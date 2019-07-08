«Лишила Швецию великодержавия»: какую роль Полтавская битва сыграла в истории России и Европы

8 июля 1709 года русские войска под предводительством Петра I разгромили шведскую армию в Полтавской битве. Во время сражения Пётр впервые в истории военного искусства применил комбинацию из редутов, что стало во многом залогом успеха. Причём потери русской армии были в десять раз меньше, чем шведской — около 8% против 82%. Исход боя позволил России сохранить свою государственность и обеспечить стабильный доступ к Балтийскому морю. Как считают эксперты, Полтавское сражение является величайшей битвой в истории Европы XVIII века. Благодаря победе над войсками Карла XII Россия вошла в разряд великих держав, тогда как Швеция навсегда потеряла этот статус.

310 лет назад русские войска под командованием Петра I разбили шведскую армию в Полтавской битве — генеральном сражении продолжавшейся 21 год Северной войны. Благодаря этой победе Россия получила статус великой державы, а Швеция навсегда утратила своё былое могущество.

В конце XVII столетия Швеция была одной из наиболее влиятельных стран Европы. За счёт успехов на военном и дипломатическом поприще шведы заняли большую часть Скандинавии, а также обширные территории в Финляндии, Прибалтике, Польше, и Германии. Часть земель на побережье Балтийского моря и Ладожского озера, ранее входивших в состав России, были захвачены Швецией в ходе Ливонской войны и интервенции начала XVII века. Единственным русским портом, через который можно было торговать с Европой, оставался Архангельск.

В 1697 году правители соседних со Швецией стран посчитали приход к власти 15-летнего короля Карла XII удобным моментом для освобождения своих бывших территорий. В 1699—1700 годах был образован антишведский Северный союз, в который вошли Россия, Речь Посполитая, Саксония и Дания.

Северная война

В феврале 1700 года саксонская армия осадила Ригу. Вскоре свои войска против шведов направила Дания. Войну Швеции объявила и Россия — формальным поводом для этого шага стали обиды, нанесённые Петру I шведскими должностными лицами во время Великого посольства 1697 года.

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Однако война началась для Северного союза крайне неудачно. Осада Риги оказалась безуспешной, а высадка шведского десанта под Копенгагеном вынудила Данию заключить со Швецией мирный договор. В октябре 1700 года русские войска осадили Нарву, но вскоре были разбиты шведской армией.

Академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин рассказал RT, что поражение под Нарвой оказалось очень тяжёлым для российской стороны.

«Оно было вызвано тактическими причинами, такими как плохая разведка, внезапность атаки и недостаточная подготовленность войск, а также научно-техническим отставанием российской армии от шведской. Однако поражение не деморализовало Петра I, а наоборот, подтолкнуло его к проведению масштабных военных реформ», — подчеркнул эксперт.

По словам Кошкина, Пётр I занялся созданием полноценной регулярной армии, развитием артиллерии и возведением фортификационных укреплений по всей стране. В начале XVIII века русские войска отразили нападение шведского флота на Архангельск, разбили отряд противника в битве при Эрестфере, одержали победу при Гуммельсгофе и взяли крепость Нотебург. Впоследствии под контролем России оказалась вся Нева, на которой был заложен Санкт-Петербург. В 1704 году русская армия взяла Дерпт и Нарву.

Александр Коцебу. «Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года». 1846

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В то время Карл XII считал российское направление второстепенным и бросил свои основные силы против Саксонии и Речи Посполитой. Он нанёс несколько поражений армии Августа II, являвшегося одновременно курфюрстом Саксонии, польским королём и великим князем Литвы. В 1702 году Карл взял Варшаву, изгнал саксонские войска из Польши и организовал избрание польским королём своего ставленника Станислава Лещинского. Четыре года спустя Саксония заключила со Швецией тайный мирный договор, оставив Петра I один на один с Карлом XII.

Русский поход Карла XII

В начале 1708 года шведские войска вторглись на территорию современной Белоруссии, однако русская армия отказалась от сражения с противником и отступила.

«Пётр I выработал стратегию отступления. Он умышленно изматывал шведов, снижая их боеспособность», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов.

Со своих земель уходило и население. Шведы шли по безлюдной территории и не имели возможности пополнить запасы провианта и фуража. В июле 1708 года войска противника разбили русский отряд в битве при Головчине, но это стало их последней крупной победой. Вскоре на Неве потерпел поражение шведский корпус, направленный для взятия Санкт-Петербурга.

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В то время в переписку с Карлом XII вступил гетман Войска Запорожского Иван Мазепа, считавшийся одним из вернейших подданных Петра. Правивший Малороссией чиновник поверил в непобедимость шведов и решил предать своего царя в обмен на сохранение власти. Осенью 1708 года Мазепа предложил отвести шведские войска в Малороссию, пообещав им провиант, фураж и пополнение рядов королевской армии казаками.

Впоследствии в битве при Лесной русские войска разбили превосходившие силы шведского корпуса, который направлялся на помощь Карлу. Пётр I называл это сражение «матерью Полтавской победы». Основные силы шведской армии, получив известия о разгроме подкрепления, двинулись на Десну. Мазепа испугался, что его могут раскрыть, и присоединился к Карлу.

«Совместные силы Карла и Мазепы начали сжигать малороссийские города, не открывшие ворота оккупантам и предателям. Их население полностью истреблялось. Этот факт сегодня тщательно замалчивается украинскими националистическими историками, восхваляющими Мазепу», — рассказал Кротов.

В апреле 1709 года шведские войска приступили к осаде Полтавы, где, по словам гетмана Войска Запорожского, хранились царские военные запасы. Но взять город шведам не удалось.

Полтавская битва

В мае — июне 1709 года под Полтавой начали сосредотачиваться российские войска.

«Пётр I тщательно готовил сражение и добивался создания численного превосходства над шведами», — отметил Кротов.

По словам историка, войска Петра I дождались подхода сил под командованием запорожского гетмана Ивана Скоропадского и сблизились с армией противника. Карл XII мог атаковать русскую армию на марше, но не сделал этого.

«Его мышление было иррациональным, он был склонен к мистицизму. Король верил в свою богоизбранность и в числа. По этой причине Карл XII пренебрёг артиллерией и в ходе баталии приказал взять в наступление всего четыре пушки, поскольку с подобным количеством орудий он ранее уже одерживал победы. И это его подвело», — подчеркнул историк.

Как отметил Кротов, в российской армии насчитывалось 310 орудий (вместе с артиллерией Полтавы), а у Карла в наличии была в общей сложности лишь 41 пушка.

«Численность регулярных российских войск достигала 57,2 тыс. человек. Из них 32,6 тыс. — в пехоте, 24,25 тыс. — в кавалерии, остальные — в артиллерии. Кроме того, под командованием Петра находилось около 23 тыс. человек в составе нерегулярных войск — малороссийских, донских и других казаков, калмыков, валахов», — рассказал эксперт.

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Карл смог собрать 24,4 тыс. военных в составе регулярных войск и около 10 тыс. — нерегулярных. По словам Кротова, большинство жителей Малороссии поддержали Петра. Против 10 тыс. сторонников Мазепы выступили 16 тыс. казаков под командованием Скоропадского и около 40—50 тыс. казаков, находившихся в местных гарнизонах.

В ночь на 8 июля шведская армия построилась в колонны и на рассвете вышла к расположению российских войск, рассчитывая смять их в ходе неожиданной атаки. Однако тактическое преимущество оказалось на стороне русских.

«Пётр I разработал свою, особую тактику ведения боя. Если шведы делали упор на массированный удар с применением холодного оружия, то русские опирались на огонь артиллерии и старались держать строй. Кроме того, под Полтавой Пётр впервые в истории военного искусства применил комбинацию из разомкнутых полевых укреплений — редутов, ставшую одним из главных факторов победы», — рассказал Кротов.

Шведы захватили два ряда недостроенных русских редутов, но не сумели сходу взять третий. Тяжёлые потери в бою с российской кавалерией понесла вражеская конница. Одна из колонн шведов под командованием генерала Карла Рооса не смогла взять третий редут, отступила и была полностью разгромлена окружившими её русскими войсками.

Александр Коцебу. «Полтавская победа»

© Wikimedia commons

В свою очередь, Пётр вывел из лагеря основные силы пехоты. Войскам Карла удалось потеснить левый фланг российского войска, однако своевременная переброска царём подкрепления спасла положение. По словам Кротова, в сложный момент боя Пётр I лично воодушевил солдат, обратившись к ним с патриотической речью. Русские смяли левый фланг шведской армии и окружили центр её боевых порядков. Карл XII вместе с остатками армии и мазепинцами устремился на юг, к Днепру.

«Шведский король ввёл в бой под Полтавой 17 тыс. солдат и офицеров. Из них он потерял убитыми, ранеными и пленными около 82%. Потери российской армии составили порядка 8% — в относительных величинах в десять раз меньше. Это была блестящая победа, одержанная малой кровью», — заявил Кротов.

В погоню за отступавшими шведами Пётр I отправил драгунов и лейб-гвардию. Около 12 тыс. военнослужащих противника были блокированы у местечка Переволочна и капитулировали. Карл и Мазепа с небольшим отрядом сторонников сбежали в турецкую крепость Очаков.

Густав Олаф Седерстрём. «Мазепа и Карл XII после Полтавской битвы»

© Wikimedia commons

Как отмечает Кротов, значение Полтавского сражения в отечественной истории во многом недооценено.

«Полтава является наиболее выдающейся битвой в истории Европы XVIII столетия. В то время больше не было прецедентов, чтобы одна из сторон по итогам генеральной баталии полностью потеряла свою главную армию», — рассказал историк.

По его словам, Пётр I должен стоять в одном ряду с Дмитрием Донским, Александром Суворовым, Константином Рокоссовским и другими легендарными полководцами.

«Когда первые известия о разгроме Карла дошли до Европы, в это просто не поверили: шведская армия считалась одной из сильнейших в Европе и мире. Полтава лишила Швецию великодержавия и ввела Россию в разряд великих государств», — отметил Кротов.

В свою очередь, Кошкин считает сражение при Полтаве судьбоносным, поскольку оно стало прологом к победе в Северной войне.