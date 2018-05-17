«Дороги назад у них не было»: как восстание Чехословацкого корпуса изменило историю России

Сто лет назад в Челябинске вспыхнуло восстание Чехословацкого корпуса. Именно этот момент многие историки считают началом Гражданской войны в России. Учёные до сих пор спорят, что на самом деле послужило причиной челябинского инцидента, но в любом случае последовавшие за ним события привели к гибели миллионов наших соотечественников. Откуда взялись чехословацкие солдаты на Урале и какую роль они сыграли в истории России — в материале RT.

Ещё в Средние века, находясь под сильным военно-политическим давлением со стороны соседей, Чехия вынуждена была признать власть германских императоров. Чешский народ затем неоднократно поднимался на национально-освободительные восстания, но желаемой независимости не мог добиться столетиями. В XIX веке, после официального прекращения существования Священной Римской империи германской нации, земли Чехии были включены в состав Австрии.

Как и многие другие славянские народы, надежды на восстановление национальной независимости чехи связывали с Россией.

«Во второй половине XIX века в Чехии были очень сильны русофильские настроения. В Праге даже модно было разговаривать по-русски — это считалось свидетельством прогрессивных взглядов. Многие чехи покидали границы Австро-Венгерской империи и переселялись в Россию, где работали преподавателями латыни или становились колонистами и обрабатывали землю», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

По словам учёного, сразу после начала Первой мировой войны представители чешских организаций обратились к Николаю II с предложением создать добровольческие воинские подразделения в составе российской армии.

Император Николай II и командир полка генерал-майор Н.М. Кисилевский обходят строй. Царское Село. 17 мая 1909 года

© topwar.ru

«Среди чехов были очень сильны патриотические, национал-романтические и антигерманские настроения. Кстати, это именно они выступили инициаторами переименования Петербурга в Петроград», — подчеркнул историк.

Осенью 1914 года была создана и отправлена на фронт первая чешская дружина. На фоне военных успехов в России заговорили о создании независимого чехословацкого государства и о том, что чешские добровольцы могут стать ядром его будущей армии. Однако реализовать свои планы российское руководство так и не смогло. Фронт откатился назад, а на территории Австро-Венгрии начались репрессии против русофилов. Весной 1915 года российское командование приняло решение набирать в чешские национальные формирования не только чехов, живущих в России, но и военнопленных. В конце 1915-го на базе дружины создали стрелковый полк, а ещё год спустя — бригаду.

«Чехов очень часто использовали в разведке: они владели языками, хорошо ориентировались на местности. Эта служба была опасной, но они на неё охотно шли», — отметил Айрапетов.

В 1917 году из чехов, словаков, русинов и балканских славян были сформированы поочерёдно Чехословацкая дивизия и Чехословацкий корпус.

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«Октябрьская революция и разговоры о мире серьёзно взволновали бойцов корпуса. В глазах австро-венгерских властей они были предателями, дороги назад у них не было», — рассказал Олег Айрапетов.

Представители чехословацких организаций начали переговоры о сотрудничестве с правительствами стран Антанты. В результате Франция в декабре 1917 года заявила о переходе Чехословацкого корпуса под её командование. Чешские организации и официальный Париж стали добиваться от Москвы разрешения на переброску Чехословацкого корпуса морским путём в Европу — на Западный фронт. В марте 1918-го Совнарком одобрил проект отправки чехословацких солдат и офицеров во Владивосток с последующей переброской их во Францию (63 эшелонами, по 40 вагонов в каждом). При этом чехословацкие подразделения подлежали частичному разоружению: они могли оставить на каждый эшелон всего по одной роте с винтовками и пулемётами.

Чехословацкое восстание в сердце России

Власти стран Антанты были очень недовольны выходом Советской России из войны. Более того, западные державы опасались за судьбу поставленных ими в Россию, но так и не использованных военных грузов, находившихся на складах крупнейших отечественных портов. Поэтому весной 1918 года Антантой был поднят вопрос интервенции Советской России.

После подписания мира между большевистским правительством и Центральными державами по России массово передвигались не только чехи со словаками, но и подлежащие освобождению военнопленные немецкого и венгерского происхождения.

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Из-за взаимной антипатии у бойцов Чехословацкого корпуса постоянно происходили стычки с ними. Нервозная атмосфера также усиливалась из-за того, что Москва под давлением Германии затягивала процесс отправки Чехословацкого корпуса во Владивосток. Военнослужащие опасались, что их могут депортировать в Австро-Венгрию, где «изменников» ждали казнь или каторжные работы.

14 мая 1918 года в Челябинске из эшелона, перевозившего венгерских пленных, в чехов полетела чугунная ножка от печи, серьёзно ранившая солдата Франтишека Духачека. Бойцы Чехословацкого корпуса задержали виновного и «наказали» его, нанеся несколько ударов штыком. Местные большевистские власти арестовали чехословацких солдат и попытались полностью разоружить находившиеся в городе эшелоны. В ответ бойцы Чехословацкого корпуса 17 мая захватили местный арсенал и артиллерийскую батарею и освободили своих земляков.

Спустя несколько дней в Москве были арестованы члены Чехословацкого национального совета, которые по требованию Льва Троцкого обратились к соотечественникам с призывом о разоружении и прекращении мятежа. Но личный состав корпуса уже избрал собственные органы самоуправления, которые в ответ на попытки советских властей разоружить чехов и словаков, призвали земляков оружие не сдавать, а при необходимости оказывать сопротивление местным властям.

26—27 мая 1918 года начались вооружённые столкновения между чехословацкими частями и красногвардейцами в Иркутске и Златоусте. Являясь мощной организованной военной силой, корпус разбил советские части и всего за несколько недель захватил Петропавловск, Курган, Омск, Новониколаевск, Мариинск, Томск и другие города.

Гражданская война. Восточный фронт. Солдаты Чехословацкого корпуса с захваченным вымпелом советского отряда

© Государственный архив Российской Федерации / russiainphoto.ru

4 июня Антанта заявила, что Чехословацкий корпус является частью её войск. В июне в захваченных корпусом Самаре и Омске были образованы первые российские антибольшевистские правительства.

Кровавый вихрь войны

Историки сегодня называют разные даты начала Гражданской войны. Одни «привязываются» к челябинскому инциденту, другие считают, что война фактически началась гораздо раньше.

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«Безусловно, конфликты имели место ещё в 1917 году, но они носили очаговый характер. Без внешнего вмешательства война никогда бы не стала такой кровавой. Антибольшевистские силы не имели изначально поддержки и нигде не могли удержаться самостоятельно. А вот после мятежа Чехословацкого корпуса началась полномасштабная война», — высказал своё мнение Олег Айрапетов.

Гражданская война начиналась постепенно, отмечает кандидат исторических наук, доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

«В действительности Гражданская война разворачивалась постепенно, задолго до Восстания Чехословацкого корпуса, ещё с начала 1917 года. Сначала солдаты убивали офицеров, потом большевики совершили вооружённый переворот, произошли боевые столкновения в Москве. Скоро стало ясно, что нужно ожидать интервенции со стороны Антанты, которая привела бы к отстранению от власти большевиков», — отмечает Александр Крушельницкий.

По мнению историка, интервенция в пограничные районы не оказала бы мобилизующего эффекта на население, а бои по всей протяжённости железной дороги, ведущей из европейской части России на Дальний Восток, втянули в конфликт жителей всей страны, к которым война в буквальном смысле слова пришла домой.

«Так называемый Чехословацкий мятеж послужил катализатором образования Красной армии», — подчеркнул Крушельницкий.

По мнению эксперта, есть все основания полагать, что этот процесс каким-то образом мог специально спровоцировать Лев Троцкий.

Олег Айрапетов, напротив, склонен увязывать действия Чехословацкого корпуса с решением Антанты об интервенции.

«Мятеж привёл к появлению новой силы, которая никак не учитывалась, и само её появление никоим образом большевиками не рассматривалось, — заявил RT генеральный директор издательства «Пятый Рим» Максим Тимонов. — Это была мощная манёвренная сила, с которой нельзя было не считаться и для противодействия которой необходимо было в спешном порядке изыскивать ресурсы, а ресурсы летом 1918 года были невелики».

По словам Тимонова, с момента челябинского инцидента процесс запуска Гражданской войны приобрёл невозвратный характер.

Командование Чехословацкого корпуса заняло предельно враждебную позицию по отношению к большевикам, что привело к резкому усилению контрреволюционного движения.

Зимой — весной 1918 года значительная часть Советской России была оккупирована с одной стороны войсками Германии, а с другой — Антанты. На фоне восстания Чехословацкого корпуса резко активизировались антибольшевистские силы внутри страны.

А.В. Колчак во время поездки на фронт с сыном полка. 1919 год

© Wikipedia

Осенью 1918-го в наступление на большевиков на юге пошли представители Белого движения под руководством Антона Деникина и Петра Краснова, а Александр Колчак в Омске объявил себя верховным правителем России. Англо-французские войска осуществили массированную высадку десантов в портах Причерноморья. В то же время у военнослужащих Чехословацкого корпуса после того, как было объявлено о создании независимой Чехословакии, пропало всякое желание воевать, и они отступили в тыл, передав свои позиции белогвардейцам.

Военная удача в конце 1918 — начале 1919 года перешла на сторону большевиков. Они остановили наступление Колчака, разбили Краснова и спровоцировали революционные брожения во французских частях. В дальнейшем Красная армия успешно действовала на Украине, Кавказе, в Средней Азии и на Севере.

Представители Чехословацкого корпуса к этому времени были в значительной степени деморализованы и думали преимущественно о том, как покинуть Россию, захватив с собой немало награбленного имущества. В начале 1920 года они фактически передали в руки советских властей Колчака и подписали перемирие с Москвой.

Эвакуация корпуса из России продолжалась почти год. За это время Владивосток на 42 кораблях покинули более 72 тыс. уроженцев Чехии и Словакии.

Гражданская война в России продолжалась вплоть до 1922 года. Она унесла, по оценкам учёных, от 13 до 25 млн человеческих жизней. Причём в ходе боевых действий погибли только около 1 млн человек, остальные стали жертвами вызванного войной голода, эпидемий и разгула преступности. Ущерб, нанесённый экономике страны, оценивался в 50 млрд золотых рублей, в два раза сократилось аграрное производство, в несколько раз снизилось промышленное.

Чехословацкие легионеры сдают оружие

© czechlegion.com

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», члена Общественного совета при Министерстве обороны России Игоря Коротченко, роль Чехословацкого корпуса в этих событиях была скорее негативной. «Война всё равно началась бы — между старой и новой Россией нельзя было найти компромисс, но без вмешательства чехословаков она, скорее всего, не стала бы такой масштабной. Многие сегодня красят чёрным цветом всё, что делали большевики, но это несправедливо. Они подняли власть, которая буквально валялась на мостовой, а потом обеспечили экономическое развитие страны, создали ядерное оружие, запустили человека в космос. Рассуждать о том, что всё могло бы быть иначе, бессмысленно. История не терпит сослагательного наклонения. Вместо этого нужно просто сознавать ошибки прошлого и стараться их не повторять», — заявил Коротченко.