«Линия этнокультурного разлома»: какую роль в истории Восточной Европы сыграла Люблинская уния

450 лет назад Польша и Великое княжество Литовское заключили Люблинскую унию. Таким образом было создано федеративное государство Речь Посполитая. На практике союз двух стран не был равноправным. Как отмечают историки, ядром нового государства стала Польша, которая проводила политику агрессивной полонизации литовского и восточнославянского населения. По мнению экспертов, главным результатом подписания унии стало цивилизационное размежевание восточнославянских земель. Хотя период расцвета Речи Посполитой продлился недолго, она заложила основу для межнациональных конфликтов, которые возникают в наши дни.

28 июня 1569 года между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским была подписана Люблинская уния. Этот союз положил начало единому федеративному государству — Речи Посполитой.

Отношения между Русью и Польшей

Формирование государственности на Руси и в Польше в Средние века началось практически синхронно. Но в момент принятия христианства цивилизационные пути двух могущественных славянских государств начали расходиться. Если польский князь Мешко I крестился по западному, римскому обряду, то княгиня Ольга с князем Владимиром — по восточному, отказавшись от цивилизационной общности с Западной Европой.

Отношения между Русью и Польшей в Средние века были достаточно нестабильными. С одной стороны, Рюриковичи заключали с Пястами (первая династия польских правителей. — RT) династические браки и оказывали родственникам помощь. С другой — между русичами и поляками происходили войны.

Русь и Литва

В XII — XIII веках влияние Киева на русские земли начало уменьшаться, а экономический, политический и военный центр Руси начал смещаться на северо-восток. Резиденцией великих князей и митрополитов Киевских и всея Руси стал Владимир, а затем — Москва.

На фоне феодальной раздробленности в Древнерусском государстве наступление на его северо-западные границы начала Литва. В конце XII века она военным и дипломатическим путём покорила ряд княжеств на территории современной Белоруссии, нападала на новгородско-псковские, волынские, смоленские и черниговские земли. В XIV веке, воспользовавшись последствиями монгольского разорения и увяданием галицко-волынской ветви Рюриковичей, литовцы развернули обширную экспансию южнорусских земель.

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Её итогом стало подчинение Литве территории современной северо-западной и центральной Украины. В середине XIV столетия при князе Ольгерде Литовское государство достигло пика своего могущества — под его контролем оказались территории от Прибалтики до Причерноморских степей, включая земли современных Прибалтики, Белоруссии, Центральной Украины, Смоленска, Брянска и Курска.

В начале XV века между Москвой и Литвой произошёл конфликт, завершившийся стоянием на Угре в 1408 году и подписанием «вечного мира». В 1487 — 1494 годах произошла русско-литовская война, известная как «Странная» или «Пограничная». Благодаря ряду военно-дипломатических успехов московскому правителю Ивану III удалось расширить власть своего государства на запад, но сил для полноценного возвращения под руку Рюриковичей киевских земель ему не хватило.

На фоне успехов Москвы ряд феодалов славянского происхождения пожелали отказаться от литовского «покровительства». Кроме того, в Литве началось давление на православную знать, чтобы склонить её к переходу в католичество. В итоге в 1500 — 1503 годах между Москвой и Литвой произошла новая война, завершившаяся победой русских и утратой литовцами около трети контролируемых ими земель, включая Чернигов, Гомель, Новгород-Северский и Брянск.

Ливонская война

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В середине XVI века Россия и Литва стали соперничать за влияние на Ливонскую конфедерацию. Ливонцы грубо нарушали договоры с Москвой, ограничивали права православного населения и искали союзников для конфликта с Россией. В 1558 году началась Ливонская война. Через три года по итогам Виленской унии ливонские земли оказались в вассальной зависимости от Литвы, и война приняла характер русско-литовской. Боевые действия негативно сказывались на экономической и политической ситуации в Литве, что создавало предпосылки её слияния с Польшей.

Люблинская уния

Дискуссии об окончательном объединении Литвы и Польши в единое государство велись достаточно долго. Литовская шляхта и магнаты опасались того, что окажутся в новом объединении на вторых ролях, однако из-за угрозы поражения в Ливонской войне знать стала более сговорчивой.

В 1569 году в Люблине начал работать польско-литовский сейм, призванный решить вопрос полного слияния двух стран. Литовцы добивались объединения на условиях полного равенства обеих частей будущего государства, однако польские аристократы были с этим несогласны. Сторону поляков занял Сигизмунд II Август, носивший титул одновременно короля польского и великого князя литовского. Своими универсалами он присоединил к Польше Подляское и Волынское воеводства, Подолье и Киев. Литовской знати за несговорчивость король пригрозил конфискацией земель. В итоге уния была официально подписана 28 июня 1569 года.

Сигизмунд II Август

© Wikimedia commons

В результате было образовано новое государство — Речь Посполитая, формально считавшаяся республикой двух народов (на практике — польской и литовской шляхты), избиравших себе пожизненных королей. Законодательная власть в Речи Посполитой принадлежала двухпалатному сейму. В сенат входили высшие сановники и представители католического духовенства, в посольскую избу — депутаты, избранные на собраниях местной шляхты.

Номинально Литва и Польша в составе федеративной Речи Посполитой были равны. Однако, благодаря передаче королём территории большей части современной Украины Польше и другим законодательным ухищрениям, соотношение польских и литовских представителей в общем сейме стало 3 к 1. Разработка законодательства и внешняя политика были подчинены интересам польской знати. Начался процесс тотальной полонизации и окатоличивания привилегированных слоёв общества.

Речь Посполитая

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев рассказал в интервью RT, что «после Люблинской унии поляки помогли литовцам в борьбе с русскими, и предотвратили присоединение земель Великого княжества Литовского к России».

«Однако литовцам пришлось заплатить за это высокую цену —цивилизационное подчинение Польше и католицизму», — отметил эксперт.

Памятная стела в Люблине в честь Люблинской унии

© Wikimedia commons

По его словам, политическое объединение создало условия для религиозного подчинения преимущественно православных литовско-русских земель католической Польше. В 1596 году была заключена Брестская уния, согласно которой на базе православных приходов на территории Речи Посполитой образовывалась подчинявшаяся папе римскому Греко-католическая церковь.

«Брестская уния была производной от Люблинской. Она вынуждала православных менять свою веру», — подчеркнул эксперт.

Восточнославянское православное население подвергалось жестоким притеснениям. Помимо религиозных гонений, согласно законодательству Речи Посполитой, православные крестьяне подлежали закрепощению, теряли личную свободу.

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Кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв, заявил в беседе с RT, что в Речи Посполитой очень плохо относились к православным крестьянам.

«Сейчас не все знают, но слово «быдло» — польского происхождения, которое означает скот. Так поляки называли православных крестьян восточнославянского происхождения, предков современных украинцев», — отметил он.

Как писал в своём труде «История запорожских казаков» историк Дмитрий Яворницкий, православных крестьян польская и литовская шляхта могла безнаказанно убивать, подвергать нечеловеческим пыткам, насиловать, грабить.

В свою очередь, Волобуев отмечает, что «проводниками политики полонизации и окатоличивания служили горожане и шляхта».

«Первые хотели поддерживать с поляками экономические отношения, вторые —желали заседать в сейме. Сопротивлялись политике Речи Посполитой крестьяне и казаки, защищавшие православие и свою вольницу», — заявил эксперт.

Пик могущества Речи Посполитой пришёлся на начало XVII века. Воспользовавшись смутой, поляки оккупировали значительную часть России, польский гарнизон стоял в Москве, на российский престол пытались посадить ставленника Варшавы. Однако, благодаря усилиям народного ополчения России, удалось восстановить свой суверенитет. В самой Речи Посполитой первая половина XVII столетия прошла под знаком многочисленных народных восстаний на территории современных Украины и Белоруссии.

«Речь Посполитая была неустойчива из-за фактического отсутствия этнического большинства. Значительную часть жителей страны, помимо поляков и литовцев, составляли восточные славяне, немцы, евреи. Система избираемой шляхтой монархии делала рыхлым и неповоротливым государственное управление», — подчеркнул Вадим Трухачёв.

«Въезд Богдана Хмельницкого в Киев», картина Николая Ивасюка, конец XIX века

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В середине XVII века Речь Посполитая понесла жестокое поражение от восставших казаков под предводительством Богдана Хмельницкого и поддержавшей единоверцев России. С этого момента начался её закат. Агрессивные попытки польской шляхты вернуть себе былое влияние привели в конце XVIII столетия к трём разделам польско-литовского государства между соседями и прекращению его существования.

Последствия унии

Несмотря на развал Речи Посполитой, последствия Люблинской унии ощущаются по сей день, отмечают историки.

В частности, Трухачёв указывает, что «до унии на всех восточнославянских землях проживал единый русский народ, после неё начало оформляться нечто иное, на основании чего со временем выделились украинцы и белорусы».

«Причём линия этнокультурного разлома на Украине проходит сегодня как раз по границам бывшей Речи Посполитой. Нынешний курс Киева поддерживают те, кто проживает на бывших польско-литовских землях, а против него выступают обитатели территорий, не входивших в Речь Посполитую», — пояснил эксперт.

По мнению Волобуева, исторические последствия Люблинской унии огромны.