«Отвага, не знающая невозможного»: как русские войска в XIX веке добились успеха в Средней Азии

Ровно 150 лет назад, 14 июня 1868 года, небольшой отряд русских войск разгромил многотысячную армию Бухарского эмирата. Эта победа предопределила капитуляцию мощнейшего государства региона. Покорение Средней Азии — одна из славных, но малоизвестных страниц истории русского военного искусства. Россия присоединила регион, чтобы защитить свои южные рубежи от набегов кочевников и растущего влияния Великобритании.

В середине XIX века Россия заметно активизировала политику на среднеазиатском направлении в связи с растущими амбициями Британской империи. Закрепившись в Индии, Лондон рассчитывал распространить своё влияние на Афганистан и Среднюю Азию. Российско-британское противостояние вошло в историю под названием «Большая игра».

Для России ситуация осложнялась ещё и напряжёнными отношениями со среднеазиатскими соседями, агрессивные настроения которых поддерживала Османская империя. Южные рубежи государства нуждались в защите от постоянных набегов и грабительских вылазок. Походы в Среднюю Азию в Российской империи рассматривались как политика «умиротворения восточных земель».

«Горсточки наших солдат»

Перед началом «Большой игры» территория Средней Азии находилась в подчинении Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. Первые столкновения русских солдат с Кокандским ханством (территория восточной части современного Узбекистана, а также юга и востока Казахстана и Киргизии) начались в 1850 году. Военную помощь регулярной русской армии оказывали уральские казаки, казахи и представили ряда местных племён.

После трёх лет успешных боёв Петербург был вынужден прекратить наступление из-за тяжёлой Крымской войны (1853-1856). В 1860 году русские экспедиционные войска возобновили натиск на Кокандское ханство. Крупными успехами императорских войск стали взятие Ташкента (май 1865), Ходжента (май 1866) и Джизака (октябрь 1866).

На завоёванных землях в 1867 году русские создали Туркестанское генерал-губернаторство. Так закончился первый этап покорения (колонизации) Средней Азии. Новое образование на карте империи возглавил уроженец Царства Польского генерал Константин Петрович фон Кауфман.

«Тревога в крепостном редуте», картина Николая Каразина

© Н. Н. Каразин. Тревога в крепостном редуте

Россия испытывала нехватку ресурсов для колонизации Средней Азии. Негативное влияние на процесс колонизации оказали последствия проигранной Крымской войны. Кроме того, в 1860-е годы в империи проходила масштабная военная реформа, сопровождавшаяся пересмотром штата и кардинальным изменением системы управления войсками.

Петербург не мог уделять достаточное внимание среднеазиатскому направлению. Нередко у императорской армии не хватало людей, чтобы оставлять гарнизоны в захваченных крепостях. Поэтому на первом этапе войны с Кокандским ханством русские разрушали укрепления противника, после чего возвращались на прежние позиции.

«Странный вид представляли эти горсточки наших солдат, окружённые и разъединённые тучею бухарских всадников, всё подвигавшиеся вперёд к позиции, признававшейся неприступною и занятой в 10 раз сильнейшим противником. Но такова сила духа, такова отвага, не знающая невозможного», — вспоминал в своих мемуарах генерал Алексей Куропаткин.

Талант и мужество

Несмотря на объективные трудности, в середине 1860-х годов экспедиционные части начали занимать завоёванные земли. Императорские войска были по-прежнему невелики и уступали противнику по численности в десятки раз. Однако превосходство азиатов русские нивелировали использованием тактических приёмов на поле боя.

Яркой иллюстрацией военного мастерства императорский армии стала битва на Зирабулакских высотах (между Катта-Курганом и Бухарой), произошедшая 14 июня 1868 года. Двухтысячный отряд Кауфмана без труда разгромил 35-тысячную группировку бухарского эмира (по другим данным численность противника составляла 21 тыс. человек). В составе русских было 18 рот пехоты и 6 казачьих сотен.

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Победа на Зирабулакских высотах позволила спасти от истребления русский гарнизон Самарканда (в 250 км от Бухары), которым командовал майор Фридрих Карлович фон Штемпель. Небольшой отряд русских (около 700 штыков) героически отражал атаки неприятеля в течение семи дней.

«Комендант цитадели майор Штемпель и подполковник Назаров мобилизовали для обороны всех нестроевых (писарей, музыкантов, интендантов), а также больных и раненых местного госпиталя, способных держать в руках оружие. Первый приступ был отбит, но и защитники понесли серьёзные потери», — описывал осаду Куропаткин.

За первые два дня боёв потери русского гарнизона составили 25% личного состава. Штемпель ежедневно отправлял гонцов из числа местных жителей, чтобы доложить Кауфману о критическом состоянии гарнизона. Но из 20 посланников до генерала добрался только один.

«Мы окружены, штурмы непрерывны, потери большие, нужна помощь», — говорились в донесении.

Подоспевший на выручку гарнизону отряд Кауфмана быстро рассеял нападавших. Подвиг русских солдат в Самарканде в своих картинах воспел очевидец тех событий, знаменитый живописец Василий Васильевич Верещагин. С 1867 по 1869 годы молодой художник работал в Туркестанском генерал-губернаторстве.

«Русская армия была намного лучше организована, чем бухарская. Кроме того, перед походами проводилась системная подготовка, отработка боевого слаживания. Великолепно работал тыл, обеспечивая войска всем необходимым. Отдельно стоит выделить талант наших полководцев и мужество солдат, стойко переносивших непривычные климатические условия», — заявил в интервью RT руководитель отдела Средней Азии и Казахстана института стран СНГ Андрей Грозин.

Выход к Афганистану

Военному поражению Бухарского ханства предшествовало объявление «газавата» («священной войны») Туркестанскому генерал-губернаторству. В ответ в конце апреля 1868 года русские развернули наступление на Самарканд. Город был захвачен в середине мая. Наступающие силы потеряли лишь несколько солдат, тогда как со стороны бухарцев погибли сотни человек.

Катастрофическое поражение эмирата на Зирабулакских высотах и закрепление за Россией Самарканда открыли императорской армии дорогу на Бухару. 5 июля 1868 года эмир Сайид Музаффаруддин Бахадур Хан заключил с Петербургом договор, по которому среднеазиатское государство становилось российским протекторатом.

«Солдаты у крепостной стены», картина Василия Верещагина

© Василий Васильевич Верещагин "Солдаты у крепостной стены"

Последний крупный поход в Средней Азии императорская армия предприняла в 1873 году в Хивинское ханство (территория нынешней Туркмении). Русскими войсками командовал участник Крымской войны, генерал Николай Александрович Верёвкин. За военные заслуги он получил орден Святого Владимира 2-й степени и орден Святого Георгия 3-й степени.

Русские войска терпели неудачи только в боях против текинцев— воинственной племенной группы туркменского народа. В 1880-1881 годах сопротивление непокорных туземцев сломили войска под предводительством легенды Русско-турецкой войны (1877-1878), генерала Михаила Дмитриевича Скобелева.

Завоевания в Средней Азии позволили императорской армии выйти к северному Афганистану, что вызвало переполох в Лондоне. «Большая игра» с Великобританией завершилась подписанием нескольких компромиссных договоров. Лондон признал за Россией господство над обширными территориями Средней Азии.

22 июля 1887 года в Петербурге стороны заключили соглашение о демаркации западного участка северной границы Афганистана. 11 марта 1895 года две империи обменялись нотами по поводу разграничения сфер влияния в горной системе Памир (участок современных территорий Таджикистана, Афганистана, Пакистана и КНР).

Учитывая интересы

Особенность колонизации Средней Азии заключалась в отсутствии упорного сопротивления местного населения. Западные империи, напротив, нередко прибегали к массовому истреблению туземцев, чтобы закрепить за собой колонию. В частности, есть версии, что от действий британских завоевателей в Индии от голода и убийств погибли десятки миллионов жителей.

Россия же старалась учитывать интересы правящей верхушки и культурные особенности местного населения. Известно, что перед войной с Бухарой в элите эмирата произошёл раскол. Местное купечество выступало против объявления «газавата», на котором наставило духовенство.

«Парламентёры», картина Василия Верещагина

© «Парламентёры» Василий Верещагин

После капитуляции эмирата российское правительство оставило гарнизоны в крупных городах Бухарского государства, но не стал лишать власти эмира. Сайид Музаффаруддин Бахадур Хан продолжил править на подконтрольной ему до завоевания территории — протектораты Российской империи всегда сохраняли большую внутреннюю автономию.

Политика русской администрации в Средней Азии была направлена в основном на сбор налогов, развитие сельского хозяйства и предотвращение конфликтов, в том числе на национальной почве. Чиновники и военные практически не вмешивались в культуру и традиции среднеазиатских народов, а мусульманское духовенство воздерживалось от антироссийской агитации.

Андрей Грозин полагает, что Бухарский эмират, как и другие государства Средней Азии, прекратил своё существование из-за нежизнеспособной политической системы. По его мнению, приход русских позволил уничтожить рабовладельческую систему и ряд средневековых пережитков, тормозивших социально-экономическое развитие региона.

«Средняя Азия была относительно легко колонизирована Россией главным образом из-за нежелания местных поддерживать прежний политический режим. Русская администрация выдерживала нужный такт, взаимодействуя с элитой и населением региона. Поэтому русские не встречали серьёзного сопротивления, а часть среднеазиатских народов даже оказывала им помощь», — подчеркнул Грозин.