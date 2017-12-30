«Оплот против мирового капитализма»: как был образован Союз Советских Социалистических Республик

95 лет назад на I Всесоюзном съезде Советов были приняты Декларация и Договор об образовании СССР. В их основу легли идеи Ленина о создании союза равноправных республик и будущей мировой революции. Новое государство было объявлено «верным оплотом против мирового капитализма и решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран». RT выяснял, почему вождь мирового пролетариата выбрал такую форму государственного устройства и какие неразрешимые противоречия были в ней заложены.

Фундаментальный вопрос

Судьбы народов бывшей Российской империи коренным образом изменились, когда в октябре 1917 года большевики захватили власть. Бразды правления огромной территорией перешли к идеологически сплочённой верхушке, мечтающей разрушить привычный государственный порядок и как можно шире распространить идеи коммунизма.

По мнению экспертов, образование СССР можно считать логическим продолжением политики большевиков, решивших провести очередную «территориально-административную реформу».

Декларация и Договор об образовании СССР были приняты 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). Мероприятие проходило в здании Большого театра в Москве.

«К декабрю 1922 года большевики поняли, что могут заново объединить самые большие и важные осколки империи в одно государство и вместе противостоять «враждебному капиталистическому окружению». Для такого государства они определили общие принципы управления и центральные органы власти. 30 декабря I Всесоюзный съезд Советов принял Договор об образовании СССР. Этот документ заложил фундамент первой советской Конституции 1924 года и оставался формально в силе вплоть до 1991 года», — отметил в беседе с RT кандидат исторических наук Александр Орлов.

В принятой декларации обозначались причины, принципы и цели объединения государств. Важнейшим принципом провозглашалось право народов на самоопределение, а конечной целью — создание Всемирного союза коммунистических республик. В течение следующих 35 лет СССР успешно претворял последний пункт жизнь, увеличив количество республик с 4 до 15.

Ленин против Сталина

Представители Украинской ССР, Белорусской ССР и ЗСФСР были готовы к объединению с РСФСР, но на равных началах и с сохранением национальных особенностей. Это вело к разногласиям с Москвой, не желавшей лишаться монополии на власть.

В сложившихся условиях в ЦК появились два отличных друг от друга плана объединения советских республик.

Первый проект «автономизации» представил Иосиф Сталин, бывший тогда наркомом РСФСР по делам национальностей. Этот план предусматривал вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий. При этом власть Москвы и общероссийское законодательство распространялись бы на новые территории. В сущности план Сталина предусматривал не объединение и образование нового государства, а поглощение Россией национальных советских республик.

Владимир Ленин раскритиковал идею Сталина и выступил за равноправные союзные отношения, выдвинув свой «федеративный план». Ленин настаивал на заключении между республиками равноправных договоров с возможностью присоединения к Союзу в будущем некапиталистических стран Европы и Азии. Это предусматривало создание новой Конституции и образование федеративных органов власти с представительством от всех республик.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин

РИА Новости

Конституционная комиссия под председательством Вячеслава Молотова, заседавшая 23—24 сентября 1922 года, одобрила разработанный Сталиным план. На следующий день материалы комиссии были отправлены Ленину в Горки, а также всем членам ЦК РКП(б). План «автономизации» предстояло утвердить на пленуме ЦК, который был назначен на 5 октября.

Прочитав проект Конституции, Ленин вызвал Сталина в Горки для объяснений, а затем оба направили в политбюро ЦК РКП(б) свои возражения. Ленин внёс несколько правок в проект Конституции, предложив в том числе назвать новое объединение «Союз Советских Республик Европы и Азии». В тот же день он написал членам политбюро записку «Об образовании СССР», в которой выразил мнение, что РСФСР должна признать себя и другие республики равноправными и вступить в союз «вместе и наравне с ними».

Авторитет вождя мирового пролетариата, несмотря на его обострившуюся болезнь, оставался непререкаем. 30 декабря 1922 года в Москве на I Всесоюзном съезде Советов был подписан Договор об образовании СССР, в основу которого лег разработанный Лениным план.

«Мина замедленного действия»

«Доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем. Новое союзное государство послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику», — говорилось в первой советской Конституции, принятой 31 января 1924 года.

Первая Конституция СССР

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В зависимости от численности нации и 185 народностей Союза были поделены на союзные республики, прямо подчинявшиеся Москве; автономные республики в составе союзных; автономные области внутри краёв и национальные округа. При этом было чётко определено, какому из объектов, например, положено иметь свой университет, а какому нет.

«Конечно, подобный раздел вызвал много недовольства. Народы Абхазии и Южной Осетии не хотели быть в составе Грузии. Отдельные области, где проживало по большей части таджикское население, вошли в состав Узбекистана, а Нагорный Карабах с преимущественно армянским населением — в состав Азербайджана. Во времена СССР каждое проявление недовольства сурово наказывалось. Когда же к власти пришёл Горбачёв и началась перестройка, эта мина замедленного действия сработала», — пояснил Орлов.

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Молодое государство власти наделили наднациональным характером, чтобы в перспективе в его состав можно было принять любые республики, разделяющие социалистические идеи. Ленин даже отошел от первоначального названия государства «Союз Советских Республик Европы и Азии», не ограничиваясь какой-либо географической привязкой. Более того, принятый СССР герб — единственный в мире, на котором изображён весь земной шар, но никак не обозначены границы государства. Однако расчёты Ленина на мировую революцию не оправдались, а созданная под эту перспективу система не устояла под натиском новых реалий.

«Большевики создавали СССР как особый проект по определённому, заранее начертанному плану. Они руководствовались понятной им идеологией и своим видением того, каким должно быть идеальное общество. Однако проект не выдержал столкновения с реальностью. В 1971 году было официально провозглашено, что в ходе развития СССР сложилась новая историческая общность людей — советский народ как результат идейного единства всех слоёв и наций. Но в итоге, как только подул ветер свободы, у многих возобладала тяга к национальному обособлению», — заключил Орлов.