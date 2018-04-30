«Погибаю, но не сдаюсь!»: как Черноморский флот предпочёл затопление плену

30 апреля 1918 года, накануне захвата Севастополя войсками Германии и Украинской народной республики (УНР), российские моряки увели основную часть Черноморского флота с Крымского полуострова в Новороссийск, а несколько недель спустя затопили, чтобы не оставить врагу. Попытки Киева установить контроль над оставшимися в Севастополе кораблями власти современной Украины трактуют как «создание военно-морских сил республики». Впрочем, уже в начале мая 1918 года над судами был поднят германский флаг. О малоизвестных страницах истории Крыма — в материале RT.

Малороссийский резерв

В конце XVIII — начале XIX века власти Российской империи содействовали переселению на присоединённые Екатериной II территории в Северном Причерноморье крестьян из Малороссии. Однако в Крым выходцев из Малороссии попало немного: согласно результатам переписи 1897 года, на территории полуострова лишь 11% жителей считали, что разговаривают на малороссийском наречии.

Поэтому когда в 1917 году на фоне революционных событий в Киеве было объявлено о создании Украинской автономии в составе Российской республики, особых претензий на Тавриду у «украинизаторов» не было. Украинские акции, правда, прошли в русском Севастополе — после объявления Первой мировой войны на флот массово призывали крестьян, живущих в малороссийских губерниях.

«9 апреля в Севастополе в цирке Труцци состоялось собрание 5 тыс. украинцев, в основном матросов, на котором обсуждался статут Черноморской Украинской громады в Севастополе. Председателем громады был избран Лащенко», — рассказал RT историк и писатель, экс-директор Севастопольского государственного архива Валерий Крестьянников.

В мае 1917 года проходивший в Киеве «Украинский войсковой съезд» потребовал от Временного правительства официально оформить автономию Украины в составе России, а Черноморский флот — «украинизировать» за счёт его пополнения кадрами с территории бывших малороссийских губерний. Киев также отправлял на корабли агитаторов-националистов, проводивших идеологическую обработку неграмотных выходцев из крестьянства.

И это сначала дало некоторый эффект. Осенью 1917 года на нескольких судах флота возникли «украинские» организации и были подняты украинские флаги. Впрочем, на статусе Крыма и Севастополя, где среди местного населения выходцев из Малороссии было очень мало, это никак не отразилось. Даже когда киевская Центральная рада провозгласила в ноябре 1917-го создание Украинской Народной Республики (УНР) в составе России, на Крым она не претендовала.

Крым, осень 1917 года

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Севастопольский Совет осудил попытки поднимать над кораблями украинские флаги, назвав это разжиганием розни и ударом по революционной демократии. На фоне революции в Петрограде, Киев, хотя официально по-прежнему не считал Крым своим, стал всё активнее вмешиваться в дела флота, провоцируя матросов-украинцев на политические акции и добиваясь контроля над отдельными кораблями.

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Однако 3 декабря по решению Черноморского флотского экипажа, все корабли флота, за исключением одного миноносца, спустили андреевские и украинские флаги, подняв вместо них красные. А когда начался открытый конфликт между Совнаркомом РСФСР и Центральной радой, большая часть личного состава флота осудила действия Киева.

В конце 1917 — начале 1918 года Рада объявила Черноморский флот «флотом УНР» и отказалась выплачивать денежные компенсации семьям военнослужащих, поддержавших большевиков. Однако власть Центральной рады к этому времени серьёзно ослабла, так как на значительной части территорий, на которые она претендовала, народ уже признал власть Советов.

В декабре—январе советская власть была установлена на Крымском полуострове. Экипажи всех кораблей Черноморского флота, в том числе ранее считавшихся «украинизированными», открыто выступили против Центральной рады. А когда законодательный орган 24 января 1918 года объявил о независимости УНР и попытался переподчинить себе флот, Севастопольский совет и Центрофлот и вовсе назвали Раду врагом украинского и российского трудового народа, прямо отказавшись выполнять её требования.

В начале февраля власти УНР устроили в Киеве массовые расстрелы гражданского населения и затем бежали из города.

Марионетки Германии

В феврале 1918 года беглое правительство УНР обратилось за поддержкой к Германии и Австро-Венгрии, предложив им оккупировать Украину. Кроме того, представители УНР подставили украинцев на переговорах в Брест-Литовске, явившись туда отдельной делегацией, хотя представители Украины входили в состав советской делегации. В итоге Германия объявила УНР самостоятельным государством.

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Под давлением немцев РСФСР в обмен на мир обязалась признать УНР, фактически уступив Украину Германии. Однако, как вскоре оказалось, немцы даже не думали выполнять взятые на себя обязательства. В марте 1918 года они перешли установленные ранее границы УНР, силой аннексировали Одесскую и Донецко-Криворожскую советские республики, а в апреле развернули наступление на Крым и материковую часть России. К немцам присоединились и вооружённые силы полностью подконтрольной Германии УНР.

Немецкой группировкой на крымском направлении руководил генерал Роберт фон Кош. Ему подчинялся бывший офицер разведки Русской императорской армии, а на тот момент командир отдельного корпуса армии УНР Пётр Болбочан, румын по национальности, части которого действовали в первом эшелоне.

22 апреля под ударами захватчиков пал Джанкой, 24-го — Симферополь и Бахчисарай. Но уже через два дня немцы выгнали из Крыма подчинявшиеся им украинские войска, а УНР официально заявила, что на полуостров не претендует и считает его иностранной территорией. С этого момента германские войска действовали в Тавриде без своих сателлитов.

Пётр Болбочан

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Врагу не сдаваться

Севастопольское командование флотом не располагало достоверными сведениями о том, что происходило в степной части Крыма. Пошли слухи, что немцев удалось остановить, и корабли из Севастополя никто выводить не стал. Поэтому 29 апреля суда оказались под угрозой захвата германскими войсками. Командование флотом принял на себя адмирал Михаил Саблин. Чтобы избежать силового захвата, возникла идея поднять над кораблями флаги УНР, являвшейся союзником Германии.

Однако экипажи некоторых судов отказались вывешивать эти знамёна даже формально и в ночь с 29 на 30 апреля вывели корабли в море, взяв курс на Новороссийск.

«30 числа, когда после переговоров делегации флота с германским командованием исчезли последние иллюзии касательно того, что флот будет передан Украинской Народной Республике, Саблин под обстрелом немецких орудий вывел оставшуюся в Севастополе часть флота и под Андреевским флагом перевёл её в Новороссийск», — рассказал RT Крестьянников.

Дошли до Новороссийска, правда, не все. Эскадренный миноносец «Гневный» немцы подбили, а эсминец «Заветный» экипаж затопил прямо в порту.

На оставшихся в севастопольских бухтах судах, преимущественно старых или неисправных, уже 3 мая были спущены украинские флаги, провисевшие четыре дня, и подняты германские.

В Киеве эти события в наши дни трактуют как «создание украинского флота».

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Twitter написал: «29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-жёлтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму».

Однако в реальности события в Севастополе весной 1918 года развивались по иному сценарию.

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1—2 мая 1918 года в Новороссийские были сконцентрированы основные силы Черноморского флота. При этом немцы продолжали рваться на восток, и могли вскоре взять город, а дальше Новороссийска отступать было уже некуда. Более того, возникла острая проблема со снабжением кораблей топливом, боеприпасами и провиантом.

24 мая Владимир Ленин принял решение затопить флот. Между Москвой и военными моряками, не желавшими сначала выполнять приказ, начались переговоры, растянувшиеся почти на месяц.

В итоге 17 июня несколько кораблей выдвинулись обратно в Севастополь. Оставшиеся в Новороссийске моряки послали им сигнал: «Судам, идущим в Севастополь: позор изменникам России!». В Крыму немцы немедленно подняли над прибывшими кораблями германские флаги, а экипажи взяли в плен.

Далее развернулись события, которые в литературе часто называют «Черноморской Цусимой».

18—19 июня моряки затопили оставшиеся в Новороссийске корабли в Цемесской бухте. Когда суда тонули, у них на мачтах держался сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь!». Многие из наблюдавших за происходящим жителей Новороссийска не скрывали слёз.