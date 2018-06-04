«Российский путь модернизации»: что привёз Пётр I из Великого посольства

320 лет назад, завершив свою миссию в Западной Европе, Великое посольство, в состав которого инкогнито входил сам царь Пётр I, отправилось в Россию. По словам экспертов, благодаря переговорам, проведённым Петром в неформальной обстановке с европейскими правителями, Россия начала формирование антишведского союза и получила массу информации, необходимой для начала масштабной военной и технической модернизации. А из-за стремления Петра лично овладеть навыками кораблестроения и стрельбы в Европе ещё долго рассказывали анекдоты о царе-плотнике, посвящали ему оперы и водевили. О достижениях европейского турне Петра Великого — в материале RT.

Завершив в 1696 году Азовские походы, не без труда взяв Азов, но так и не получив контроля над Керченским проливом, Пётр I убедился в том, что сил для полномасштабной войны с Турцией у России ещё нет и стране необходима модернизация. Источником технической информации для него стал Запад. Царь начал посылать на учёбу в Европу молодых дворян, а со временем отправился туда лично, чтобы набраться за границей знаний, параллельно решая дипломатические задачи.

«Урядник Пётр Михайлов»

В 1697 году из России на Запад отправилось Великое посольство. Сам формат, по мнению некоторых историков, был подсказан Петру I генералом Францем Лефортом, который формально и возглавил посольство. За дипломатическую составляющую отвечал опытный международный переговорщик Фёдор Головин, предотвративший ранее войну с Китаем и прекрасно проявивший себя в Азовских походах. Третьим послом стал имевший опыт переговоров с Веной, Варшавой и Константинополем Прокофий Возницын.

Послов сопровождали 20 дворян и 35 «волонтёров», среди которых был и урядник (десятник) Преображенского полка Пётр Михайлов — он же российский царь Пётр I. Следует отметить, что инкогнито монарха было весьма условным. Официально участникам посольства под угрозой строжайшего наказания было запрещено выдавать главу государства. Однако он сам постоянно выступал на переговорах с рядом влиятельных лиц от своего реального имени.

Великое посольство, гравюра современника. Портрет Петра I в одежде голландского матроса

Впрочем, формальное отсутствие царя в составе посольства позволяло отказаться от многих протокольных условностей и делало общение российского монарха с европейскими правителями более простым и непринуждённым. Кроме того, «урядник Пётр» мог позволить себе многое из того, что было элементарно неприлично для Петра-государя.

«Сам факт посольства и участие в нём Петра стали огромным прорывом в деле дипломатии — до этого цари ходили в западном и южном направлениях только в военные походы», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов.

«Во многих источниках и даже в учебной литературе можно найти упоминания о том, что главной целью Великого посольства было создание антиосманской коалиции с европейскими государствами, но это неверно. Подобные утверждения в известной мере являются следствием распространённой российскими дипломатами дезинформации. На самом деле всё указывает на то, что основной миссией посольства, которая держалась в тайне, было формирование контуров антишведского союза и подготовка к грядущей Северной войне», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам Кротова, российский царь хотел лично познакомиться с европейским опытом в различных областях. Он желал быть создателем новой России, при этом в начинаниях в самых разных сферах стремился участвовать лично. «Переезжая из одного европейского города в другой, он становился то корабельным мастером, то артиллеристом», — пояснил историк.

Теневая дипломатия Петра

В марте 1697 года Великое посольство покинуло Москву и выдвинулось в Прибалтику, значительная часть которой в те годы находилась под властью Швеции.

Также по теме «Работали по европейским нормам»: как Тайная канцелярия охраняла Петра I и российский суверенитет 300 лет назад была создана Тайная канцелярия — первый в истории России орган власти, предназначенный для защиты государственной...

В Риге Пётр и его помощники, как позже написал об этом в донесении на имя короля Карла XII губернатор генерал Эрик Дальберг, «стали объезжать верхом кругом города и в особенности окружающие возвышенности, причём не ограничивались тем, что осматривали крепость из подзорных трубок, но даже стали составлять план города и измерять глубину рвов, прогуливаясь по валу и гласису». Губернатор заявил Лефорту, что такое невозможно ни в одной европейской крепости и потребовал подобные действия прекратить.

Участники посольства обвинили Дальберга в нарушении правил гостеприимства. Оправдываясь перед Карлом XII, генерал написал, что встретил посольство с почётным караулом и салютом и выделил его участникам достойные апартаменты. Петру же не отдавал достойные монаршего сана почести только ввиду его инкогнито. Запрет на осмотр крепости Дальберг объяснил своей заботой о государственных интересах.

В Курляндии Петра встретили, несмотря на инкогнито, торжественно и прославляли как победителя турок. В Митаве (сегодня — Елгава) российский царь провёл беседу с курляндским герцогом Фридрихом Казимиром. В Либаве (сегодня — Лиепая) Пётр сел на корабль и, оторвавшись от посольства, морем отбыл в Кёнигсберг (современный Калининград), где нашёл радушный прием со стороны бранденбургского курфюрста Фридриха III, будущего короля Пруссии. Спустя несколько дней в Кёнигсберг торжественно прибыло Великое посольство, следовавшее по суше. В ходе пребывания в Восточной Пруссии Пётр изучил строение крепости Фридрихсбург. По её образцу он позже возведёт укрепления на острове Котлин в Финском заливе.

Прибыв в Пиллау (сегодня — Балтийск), Пётр стал учиться артиллерийскому мастерству у прусского подполковника Штейтнера фон Штернфельда и даже получил под именем Михайлова аттестат «огнестрельного мастера».

София Ганноверская с дочерью (художник неизвестен)

В немецкой коммуне Коппенбрюге российский царь познакомился с ганноверской курфюрстиной Софией и её дочерью Софией-Шарлоттой — будущей первой королевой Пруссии. Дамы отметили красоту и живость ума российского царя и говорили, что его общество доставило им много удовольствия. Несмотря на некоторую грубость манер, они называли его человеком необыкновенным и с юмором вспоминали о том, как он давал им потрогать свои мозоли, заработанные на строительстве кораблей.

В Западной Европе

В августе 1697 года Пётр добрался до Голландии. Пока посольство было занято дипломатическими вопросами, царь выехал на верфи в Заандам и лично трудился на строительстве кораблей. Позже он перебрался на амстердамские верфи Голландской Ост-Индской компании. Чтобы порадовать российских гостей, хозяева в их присутствии заложили фрегат «Пётр и Павел» и позволили русским трудиться на его строительстве на протяжении двух месяцев.

Бургомистр Амстердама Витсен водил русского царя в море на голландском судне и организовывал посещение монархом самых разных учреждений: больниц, фабрик и воспитательных домов, а также анатомического музея, в котором царь лично участвовал во вскрытии трупов. Этот опыт заставил Петра позже основать в Санкт-Петербурге Кунсткамеру.

Модель фрегата «Пётр и Павел»

© Дмитрий Коробейников / РИА Новости

О том, как российский государь трудился на нидерландских верфях плотником, в Европе ходило немало анекдотов. Народные рассказчики утверждали, что богатым и влиятельным голландцам не всегда удавалось вычислить, кто именно из российских гостей является царём, и из-за этого они попадали в смешные ситуации. По мотивам приключений Петра в Голландии был написан целый ряд музыкальных произведений, в том числе знаменитая опера Альберта Лорцинга «Царь и плотник».

Несмотря на радушный приём, российский монарх был не совсем доволен результатами четырёх с половиной месяцев, проведённых в Голландии. Он заметил, что местные судостроители — хорошие практики, но при этом многие из них не сильны в науках и зачастую строят корабли на глаз, а Петру были необходимы чертежи. Исправить это упущение он решил на другом берегу Северного моря.

Англией и Нидерландами в то время управлял один человек — король Вильгельм III, который пригласил российского монарха в гости в Британию. На верфях Лондона Пётр наверстал то, что упустил в Голландии. Кроме того, он активно посещал арсеналы, доки, музеи, побывал в обсерватории, на монетном дворе, в тюрьме Тауэра и в Оксфордском университете. По некоторым данным, царь даже познакомился с Исааком Ньютоном. Однажды заглянул он и на заседание парламента, по поводу чего сказал: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду, — вот чему надо учиться у англичан».

Итоги Великого посольства

После трёх месяцев в Англии Пётр I вернулся на материк, в Голландию, и засобирался на восток. 4 июня 1698 года он отбыл из Амстердама, собираясь по пути домой посетить Австрию и Северную Италию. Однако этим планам было суждено сбыться лишь частично.

В Вене император Леопольд I, воевавший в это время с османами, заявил, что поддерживает сохранение за Россией завоёванных ею земель в Причерноморье, но рассчитывает на мир с Турцией и не будет требовать передачи России Керченского пролива. Так Пётр не смог получить свободного выхода в Чёрное море.

В Австрии царя застигла новость о начале Стрелецкого бунта, и он немедленно отбыл в Россию. Однако по дороге назад узнал, что с восстанием справились и без него, поэтому позволил себе на три дня задержаться в Раве (современная Рава-Русская) для общения с Августом II, которому ранее помог занять польский трон. Монархи подружились и договорились о будущих совместных действиях против Швеции.

«В ходе Великого посольства были намечены контуры той системы международной политики, которая позволила России спустя годы победить в Северной войне», — подчеркнул Павел Кротов.

Кроме того, по словам эксперта, царь в ходе Великого посольства многому научился сам и нанял европейских специалистов для проведения в России модернизации, которая началась сразу после возвращения монарха домой.

Романтизированный портрет Петра I, Поль Деларош, 1838 год

Помимо технических специалистов, члены посольства наняли для службы в России армейских офицеров, матросов и боцманов, а ещё закупили для войск 10 тыс. ружей, 5 тыс. мушкетов и различное инженерное оборудование.

«Также Великое посольство стало презентацией России на Западе. Оно показало, что Россия — это великая цивилизация, раскинувшаяся между двух океанов», — заявил Кротов.

В разговоре с RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что Пётр I реализовывал исторический запрос на реформы, сделавшие Россию великой и мощной державой.

«Взяв на Западе конкретные знания и умения, он повёл нашу страну по особому российскому пути модернизации. Он привёз специалистов, которые помогали строить корабли и производить оружие в России. Реформы были непростыми, но они привели к историческому прорыву, и об этом опыте нужно помнить. Ведь и в наши дни существует необходимость внедрять иностранные технические инновации, сохраняя при этом российские традиции и свойственные нам исторически формы социального взаимодействия», — заключил эксперт.