«Это может стать крупной провокацией»: зачем в Донбасс прибыли британские военные инструкторы

По информации оперативного командования самопровозглашённой ДНР, на подконтрольную Киеву территорию Донбасса прибыли военные инструкторы из Великобритании. Представитель ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки заявил, что иностранные специалисты приехали для обучения украинских солдат диверсионно-подрывному делу. Басурин также подчеркнул, что до 8 февраля зону конфликта должна посетить и делегация ВС США. RT разбирался, какие ещё страны обучают Киев воевать и как присутствие западных специалистов может повлиять на ситуацию в регионе.

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в воскресенье со ссылкой на данные разведки заявил, что британские инструкторы прибыли в расположение украинских вооружённых сил в Донбассе. По его словам, иностранцы должны будут обучить бойцов ВСУ диверсионному делу.

«В зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в районе города Волноваха отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем Вооружённых сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу», — сказал Басурин.

Помимо британцев, отметил он, регион с 5 по 9 февраля должна посетить делегация американских военных. Они, рассказал Басурин, должны будут оценить обстановку в рядах украинских силовиков и проконтролировать расход средств, которые Вашингтон выделил на армию страны.

В Минобороны Украины эту информацию пока никак не комментируют.

С новыми навыками

Помимо этого, в ДНР подчеркнули, что в районе Мариуполя была завершена ротация украинских военных. Так, на смену отдельной мотопехотной бригаде пришла бригада морской пехоты, которая участвовала в учениях НАТО в Грузии в сентябре 2017 года.

При этом представитель ДНР подчеркнул, что не исключает провокаций со стороны новоприбывших.

«Не исключён тот факт, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты в ближайшее время даст приказ на проведение провокационных действий и отработку полученных навыков на практике в своей зоне ответственности», — цитирует РИА Новости Басурина.

Подготовка на местах

Эксперты допускают, что прибытие иностранных инструкторов непосредственно в регион, если информация соответствует действительности, может свидетельствовать о возможных планах по эскалации ситуации. Так, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов полагает, что такой визит может демонстрировать смену тактики подготовки украинских силовиков.

«Думаю, суть происходящего в том, что подготовка служащих ВСУ и бойцов Нацгвардии осуществлялась в зонах, далёких от так называемого АТО. А теперь они решили изменить формат и проводить подготовку в условиях, приближенных к боевым. Можно предположить, что они будут проводить локальные боевые операции диверсионного характера для проверки подготовленности своих подопечных. Их (британцев. — RT) прибытие вполне может активизировать боевые действия», — заявил RT Коновалов.

Того же мнения придерживается и вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин, считающий, что в Киеве могут планировать крупную наступательную операцию в регионе.

«Есть ряд факторов, по которым можно судить, что Украина готовится к широкомасштабным боевым действиям, которые могут произойти в конце февраля — начале марта. Это вполне может быть связано с выборами в России. И это может стать крупной провокацией», — сказал эксперт в беседе с RT.

Также по теме Шире круг: Великобритания увеличивает программу военной помощи Украине Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон пообещал расширить военную помощь Киеву. Британские инструкторы проведут специальные курсы...

По его мнению, в случае успеха возможной операции выгодоприобретателями станут Великобритания и США. Если же ВСУ постигнет неудача, то заокеанские партнёры Киева всё спишут на власти страны, обвинив их в провокации, «подрывающей авторитет Европейского союза».

Иностранная поддержка

Отметим, что Великобритания запустила программу подготовки украинских военных под названием Orbital ещё в феврале 2015 года. Тогда она отправила в страну 75 военных медиков, а несколько ранее командировала на Украину инструкторов, которые преподавали курс боевой и тыловой подготовки.

В июле 2017 года Orbital была продлена до 2018 года. За это время подготовку в её рамках прошли около 6 тыс. украинских силовиков.

Британский военный инструктор во время учений под Житомиром

Reuters

Помимо Британии, обучат украинцев и канадские специалисты, которые приезжают в страну в рамках миссии НАТО Unifer. Так, в марте прошлого года сообщалась, что ВСУ тренируют 200 инструкторов из Канады.

Американские специалисты также оказывают посильную помощь ВСУ. Например, в июле 2017 года США потратили $22 млн на оснащение военного учебного центра под Львовом.

В целом же, как заявляли ранее в ДНР, на стороне украинских силовиков в Донбассе выступают почти 900 иностранных инструкторов и наёмников.

«Нам известно о 129 инструкторах из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии, Британии, которые координируют действия подразделений ВСУ», — цитировало РИА Новости заявление командования республики.

По словам представителя ДНР, помимо вышеперечисленных, около 500 человек входят в формирования «Грузинский национальный легион» и венгерский батальон «Мадьяр». Он также отметил, что есть данные «о действиях подразделений других международных частных военных компаний, в состав которых входят до 200 человек».

В России не раз подчёркивали, что присутствие иностранных военных инструкторов на Украине не способствует ни укреплению доверия, ни разрядке напряжённости.