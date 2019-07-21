«Победоносный дух»: какую роль в истории России сыграла победа над турками в войне 1768—1774 годов

21 июля 1774 года в селе Кючук-Кайнарджа между Россией и Турцией был подписан мирный договор, который поставил точку в Русско-турецкой войне 1768—1774 годов. Боевые действия завершились разгромом Османской империи. В соответствии с соглашением, турки пошли на существенные уступки: признали независимость Крыма, передали России ряд крепостей и обширные территории в Северном Причерноморье, гарантировали свободный доступ русских торговцев к Чёрному морю. По мнению историков, договор стал одним из крупнейших успехов императрицы Екатерины II и создал предпосылки для будущих побед российской армии.

245 лет назад Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который завершил войну 1768—1774 годов. В результате российская сторона получил полноценный доступ к Чёрному морю и Крыму.

Движение народов

С древних времён на территории Северного Причерноморья шло постоянное движение различных народов. Вдоль моря была основана сеть греческих городов-колоний, власть над которыми в различные времена захватывали Рим, Боспорское царство, Византия. А в степной части друг друга сменяли киммерийцы, скифы, сарматы, готы, гунны, авары, булгары и хазары.

В конце I тысячелетия н. э. Северное Причерноморье поделили между собой славяне и печенеги. Последние после ряда поражений, понесённых от Руси, были вытеснены на запад половцами. В XIII веке в Северное Причерноморье пришли монголы, которые покорили половцев и вместе с ними вторглись в Крым. Земли в нижнем течении Днепра, Южного Буга и Днестра, а также степная часть Крыма вошли в состав Золотой Орды. А на южном берегу и в горах Тавриды закрепились генуэзцы и представители христианского княжества Феодоро.

В Малой Азии с XIV столетия начался стремительный рост влияния Османской империи. За полтора века турки покорили обширные территории в Юго-Западной Азии и на Балканах. В 1475 году они высадили многочисленный десант в Крыму и Приазовье. За считаные месяцы османы захватили генуэзские колонии и Феодоро. А три года спустя сделали своим вассалом Крымское ханство, которое незадолго до этого отделилось от Золотой Орды.

Уильям Аллан. Рынок невольников в Константинополе

© National Galleries of Scotland

С конца XV века Крымское ханство начало совершать набеги на Польшу, Литву, а затем и на Русское царство. Согласно подсчётам историков, в XVI—XVII веках через невольничьи рынки Крыма прошли порядка двух-трёх миллионов пленников, захваченных в Восточной Европе.

Начало борьбы

В 1571 году крымско-татарское войско опустошило юго-западные земли России и, дойдя до Москвы, сожгло посады столицы. На следующий год против России выступили несколько десятков тысяч крымских татар, усиленных семитысячным турецким янычарским корпусом. Захватчики были разгромлены в битве при Молодях. Это поражение ослабило Крымское ханство и позволило России начать расширение в юго-восточном направлении.

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В XVII веке в постоянные столкновения с турками и татарами вступали казаки, считавшиеся российскими подданными. В 1681 году был заключён Бахчисарайский мирный договор, согласно которому граница между Россией и Османской империей прошла по нижнему течению Днепра. При этом казаки получили право свободно плавать по Днепру до Чёрного моря.

Однако мир продержался недолго — после вступления России в Священную лигу Османская империя снова оказалась в состоянии войны с Москвой.

В 1696 году Пётр I захватил крепость Азов, и противник официально признал эту потерю. В 1710 году между Россией и Турцией началась новая война из-за того, что после Полтавской битвы Османская империя предоставила убежище королю Швеции Карлу XII и гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе. После неудачного Прутского похода Петру пришлось вернуть туркам Азов и срыть ряд укреплений на южных границах России.

В 1735 году при императрице Анне Иоанновне началась очередная война между Россией и Османской империей из-за территориальных споров и набегов крымских татар на российские земли.

Профессор РГГУ доктор исторических наук Игорь Курукин рассказал в беседе с RT, что война была крайне тяжёлой и складывалась не очень удачно для России.

«Нужно понимать, что Крым и Кавказ той эпохи сильно отличались от того, как они выглядят сейчас. Если в наши дни они ассоциируются с фруктами и морем, в котором плещутся курортники, то тогда их считали чем-то вроде тёплой Сибири», — отметил историк.

По словам Курукина, в ходе войны 1735—1739 годов Россия приобрела важный опыт.

«Страна понесла значительные людские потери и затратила огромные ресурсы, но безрезультатной война не оказалась. Пусть и очень дорогой ценой, но был приобретен опыт, подаривший России будущие победы», — подчеркнул он.

После того как участвовавшая в войне Австрия заключила с Турцией сепаратный мирный договор, России пришлось согласиться на переговоры на невыгодных условиях, таких как уничтожение укреплений Азова и запрет на присутствие своего флота в Чёрном море.

Русско-турецкая война 1768—1774 годов

В 1768 году православные жители Речи Посполитой при поддержке жителей российского Левобережья Днепра подняли восстание против диктата польских националистов, которое получило название Колиивщина. Во время преследования противника восставшие перешли турецкую границу и вторглись в Балту. Турецкий султан использовал этот шаг как повод для объявления войны России.

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Османы действовали в союзе с Францией и рассчитывали захватить Подолию с Волынью, обещанные им руководством Барской конфедерации. Однако их остановили войска князя Александра Голицына.

Как рассказал в беседе с RT главный специалист научного отдела РВИО Константин Пахалюк, «во второй половине XVIII века ввиду экономического развития Российской империи возник вопрос об обеспечении торговли южных регионов через Чёрное море — «внутреннее озеро» Османской империи». Нужно было решить и проблему вассального ей Крымского ханства, которое совершало набеги на южные регионы России, добавил эксперт.

«Однако вовсе не Екатерина II стала инициатором войны. Наоборот, в первые годы её правления Россия боролась за усиление влияния в Польше. Не без воздействия наших противников Франции и Австрии Турция решила, как говорится, воспользоваться моментом. Это была великая держава, армия которой по численности превосходила российскую, и все ожидали затяжной и тяжёлой для России войны», — отметил он.

По словам Пахалюка, в 1770 году российский флот впервые вышел с Балтики, проследовал в Средиземное море и разгромил турок в Чесменском сражении. В следующем году войска князя Василия Долгорукого вступили в Крым.

Иван Айвазовский. Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня 1770 года

© Коллекция Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского

Ханство объявило о своей независимости от Османской империи и фактически перешло под российский протекторат. В то же самое время турки понесли значительные потери в боях на берегах Дуная. Начались длительные мирные переговоры, однако они оказались безрезультатными, поскольку Османская империя отказывалась идти на весомые уступки России.

Весной 1773 года на Дунае началась позиционная война. Отряд из примерно 700 солдат и казаков под командованием генерал-майора Александра Суворова выбил из крепости Туртукай 4000 турок. Русские войска потеряли убитыми лишь 26 человек, а турки — 1500. После этого российские военные одержали ещё ряд побед, но были сильно истощены. Действовавшие в регионе силы под командованием Петра Румянцева отступили.

В 1774 году российские войска под командованием Михаила Каменского и Суворова в битве при Козлуджи разгромили почти вдвое превосходившие их по численности турецкие силы. Османское командование запросило перемирия.

Сражение при Козлуджи

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Кючук-Кайнарджийский договор

Мирный договор между Россией и Турцией был подписан 21 июля 1774 года в лагере возле села Кючук-Кайнарджи (на территории современной Болгарии). В дальнейшем текст документа был расширен за счёт ряда дополнительных соглашений.

Согласно договору, Крым и прилегавшие к нему татарские области официально обрели независимость от Османской империи. Крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн признавались российскими. Россия получала обширные земли между Днепром и Южным Бугом, территорию Большой и Малой Кабарды. Русский торговый флот имел беспрепятственный доступ в Чёрное море и проливы. Молдавия и Валахия переходили под российский протекторат.

Россия получила полномочия по защите христиан в Османской империи и возможность беспрепятственно отправлять своих подданных в паломничество на Ближний Восток. Кроме того, Турция обязалась выплатить 7,4 млн золотых пиастров за военные издержки.

Впрочем, вскоре после подписания договора турки стали саботировать исполнение своих обязательств. Власти Османской империи не выплачивали контрибуции, препятствовали российскому судоходству и устраивали провокации в Крыму. В 1783 году после организованных Турцией волнений и просьб местного населения навести порядок на полуострове Екатерина II официально присоединила Крым и Кубань к Российской империи.

Неизвестный художник. Фейерверки в честь визита Екатерины II в Крым

По словам Пахалюка, в результате турки были отброшены на юг, в то время как Россия усилила контроль над Чёрным морем и получила выход к Кавказу.

В свою очередь, историк и писатель Дмитрий Володихин заявил в беседе с RT, что Северное Причерноморье долгое время было ареной для борьбы между Россией, Речью Посполитой, Крымским ханством и Османской империей, которая велась практически на равных.

«Первой остановилась ослабевшая Речь Посполитая, а Россия, напротив, вырвалась в лидеры», — отметил эксперт.

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По его словам, в Северном Причерноморье не просто сместились государственные границы, а подвинулись рубежи между христианским миром и исламом.

«Сегодня можно услышать обвинения в адрес России, что она захватила Северное Причерноморье. Но нельзя забывать о том, что перед этим его захватила Османская империя. В этом смысле российские войска просто вытеснили захватчиков», —отметил Володихин.

В свою очередь, Игорь Курукин рассказал, что в тот период внутри России произошли качественные изменения по сравнению с более ранними эпохами.

«В то время наша страна уже была великой державой с современной армией, без которой не удалось бы присоединить Северное Причерноморье», — подчеркнул он.

По словам эксперта, к тому моменту необходимость изменения границ в этом регионе уже давно назрела, о чём свидетельствуют более ранние походы (в частности, времён Петра I и Анны Иоанновны). Но сил для этого России ещё не хватало.

«Победа в войне и Кючук-Кайнарджийский мир изменили Россию. Появился победоносный дух, который в дальнейшем привёл державу к новым свершениям. Причём это воодушевление было общим — Румянцев и Суворов были великими полководцами, но они бы не смогли одержать победы без соответствующим образом настроенных генералов и офицеров», — пояснил Курукин.

Эксперт добавил, что важным результатом Кючук-Кайнарджийского мира стало получение Россией полноценного доступа к Чёрному морю, а затем и к Крыму с военно-морской базой в Севастополе. Кроме того, Россия стала активно влиять на процессы в захваченных Турцией регионах.

«Кючук-Кайнарджийский мир стал одним из крупнейших свершений Екатерины II», — подытожил Курукин.