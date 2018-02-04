«Это может стать крупной провокацией»: зачем в Донбасс прибыли британские военные инструкторы
- Вооружённые силы Украины
- AFP
- © SERGEI SUPINSKY
Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в воскресенье со ссылкой на данные разведки заявил, что британские инструкторы прибыли в расположение украинских вооружённых сил в Донбассе. По его словам, иностранцы должны будут обучить бойцов ВСУ диверсионному делу.
«В зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в районе города Волноваха отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем Вооружённых сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу», — сказал Басурин.
Помимо британцев, отметил он, регион с 5 по 9 февраля должна посетить делегация американских военных. Они, рассказал Басурин, должны будут оценить обстановку в рядах украинских силовиков и проконтролировать расход средств, которые Вашингтон выделил на армию страны.
В Минобороны Украины эту информацию пока никак не комментируют.
С новыми навыками
Помимо этого, в ДНР подчеркнули, что в районе Мариуполя была завершена ротация украинских военных. Так, на смену отдельной мотопехотной бригаде пришла бригада морской пехоты, которая участвовала в учениях НАТО в Грузии в сентябре 2017 года.
При этом представитель ДНР подчеркнул, что не исключает провокаций со стороны новоприбывших.
«Не исключён тот факт, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты в ближайшее время даст приказ на проведение провокационных действий и отработку полученных навыков на практике в своей зоне ответственности», — цитирует РИА Новости Басурина.
Подготовка на местах
Эксперты допускают, что прибытие иностранных инструкторов непосредственно в регион, если информация соответствует действительности, может свидетельствовать о возможных планах по эскалации ситуации. Так, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов полагает, что такой визит может демонстрировать смену тактики подготовки украинских силовиков.
«Думаю, суть происходящего в том, что подготовка служащих ВСУ и бойцов Нацгвардии осуществлялась в зонах, далёких от так называемого АТО. А теперь они решили изменить формат и проводить подготовку в условиях, приближенных к боевым. Можно предположить, что они будут проводить локальные боевые операции диверсионного характера для проверки подготовленности своих подопечных. Их (британцев. — RT) прибытие вполне может активизировать боевые действия», — заявил RT Коновалов.
Того же мнения придерживается и вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин, считающий, что в Киеве могут планировать крупную наступательную операцию в регионе.
«Есть ряд факторов, по которым можно судить, что Украина готовится к широкомасштабным боевым действиям, которые могут произойти в конце февраля — начале марта. Это вполне может быть связано с выборами в России. И это может стать крупной провокацией», — сказал эксперт в беседе с RT.
По его мнению, в случае успеха возможной операции выгодоприобретателями станут Великобритания и США. Если же ВСУ постигнет неудача, то заокеанские партнёры Киева всё спишут на власти страны, обвинив их в провокации, «подрывающей авторитет Европейского союза».
Иностранная поддержка
Отметим, что Великобритания запустила программу подготовки украинских военных под названием Orbital ещё в феврале 2015 года. Тогда она отправила в страну 75 военных медиков, а несколько ранее командировала на Украину инструкторов, которые преподавали курс боевой и тыловой подготовки.
В июле 2017 года Orbital была продлена до 2018 года. За это время подготовку в её рамках прошли около 6 тыс. украинских силовиков.
- Британский военный инструктор во время учений под Житомиром
- Reuters
Помимо Британии, обучат украинцев и канадские специалисты, которые приезжают в страну в рамках миссии НАТО Unifer. Так, в марте прошлого года сообщалась, что ВСУ тренируют 200 инструкторов из Канады.
Американские специалисты также оказывают посильную помощь ВСУ. Например, в июле 2017 года США потратили $22 млн на оснащение военного учебного центра под Львовом.
В целом же, как заявляли ранее в ДНР, на стороне украинских силовиков в Донбассе выступают почти 900 иностранных инструкторов и наёмников.
«Нам известно о 129 инструкторах из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии, Британии, которые координируют действия подразделений ВСУ», — цитировало РИА Новости заявление командования республики.
По словам представителя ДНР, помимо вышеперечисленных, около 500 человек входят в формирования «Грузинский национальный легион» и венгерский батальон «Мадьяр». Он также отметил, что есть данные «о действиях подразделений других международных частных военных компаний, в состав которых входят до 200 человек».
В России не раз подчёркивали, что присутствие иностранных военных инструкторов на Украине не способствует ни укреплению доверия, ни разрядке напряжённости.