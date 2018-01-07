«Националистическая мифология»: на Украине предложили признать «оккупацией» советский период истории страны

Киевские власти должны на законодательном уровне закрепить преемственность нынешним государством традиций Украинской народной республики, существовавшей с 1917 по 1920 год. Такого мнения придерживается глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. По его словам, для этого правительству необходимо проводить масштабную работу по признанию советского периода в истории страны «оккупацией». В свою очередь, российские парламентарии напомнили, что во времена Советского Союза территория УССР значительно увеличилась, и если Киев признает «оккупацию», то половину территории страны следует вернуть. Об очередной попытке Украины переписать своё прошлое — в материале RT.

Украина должна проводить масштабную работу по признанию «оккупацией» периода её пребывания в составе Советского Союза. Такое заявление в эфире национального «Пятого канала» сделал глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

Он также выразил уверенность в том, что Киеву необходимо принять «политические и законодательные шаги, которые давали бы наследственность украинской государственности от 1917—1921 годов до современного государства».

«Очевидно, что нужны законодательные инициативы, которые бы чётко зафиксировали правопреемственность нынешней Украиной традиций Украинской народной республики», — заявил глава института.

По словам Вятровича, в 2018 году грядёт «целый ряд важных событий», связанных с так называемой украинской революцией 1917—1921 годов.

«Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой, она будет определять, чем был советский период. В конце концов, всё чаще в политическом поле звучат те тезисы, которые уже давно звучат на исторической почве», — отметил директор УИНП.

«Речь идёт о советской оккупации, о становлении большевистского, а потом коммунистического оккупационного режима», — заявил Вятрович.

Он добавил, что минувший 2017 год можно назвать годом столетия начала «большевистской агрессии».

При этом Вятрович подчеркнул, что Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года пересматриваться не будет, поскольку в этом документе говорится о неделимости и неприкосновенности территории страны.

Владимир Вятрович

© Кадр: Апостроф / YouTube

«Здравомыслящие люди к нему уже давно повернулись спиной»

Комментируя слова директора Украинского института национальной памяти, депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что Вятрович был неоднократно замечен в подмене исторических фактов.

«Подтасовки исторических фактов у Вятровича в крови. В 2009 году он организовал музей голодомора, в котором выставили фотографии из США времён Великой депрессии. Теперь он оболванивает народ, что Украина подверглась советской агрессии, правда, забыл добавить, что и территориями приросла на 200%», — заявил парламентарий в беседе с RT.

При этом, по его словам, инициативу Вятровича вряд ли поддержит население Украины.

«Поклонники Вятровича скромно прячут лица под балаклавами и знамёнами «Правого сектора»*, потому что здравомыслящие люди к нему уже давно повернулись спиной», — отметил Бальбек.

«Без сомнения, заявление Вятровича — это рай для украинской власти. Но как бы там ни было, миллионы украинцев по-прежнему отмечают праздники времён советской «оккупации», чтят героев войны и не подают руки историческим «гениям» вроде Вятровича», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал возможные последствия признания «советской оккупации».

«Если к этому серьёзно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — цитирует Калашникова РИА Новости.

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РИА Новости

«Сама Украинская народная республика была весьма эфемерным образованием»

Мифами, нацеленными на формирование антирусского национализма среди украинцев, назвал слова Вятровича замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Безпалько.

«Конечно, это абсолютно не соответствует действительности, потому что статус оккупации предусматривает полное исчерпание, эксплуатацию национальных богатств, ресурсов, полезных ископаемых, человеческого материала, отсутствие высшего образования, отсутствиt какого-либо научного, интеллектуального, культурного развития», — заявил политолог РИА Новости.

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Он напомнил, что во времена Советского Союза Украина была одной из самых развитых республик и получила громадный промышленный потенциал и колоссальное научное развитие.

Тем не менее, по словам эксперта, такие заявления укладываются в рамки украинской националистической мифологии, поскольку нынешние киевские власти не хотят вести преемственность от Украинской Советской Социалистической Республики.

«Я сомневаюсь, что в данной ситуации удастся каким-либо образом логически — то есть добросовестно и доброкачественно — привязать нынешнюю Украину к Украинской народной республике. Тем более что и сама Украинская народная республика была весьма эфемерным образованием, которое серьёзные историки не рассматривают как опыт государственности Украины», — добавил собеседник агентства.

«На самом деле все эти идеи являются мифами, которые просто призваны сформировать у жителей Украины антирусское сознание националистического характера и оправдать саму идею независимости, которая на деле оказывается чрезвычайно губительной по отношению ко всему: к экономике, науке, культуре, простому уровню жизни и благополучия людей, которые проживают на Украине», — пояснил Безпалько.

Он добавил, что Украина, по сути, получила самостоятельную государственность лишь в 1991 году, и для оправдания разрыва связей с Россией и движения на Запад киевским властям необходимо убедить своих граждан в том, что раньше Украина находилась в оккупации.

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Reuters

Термин «Украинская революция 1917—1921 годов» преимущественно используется в современной украинской историографии для описания череды событий, интерпретируемой как национально-освободительная борьба. В ходе революции 1917 года была образована УНР с центром в Киеве и Украинская Народная Республика Советов с центром в Харькове.

После образования Украинской ССР ей были переданы многочисленные территории, относившиеся к Малороссии, Донбассу и Новороссии. Позднее в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, Южная Бессарабия. По итогам Второй мировой войны — Закарпатье, а в 1954-м — Крым.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).