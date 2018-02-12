Эхо столетия: какую роль Донецко-Криворожская советская республика сыграла в новейшей истории Донбасса

100 лет назад на территории Донецкого и Криворожского железнорудных бассейнов была провозглашена советская республика (ДКСР) со статусом автономии в составе РСФСР. Её возглавил легендарный революционер Фёдор Сергеев, более известный как товарищ Артём. Новое формирование, которому отводилась почётная роль «образца социалистического хозяйства», просуществовало всего год, но историки считают, что события тех дней до сих пор влияют на ситуацию в регионе. О роли Донецко-Криворожской советской республики в новейшей истории Донбасса — в материале RT.

«Пилотный регион»

Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР), получившая статус автономии в составе РСФСР, была провозглашена 12 февраля 1918 года в Харькове на IV областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов.

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Решение об учреждении ДКСР далось нелегко. Против выступил глава ЦИК советской Украины большевик Мыкола Скрыпник, присутствовавший на съезде лишь в качестве гостя. Однако это не помешало ему обвинить харьковских однопартийцев в сепаратизме и представить свой взгляд на судьбу региона.

«Донецкий бассейн и Криворожский район составляют автономную область южно-русской Украинской Республики как части Всероссийской Федерации Советских Республик», — гласил текст резолюции, предложенной Скрыпником.

Однако этот документ делегаты не поддержали.

Фёдор Сергеев, вошедший в историю как товарищ Артём, член ЦК РСДРП(б), близкий друг Иосифа Сталина, в своём выступлении отверг упрёки в сепаратизме.

«Мы не разбиваем ни единой федеративной республики, не покушаемся на национальные интересы Украины, мы не собираемся вести особенную таможенную политику. Сепаратисты не мы, а вы. Почему вы стремитесь к Киеву? Потому что советская республика не по национальному признаку для вас более крепкий орех, чем национальная!» — заявил товарищ Артём.

Товарищ Артём, Совет народных комиссаров ДКР от 16 февраля 1918: состав

© Wikipedia

Принципы, заложенные в основание ДКСР, кардинально отличались от тех, что лежали в основе Советской Украины, которую представлял Скрыпник. Так, на съезде большевик Семён Васильченко выдвинул два ключевых тезиса. Первый — независимый статус региона в составе Советской России, а не Украины. Второй — области советского государства должны развиваться по принципу территориально-производственной общности.

«По мере укрепления советской власти на местах федерации Российских Социалистических Республик будут строиться не по национальным признакам, а по особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в хозяйственном отношении единицей являются Донецкий и Криворожский бассейны. Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства для других республик», — утверждал Васильченко.

Именно эти идеи и поддержали депутаты Харьковского съезда, принявшие постановление «По вопросу о выделении Донецкого бассейна». Скрыпник вынужден был снять с голосования свой вариант.

Председатель Луганского Совета Климент Ворошилов среди членов военной секции Луганского Совета рабочих и солдатских депутатов, 1917 год

© Фото из архива Государственного музея современной истории России / РИА Новости

Деятельность харьковских большевиков во главе с Сергеевым крайне интересовала Москву. ДКСР должна была стать пилотным регионом для «обкатки» устройства всего государства, считает автор книги «Донецко-Криворожская республика: расстрелянная мечта» Владимир Корнилов.

Историк подчёркивает, что в то время обсуждались любые идеи и проекты.

«Большевики не были уверены, что они будут создавать именно союз национальных республик. Это мог быть союз хозяйственных конгломератов или смешанная система. Отцы-основатели ДКСР отстаивали принцип формирования будущего советского общероссийского государства по принципу объединения именно административно-хозяйственных единиц», — рассказал Корнилов в беседе с RT.

Шахта Бересто-Богодуховского рудника (Щегловка)

© Репродукция дореволюционной открытки

О промышленном развитии Советской России как основной задаче ДКСР говорит и Денис Пушилин, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР входили в состав ДКСР. — RT).

«Республика представляла собой самодостаточный экономический кластер, который мог обеспечить промышленное развитие вновь созданного государства. Это был единый организм, сформировавшийся абсолютно добровольно на экономических основах, а не по этническому или какому-либо другому признаку», — сообщил политик в интервью RT.

В ДКСР входили две губернии — Екатеринославская и Харьковская, а также часть Херсонской и нынешняя Ростовская область. Возглавил республику товарищ Артём, избранный на должность председателя Совнаркома.

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У ДКСР было несколько официальных названий: Донецкая Республика, Донецкая Республика Советов, Республика Донецкого и Криворожского бассейнов, Федеративная Республика Донбасс и Донецкая Федерация. В народе регион называли Донкривбасс, Кривдонбасс и Республика Донбасс.

Столицей ДКСР изначально был Харьков, но затем из-за продвижения австро-германских войск её перенесли в Луганск. Вскоре правительство республики и вовсе эвакуировали в РСФСР.

Таким образом республика, претендовавшая на роль промышленного флагмана Страны Советов, просуществовала немногим более года. В марте 1919 года была провозглашена УССР, в состав которой по инициативе Владимира Ленина и вошла ДКСР.

Товарищ Артём трагически погиб в 1921 году во время испытаний аэровагона. Его сына, Артёма Сергеева, усыновил и вырастил вместе со своими детьми Иосиф Сталин. Сергеев-младший был уверен, что смерть его отца не была простой случайностью. Однако никаких веских доказательств того, что крушение могло стать результатом диверсии, нет.

От ДКСР к ДНР

В феврале 2015 года депутаты Народного совета ДНР провозгласили преемственность Донецко-Криворожской Республики. Это событие должно было произойти ещё в 2014-м — в год объявления независимости ДНР и ЛНР, полагают некоторые историки.

«Мы не взялись из ниоткуда, под этим лежит история 100-летней давности, в фундаменте этого находятся не только события 1917—1918 годов, но и те идеологические и теоретические дискуссии, которые не были тогда закончены», — заявил Корнилов в интервью RT.

Ранее некоторые эксперты высказывали сомнения в том, что преемственность ДНР от ДКСР правомерна.

Донецкая область, Юзовка

© Репродукция дореволюционной открытки

Однако власти современной ДНР абсолютно уверены: республика — прямая наследница Кривдонбасса.

«Это наша история — так же, как и первый заложенный камень в фундамент Донецкого металлургического завода, как первый добытый в Донбассе уголь. Это была первая и по-своему успешная попытка Донбасса создать собственное государство. Идея объединения индустриальных районов не утратила своей актуальности и сегодня», — заявил в беседе с RT Пушилин.

По его словам, сегодня ДКР и ДНР объединяют «не только общие враги — украинские националисты, но и то, что государственные деятели обеих республик (ДНР и ЛНР) считают Донбасс неотъемлемой частью русского мира».

«Замалчивание истории»

Современные украинские историки предпочитают не углубляться в тему Донецко-Криворожской советской республики. Об этих событиях столетней давности не пишут и в учебниках.

«Ещё до «майдана» было несколько пособий, где целые главы отводились УНР, имевшей гораздо меньше легитимности, чем ДКСР, а также Западно-Украинской народной республике, которая просуществовала всего несколько дней. О Донецкой республике умудрялись вообще забыть либо упоминать только в негативном ключе», — рассказывает Корнилов.

«Замалчивание истории породило немало легенд вокруг ДКСР», — добавляет он.

Рабочие города Харькова участвуют в демонстрации, 1917 год

РИА Новости

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По словам экспертов, у украинских историков для интерпретации событий после 1917 года есть «наработанный подход».

«Основатели ДКСР — это большевики-колонизаторы, и всё, что можно было сделать плохого, делали именно они. А всё, что им сопротивлялось, закладывало тем самым основы будущей украинской государственности», — отметил в интервью RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Между тем в ДНР и ЛНР столетие Донецко-Криворожской советской республики отмечают.

В частности, в честь исторического события в Донецком республиканском краеведческом музее подготовили к открытию новый зал «Республика, рождённая Революцией». В экспозиции — более 700 экспонатов: исторические документы, плакаты, письма из семейного архива товарища Артёма, образцы оружия, в том числе изготовленного рабочими Донецкого края, а также макеты бронепоездов времён Гражданской войны.