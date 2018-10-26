Господарь, учёный и союзник Петра I: какую роль в отношениях России и Молдавии сыграл Дмитрий Кантемир

26 октября 1673 года родился Дмитрий Кантемир — господарь Молдавского княжества и российский сенатор. Сын правителя Молдавии, находившейся в то время под властью Османской империи, видел будущее своей страны в тесном союзе с Россией. Однако Кантемиру и его покровителю царю Петру I не удалось освободить восточноевропейское государство из-под турецкого господства — произошло это только через 100 лет. Тем не менее историки отмечают, что личность Кантемира стала символом цивилизационной общности России и Молдавии и важным элементом исторической памяти обоих народов.

Происхождение румынского и молдавского этносов на сегодняшний день изучено недостаточно глубоко. Большинство историков склоняются к тому, что их предки, романизованные иллирийцы, заручившись поддержкой Сербии и Венгрии, в XIII веке заселили территорию Румынии. А когда в XIV столетии монголы были вытеснены из междуречья Прута и Днепра, выходцы с Балкан заняли и земли современной Молдавии, смешавшись с жившими по соседству славянами.

Во второй половине XIV века было образовано Молдавское княжество. Местные феодалы сначала попытались обратить его жителей в католицизм, но потерпели неудачу. Народ сделал выбор в пользу православия. Вскоре молдавские князья сумели подчинить себе часть территории развалившегося Галицко-Волынского княжества и распространили свою власть на освобождённый от татар Буджак — будущую Южную Бессарабию.

Расцвет суверенного Молдавского княжества длился недолго. В середине XV века оно вынуждено было признать зависимость от Османской империи, быстро лишилось большей части автономных прав и превратилось в поле битвы между соседними странами. Правителей Молдавии — господарей — стали назначать из Стамбула.

Молдавский господарь

26 октября 1673 года в молдавском селе Силиштень (территория современной Румынии. — RT) в семье влиятельного полководца Константина Кантемира родился сын Дмитрий.

Константин, по мнению большинства историков, происходил из богатого татарского рода, принявшего христианство. В молодости он поступил на службу к польскому королю, однако затем вернулся на зависимые от турок земли — сначала в Валахию, а затем в Молдавию. В год рождения сына Дмитрия Константин в бою спас от захвата поляками султанский гарем, после чего его политический вес резко вырос. В 1685 году, в возрасте 73 лет Константин был назначен молдавским господарем и оставался на этой должности 8 лет — до конца своей жизни.

Константин и Антиох Кантемир

© Wikimedia

Будучи неграмотным, правитель Молдавии постарался дать своим детям самое лучшее образование, пригласив для них учителей из Греции. Когда сыновья подросли, Константин вынужден был по османской традиции отправить их в качестве заложников в Стамбул. Там Дмитрий продолжил обучение, став знатоком восточной философии, турецкого, арабского и персидского языков, музыки и литературы. После смерти отца в 1693 году Кантемир-младший был назначен новым господарем, но из-за интриг валашского правителя Константина Брынковяну вскоре был смещён. Дмитрий переехал в Турцию и занимался там научной деятельностью на протяжении следующих 17 лет.

Также по теме «Мы являемся частью русского мира»: новый президент Приднестровья в интервью RT Признание Приднестровья мировыми державами — лишь вопрос времени. Приднестровцы полностью разделяют ценности россиян и являются частью...

Вернулся на должность господаря Кантемир только в 1710 году. Османы хотели, чтобы Дмитрий поднял Молдавию на войну с Россией, но их расчёт не оправдался.

«Ещё во время своего пребывания в Стамбуле, Кантемир, мечтая об освобождении Молдавии от османского господства, наладил через русское посольство отношения с Россией», — рассказал в интервью RT главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор Владислав Гросул.

Став господарем, Кантемир нашёл поддержку в лице части молдавских бояр. 13 апреля 1711 года Дмитрий Кантемир подписал с царём Петром I Луцкий договор, согласно которому Молдавия переходила под власть России, сохраняя свои обычаи и получая широкую автономию.

«По сравнению с теми условиями, в которых Молдавия находилась, будучи под властью Османской империи, это было чрезвычайно привлекательно — по сути даже не присоединение, а уния. Кроме того, с точки зрения Кантемира и поддержавших его бояр, важную роль играла религиозная, культурная и этническая близость молдаван и русских», — отметил в беседе с RT эксперт РИСИ Денис Мальцев.

Прутский поход

«Победой в Полтавской битве Россия заявила о себе, как о состоявшейся великой державе. Пётр I посчитал, что у него хватит сил продолжать войну со шведами и одновременно вступить в противоборство с Османской империей. Он рассчитывал на восстание находившихся под турецким господством православных народов и поэтому оказался в плену иллюзий относительно того, что добиться создания независимых от турок и ориентированных на Россию княжеств на Дунае можно будет победой в одном или нескольких сражениях», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов.

Впрочем, турецкий султан Ахмед III, попав под влияние бежавшего от русских шведского короля Карла XII, ещё 20 ноября 1710 года сам объявил России войну, по итогам которой османы хотели вернуть себе крепость Азов и прилегающее к ней морское побережье.

Помимо Кантемира, Пётр I рассчитывал на валашского господаря Константина Брынковяну, который ещё за два года до описываемых событий по собственной инициативе обещал царю выставить под его знамёна 30-тысячную армию и снабдить российское войско провиантом. Однако в решающий момент Брынковяну побоялся поддерживать Петра. Сербские и черногорские повстанцы развернули партизанские действия в тылу у турок, но их сил было недостаточно.

Кантемир привёл на воссоединение с русскими 6-тысячную армию, состоявшую из лёгкой кавалерии. Под командованием Петра на момент выступления в поход было около 80 тыс. солдат и офицеров — шесть дивизий и семь отдельных полков — пехота, драгуны, артиллерия и гвардия. Кроме того, на помощь российской регулярной армии пришли около 10 тыс. запорожских казаков. Но часть войск были оставлены в гарнизонах ещё при переходе из Лифляндии на границу с Молдавией.

В ходе марша с Днестра на Прут российская армия столкнулась с острой нехваткой провизии, воды и фуража. Солдаты гибли от истощения и болезней. Когда в начале июля войска Петра переправились на западный берег Прута, в составе регулярных российских частей осталось только около 47 тыс. военнослужащих. Им противостояли почти 200 тыс. турок и татар.

18 июля 1711 года российский авангард дал бой турецкой кавалерии. 20 числа турки напали на российский обоз, после чего отборные части янычаров пошли в атаку на основные силы российской армии, однако встречный огонь заставил их отступить. Российские войска потеряли в этот день убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 2,6 тыс. человек, а турецкие — порядка 8 тыс.

Прутский поход Петра Первого

© histrf.ru

Российская армия оказалась в окружении и без достаточного количества боеприпасов. Её положение становилось отчаянным. Пётр I предложил турецкому командованию мирные переговоры. Визирь Балтаджи Мехмед-паша сначала не пожелал даже рассматривать такой вариант, однако янычары, получившие мощный отпор со стороны русских, взбунтовались и отказались идти в атаку. Тем более российское командование дало понять туркам, что в случае отказа от переговоров готово дать генеральную баталию.

Также по теме «Российский путь модернизации»: что привёз Пётр I из Великого посольства 320 лет назад, завершив свою миссию в Западной Европе, Великое посольство, в состав которого инкогнито входил сам царь Пётр I,...

Пётр отправил к османам посольство, которое уполномочил обещать визирю возвращение Турции Азова и прочих отбитых у неё земель, а также передачу шведам Лифляндии и других потерянных ими территорий за исключением Ингрии. Кроме того, послы получили крупную сумму денег на подкуп османского командования. Российские дипломаты добились успеха: турки ограничились удовлетворением территориальных претензий Стамбула и взяткой. Шведскими вопросами они заниматься не стали.

«Османы были очень сильно разгневаны на Кантемира и требовали его выдачи. Они доверяли господарю и теперь хотели с ним расправиться. Но Пётр ответил, что скорее отдаст полцарства, чем Кантемира. В результате господарь покинул Молдавию под видом российского гренадёра. Вслед за ним в Россию ушли около 4 тыс. его сторонников. От них произошли многие известные российские дворянские роды», — отметил Гросул.

Карл XII, прибывший на берега Прута уже после отхода российской армии, был вне себя от бешенства и требовал дать ему войско, чтобы догнать Петра. Но турки напомнили ему, что он ранее уже успел «показать себя» под Полтавой, и помогать не стали. Впоследствии шведский король смог за это отомстить турецкому визирю, который из-за присутствия Карла побоялся даже забрать отправленные ему Петром деньги. А вскоре из-за жалобы короля был смещён султаном и казнён.

Российский вельможа

После переселения в Россию Кантемир стал одним из советников Петра I и пользовался полным доверием монарха. За верность российской короне ему было выделено несколько имений, в том числе Чёрная Грязь — будущее Царицыно. В 1721 году Дмитрий Кантемир был назначен на высокую должность сенатора.

«Сын Дмитрия Антиох стал фактически одним из основателей русской классической литературы, а дочь Мария, по ряду свидетельств, была возлюбленной Петра I и носила от него ребёнка», — рассказал Гросул.

Однако ребёнок, который потенциально мог стать наследником престола, погиб при преждевременных родах.

«Если бы остался жив сын Петра и внук Дмитрия Кантемира, это могло бы очень сильно изменить ход истории», — отметил Кротов.

Мария Кантемир

© Wikimedia

В России Кантемир продолжил свои научные изыскания, сегодня его даже называют первым российским востоковедом. Его кандидатура рассматривалась на пост президента Российской академии наук, но до этого бывший молдавский господарь не дожил. После Персидского похода Петра, в котором Кантемир принимал участие в качестве начальника царской канцелярии, он скончался в возрасте 46 лет.

Также по теме «Молдаван считали своими»: как Бессарабия стала частью России 200 лет назад был принят Устав об образовании Бессарабской области в составе Российской империи. Документ даровал недавно...

Похоронили Дмитрия Кантемира в московском Николо-Греческом монастыре. В 1930-е годы обитель была снесена, а останки Кантемира (хотя некоторые историки сомневаются в их подлинности) были переданы властям Румынии и перезахоронены в притворе кафедрального собора в Яссах.

После себя Дмитрий Кантемир оставил целый ряд фундаментальных произведений в области философии, религиоведения, географии и истории. Отметив его научные заслуги, Берлинская академия наук признала бывшего молдавского господаря своим членом.

«В Молдавии XVIII века на Кантемира реагировали по-разному. Среди жителей Молдавии были и такие, кто выступали на стороне Турции, и им деятельность господаря, конечно, не нравилась. Другие люди оценивали его положительно», — отметил Владислав Гросул.

По словам Дениса Мальцева, сегодня Дмитрий Кантемир — герой сразу для нескольких стран и народов.

«Несмотря на деятельность Кантемира на стороне России, даже представители русофобских сил в Молдавии пока не трогают эту фигуру. Ведь он боролся за независимость своей страны от Турции. Кроме того, личность Кантемира положительно оценивают румынские власти, считающие его «своим» историческим деятелем», — отметил эксперт.

По мнению учёного, личность молдавского господаря и сегодня имеет важное символическое значение.

«Учитывая его деятельность, Дмитрий Кантемир может выступать как символ цивилизационной общности молдавского и русского народов», — подытожил Мальцев.