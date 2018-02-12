Эхо столетия: какую роль Донецко-Криворожская советская республика сыграла в новейшей истории Донбасса
- Товарищ Артём (Фёдор Сергеев) на подпольной сходке рабочих (рисунок А. Лурье)
«Пилотный регион»
Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР), получившая статус автономии в составе РСФСР, была провозглашена 12 февраля 1918 года в Харькове на IV областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов.
Решение об учреждении ДКСР далось нелегко. Против выступил глава ЦИК советской Украины большевик Мыкола Скрыпник, присутствовавший на съезде лишь в качестве гостя. Однако это не помешало ему обвинить харьковских однопартийцев в сепаратизме и представить свой взгляд на судьбу региона.
«Донецкий бассейн и Криворожский район составляют автономную область южно-русской Украинской Республики как части Всероссийской Федерации Советских Республик», — гласил текст резолюции, предложенной Скрыпником.
Однако этот документ делегаты не поддержали.
Фёдор Сергеев, вошедший в историю как товарищ Артём, член ЦК РСДРП(б), близкий друг Иосифа Сталина, в своём выступлении отверг упрёки в сепаратизме.
«Мы не разбиваем ни единой федеративной республики, не покушаемся на национальные интересы Украины, мы не собираемся вести особенную таможенную политику. Сепаратисты не мы, а вы. Почему вы стремитесь к Киеву? Потому что советская республика не по национальному признаку для вас более крепкий орех, чем национальная!» — заявил товарищ Артём.
- Товарищ Артём, Совет народных комиссаров ДКР от 16 февраля 1918: состав
- © Wikipedia
Принципы, заложенные в основание ДКСР, кардинально отличались от тех, что лежали в основе Советской Украины, которую представлял Скрыпник. Так, на съезде большевик Семён Васильченко выдвинул два ключевых тезиса. Первый — независимый статус региона в составе Советской России, а не Украины. Второй — области советского государства должны развиваться по принципу территориально-производственной общности.
«По мере укрепления советской власти на местах федерации Российских Социалистических Республик будут строиться не по национальным признакам, а по особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в хозяйственном отношении единицей являются Донецкий и Криворожский бассейны. Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства для других республик», — утверждал Васильченко.
Именно эти идеи и поддержали депутаты Харьковского съезда, принявшие постановление «По вопросу о выделении Донецкого бассейна». Скрыпник вынужден был снять с голосования свой вариант.
- Председатель Луганского Совета Климент Ворошилов среди членов военной секции Луганского Совета рабочих и солдатских депутатов, 1917 год
- © Фото из архива Государственного музея современной истории России / РИА Новости
Деятельность харьковских большевиков во главе с Сергеевым крайне интересовала Москву. ДКСР должна была стать пилотным регионом для «обкатки» устройства всего государства, считает автор книги «Донецко-Криворожская республика: расстрелянная мечта» Владимир Корнилов.
Историк подчёркивает, что в то время обсуждались любые идеи и проекты.
«Большевики не были уверены, что они будут создавать именно союз национальных республик. Это мог быть союз хозяйственных конгломератов или смешанная система. Отцы-основатели ДКСР отстаивали принцип формирования будущего советского общероссийского государства по принципу объединения именно административно-хозяйственных единиц», — рассказал Корнилов в беседе с RT.
- Шахта Бересто-Богодуховского рудника (Щегловка)
- © Репродукция дореволюционной открытки
О промышленном развитии Советской России как основной задаче ДКСР говорит и Денис Пушилин, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР входили в состав ДКСР. — RT).
«Республика представляла собой самодостаточный экономический кластер, который мог обеспечить промышленное развитие вновь созданного государства. Это был единый организм, сформировавшийся абсолютно добровольно на экономических основах, а не по этническому или какому-либо другому признаку», — сообщил политик в интервью RT.
В ДКСР входили две губернии — Екатеринославская и Харьковская, а также часть Херсонской и нынешняя Ростовская область. Возглавил республику товарищ Артём, избранный на должность председателя Совнаркома.
У ДКСР было несколько официальных названий: Донецкая Республика, Донецкая Республика Советов, Республика Донецкого и Криворожского бассейнов, Федеративная Республика Донбасс и Донецкая Федерация. В народе регион называли Донкривбасс, Кривдонбасс и Республика Донбасс.
Столицей ДКСР изначально был Харьков, но затем из-за продвижения австро-германских войск её перенесли в Луганск. Вскоре правительство республики и вовсе эвакуировали в РСФСР.
Таким образом республика, претендовавшая на роль промышленного флагмана Страны Советов, просуществовала немногим более года. В марте 1919 года была провозглашена УССР, в состав которой по инициативе Владимира Ленина и вошла ДКСР.
Товарищ Артём трагически погиб в 1921 году во время испытаний аэровагона. Его сына, Артёма Сергеева, усыновил и вырастил вместе со своими детьми Иосиф Сталин. Сергеев-младший был уверен, что смерть его отца не была простой случайностью. Однако никаких веских доказательств того, что крушение могло стать результатом диверсии, нет.
От ДКСР к ДНР
В феврале 2015 года депутаты Народного совета ДНР провозгласили преемственность Донецко-Криворожской Республики. Это событие должно было произойти ещё в 2014-м — в год объявления независимости ДНР и ЛНР, полагают некоторые историки.
«Мы не взялись из ниоткуда, под этим лежит история 100-летней давности, в фундаменте этого находятся не только события 1917—1918 годов, но и те идеологические и теоретические дискуссии, которые не были тогда закончены», — заявил Корнилов в интервью RT.
Ранее некоторые эксперты высказывали сомнения в том, что преемственность ДНР от ДКСР правомерна.
- Донецкая область, Юзовка
- © Репродукция дореволюционной открытки
Однако власти современной ДНР абсолютно уверены: республика — прямая наследница Кривдонбасса.
«Это наша история — так же, как и первый заложенный камень в фундамент Донецкого металлургического завода, как первый добытый в Донбассе уголь. Это была первая и по-своему успешная попытка Донбасса создать собственное государство. Идея объединения индустриальных районов не утратила своей актуальности и сегодня», — заявил в беседе с RT Пушилин.
По его словам, сегодня ДКР и ДНР объединяют «не только общие враги — украинские националисты, но и то, что государственные деятели обеих республик (ДНР и ЛНР) считают Донбасс неотъемлемой частью русского мира».
«Замалчивание истории»
Современные украинские историки предпочитают не углубляться в тему Донецко-Криворожской советской республики. Об этих событиях столетней давности не пишут и в учебниках.
«Ещё до «майдана» было несколько пособий, где целые главы отводились УНР, имевшей гораздо меньше легитимности, чем ДКСР, а также Западно-Украинской народной республике, которая просуществовала всего несколько дней. О Донецкой республике умудрялись вообще забыть либо упоминать только в негативном ключе», — рассказывает Корнилов.
«Замалчивание истории породило немало легенд вокруг ДКСР», — добавляет он.
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- РИА Новости
По словам экспертов, у украинских историков для интерпретации событий после 1917 года есть «наработанный подход».
«Основатели ДКСР — это большевики-колонизаторы, и всё, что можно было сделать плохого, делали именно они. А всё, что им сопротивлялось, закладывало тем самым основы будущей украинской государственности», — отметил в интервью RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Между тем в ДНР и ЛНР столетие Донецко-Криворожской советской республики отмечают.
В частности, в честь исторического события в Донецком республиканском краеведческом музее подготовили к открытию новый зал «Республика, рождённая Революцией». В экспозиции — более 700 экспонатов: исторические документы, плакаты, письма из семейного архива товарища Артёма, образцы оружия, в том числе изготовленного рабочими Донецкого края, а также макеты бронепоездов времён Гражданской войны.
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