза сильнейших армий и флотов мира», — подчеркнул эксперт.

По словам историка, Крымская война подтолкнула российские власти к преобразованиям.

«Николай I во время войны умер. А изначально настроенного консервативно Александра II поражение подтолкнуло к мысли о скорейшем проведении реформ — в частности, к самой важной из них — отмене крепостного права. Власти отдавали себе отчёт в том, что социально-экономическую систему нужно срочно менять, потому что от катастрофы страну спасли только сверхнапряжение и героизм русских солдат», — подытожил Олег Айрапетов.