«Европа может подождать»: чем запомнилось царствование российского императора Александра III

27 мая 1883 года состоялась коронация императора России Александра III. По словам историков, период его правления был довольно противоречивым. С одной стороны он сопровождался бурным социально-экономическим развитием, а с другой — политическим регрессом. Реагируя на угрозы российской государственности, царь вынужден был принимать сложные и весьма неоднозначные решения. О правлении монарха, при котором Россия не участвовала ни в одной полномасштабной войне, — в материале RT.

В исторической литературе Александра III обычно называют «миротворцем» и «самым народным монархом», отмечая его простоту и личное мужество. При этом его часто характеризуют, как ретрограда и контрреформатора. Но в современной публицистике можно встретить и его характеристику, как «самого недооцененного» монарха.

«Александру III просто несколько раз очень сильно повезло в жизни. Повезло, что он стал императором, хотя не должен был. Повезло, что его отец провёл в стране масштабные реформы. Повезло, что позитивный эффект от этих реформ стал ощущаться именно при нём», — отметил в беседе с RT кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

В тени отца и брата

Александр III Александрович родился 10 марта 1845 года в Санкт-Петербурге. Он был вторым сыном в семье. Поэтому престол должен был достаться по наследству его старшему брату — Николаю, а самого Александра ждала военная служба. Уже в 7 лет он стал офицером, а в 17 ему было присвоено звание флигель-адъютанта, которого обычные люди удостаивались в гораздо более зрелом возрасте.

В учёбе Александр выдающихся успехов не имел. Воспитатели отмечали его чрезвычайное усердие и усидчивость, но не видели у царского сына никаких особых талантов ни в науках, ни в военном деле.

Старший брат Александра и наследник российского престола Николай в 1864 году предложил руку и сердце датской принцессе Дагмаре, после чего состоялась официальная помолвка. Перед свадьбой Николай отправился в путешествие на берега Средиземного моря, где ушиб себе спину и очень сильно заболел. Невеста и любящий брат сразу же приехали к нему, но помочь наследнику уже никто не мог. 24 апреля 1865 года Николай умер от воспаления спинного мозга.

Наследник престола, великий князь Николай Александрович

© Wikipedia

Александр, который никак не мог смириться с утратой брата, был провозглашён новым наследником российской короны. Он в спешном порядке учился государственному управлению. В этот период жизни к нему сильно приблизился один из наставников — юрист Константин Победоносцев, которому во времена царствования Александра III стал «серым кардиналом» империи.

В 1865 году наследника престола произвели в генерал-майоры и назначили в царскую свиту. Год спустя младший Александр, путешествуя по Европе, заехал в Данию и вновь встретился с принцессой Дагмарой. Вскоре он написал отцу о своей любви к несостоявшейся невесте брата. Родители одобрили брак. В том же году состоялась помолвка и венчание. «Остепенившись», Александр вошел в состав Госсовета и Комитета Министров.

Также по теме «Государство изменилось наглядно и окончательно»: как реформы Александра II повлияли на историю России 29 апреля 1818 года в Москве родился будущий император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский Александр II. Он вошёл...

В 1868 году младший Александр стал генерал-адъютантом отца, при этом ему был пожалован чин генерал-лейтенанта. Вскоре с ним произошла очень некрасивая история. В процессе царской аудиенции наследник престола нагрубил достойному и перспективному офицеру — 32-летнему начальнику патронного завода капитану Карлу Гунниусу, занимавшемуся, помимо всего прочего, поставками оружия в Россию.

Гунниус попытался вежливо пресечь непристойное поведение наследника престола, но тот пришел в ярость и нецензурно обругал офицера. Гунниус удалился и прислал царевичу письмо, в котором потребовал извинений, обещая в обратном случае покончить с собой. Александр извиняться не стал, и Гунниус застрелился. В виде исключения его объявили наложившим на себя руки в состоянии аффекта и разрешили отпевать. Александр II был разгневан и заставил сына на похоронах лично идти за гробом Гунниуса.

В 1870-е наследник престола стал командиром сначала дивизии, а затем гвардейского корпуса, участвовал в Русско-турецкой войне. В 1880 году Александр возглавил Петербургский военный округ и все войска гвардии.

Корона Российской империи

13 марта 1881 года от ран, полученных в ходе совершённого народовольцами покушения, скончался Александр II. Царь погиб как раз в тот день, когда собирался одобрить конституционный проект, разработанный министром внутренних дел графом Михаилом Лорис-Меликовым. После смерти отца Александр III наложил вето на его проект и одновременно отправил Лорис-Меликова в отставку.

Наследник престола, конечно же, был подавлен смертью отца. В то же время современники говорят о том, что из физически крепкого, но несколько неуклюжего и нисколько не похожего на государственного деятеля человека, Александр на глазах у окружающих преобразился и превратился в настоящего монарха.

Гибель отца Александр III связывал с проводимыми им либеральными реформами, и решил, что в период своего правления ничего подобного не допустит. Его ближайшими сподвижниками стали консервативный публицист Михаил Катков и назначенный к этому времени обер-прокурором Святейшего Синода Константин Победоносцев.

Картина Ж.Беккер «Коронация Императора Александра III и Императрицы Марии Фёдоровны»

Два года Александр III правил страной, не легализовав до конца свой статус. По мнению историков, он откладывал коронацию из страха перед терактом, возникшим у него после смерти отца. Только 27 мая 1883 года в Успенском соборе состоялась его коронация и миропомазание.

Вскоре после прихода Александра к власти, в отставку пришлось уйти не только Лорис-Меликову, но и всем министрам, имевшим репутацию либералов. Главами правительственных учреждений стали консервативно настроенные Николай Игнатьев и Пётр Ванновский.

«При Александре III Россия совершила социально-экономический рывок одновременно с политическим откатом, который некоторые даже сравнивали с временами Николая I, хотя это, пожалуй, не совсем корректно», — подчеркнул Леонид Ляшенко.

При новом царе в стране начался стабильный экономический рост, стала развиваться промышленность. Добыча углеводородов выросла в 20 раз. Началось строительство Транссиба и бурное развитие железнодорожной инфраструктуры страны в целом. При помощи создания системы земельного кредитования власти облегчили судьбу оставшихся без земли крестьян. Были установлены прогрессивные акцизные сборы, напоминающие современные. Строились фабрики и заводы. Удалось преодолеть дефицит бюджета.

Правда, о том, чьей именно заслугой это является, историки до сих пор спорят. Многие пишут о личном позитивном влиянии Александра III на экономические процессы в стране, но Леонид Ляшенко с этим не совсем согласен.

Также по теме «По сей день уважают Александра II»: как жилось Финляндии в составе Российского государства 210 лет назад Финляндия была официально присоединена к России. В составе Российской империи финны прожили больше века. За это время...

«Знаете, плоды успешных реформ часто пожинаются не теми, кто их проводит, а следующим за ними поколением. По моему мнению, в случае с успехами Александра III в значительной степени мы имеем дело с подобным эффектом, и за достижения сына нужно благодарить отца», — предположил эксперт.

«У нового царя был шанс помочь России начать жить по-новому, но он этого не захотел», — считает Ляшенко. По его мнению, при Александре III власти империи провели целый комплекс мероприятий, который историки называют «контрреформами». Так, был фактически заблокирован выход крестьян из общины, упразднён институт мировых судей в уездах, введены должности земских участковых начальников из числа поместного дворянства, наделенных широкими полномочиями в административной и судебной сфере. Всё это парадоксальным образом сочеталось с принятием весьма прогрессивного трудового законодательства, защищавшего, в частности, права женщин и несовершеннолетних на производстве, и отменой болезненной подушной подати.

Вместе с тем, циркуляр «О сокращении гимназического образования», известный так же, как «циркуляр о кухаркиных детях», практически заблокировал получение гимназического образования выходцами из «неблагородных сословий». Усилилась цензура.

Террористическая и протестная активность при Александре III по большому счету сошла на нет. Одни историки считают, что народ действительно был удовлетворён положением дел в стране, другие — что царь лишь заморозил социально-политические противоречия, не сделав ничего для их разрешения.

За Веру, Царя и Отечество

В 1882 году в России был принят Большой Государственный герб, на котором геральдически был изображён известный лозунг: «За Веру, Царя и Отечество». Он как нельзя лучше отражал суть политики Александра III.

Также по теме Орёл оброс легендами: в чём истинный смысл герба российского государства 11 апреля 1857 года в России была завершена крупнейшая геральдическая реформа. Император Александр II утвердил комплект...

В России возросло количество и тиражи православных изданий, создавались новые церковные братства, шло активное строительство храмов (до 250 церквей и десяти монастырей в год), государство оказывало поддержку духовному образованию.

При Александре III не велось ни одной полномасштабной войны, зато Россия активно участвовала в урегулировании европейских конфликтов, за что царя часто называют «Миротворцем». Однако некоторые историки относятся к его дипломатическим заслугам скептически.

«Александр III действительно остался в памяти, как миротворец, но какой ценой это произошло? Так ли были велики его внешнеполитические заслуги, как это принято считать?

Можно ли отнести к достижениям развал союза с Германией и Австро-Венгрией, ухудшение отношений с Болгарией, дошедшее до дипломатического разрыва, падение роли России на Балканах, договорённости с Англией, приведшие к остановке продвижения России в Средней Азии, где военные и политики могли сделать ещё очень многое в плане усиления нашего влияния и обеспечения безопасности государства?», — задаётся вопросами Леонид Ляшенко.

Александра III в исторической литературе часто обвиняют в попытках «русификации» национальных окраин. Но доктор исторических наук, профессор РГГУ Александра Бахтурина считает такое определение не совсем корректным.

«Это была не русификация, а, скорее, некоторое изменение политики, обусловленное во многом внешними факторами. В результате дипломатической деятельности, как Александра II, так и Александра III, Россия двинулась к союзу с Францией и отошла от союза с Германией, что привело к усилению военной угрозы на западной границе страны — в частности, в Финляндии и Прибалтике. А военные стратеги должны мыслить так, чтобы предвосхищать события, поэтому и усилился контроль над ситуацией в этих регионах».

Кроме того, по словам эксперта, в результате реформ Александра II в национальных окраинах выросли свои политические элиты, появилась своя собственная национальная политика. «Им дали возможность культурного развития, но национальным элитам этого очень быстро стало не достаточно. Они хотели власти. Отсюда и реакция центра. Национальные окраины решили ограничить в культурно-образовательных рамках. Это были вынуждены меры. У императора не было такой мелочной задачи, как создать неприятности каким-то национальностям. Царь мыслил категориями государственных интересов, хотя это, конечно, могло кому-то не нравиться», — отметила Александра Бахтурина.

Фрагмент картины Валентина Серова «Портрет императора Александра III с рапортом в руках»

Так, при Александре III шло активное обращение населения в православие, принимались меры по более широкому распространению русского языка (в частности, как языка университетского образования), ликвидировались отдельные административные и финансовые учреждения в Финляндии и Польше. Под давлением консервативной общественности в пределы черты осёдлости выселялось еврейской население. При этом открытая протестная активность на национальных окраинах, имевшая место в годы правления отца Александра III, при нём самом исчезла.

Личность царя была так же противоречива и сложна, как и его политика. Император был высок ростом и обладал огромной физической силой. Не имея склонности к наукам, он обожал искусство — интересовался живописью, сам рисовал, играл на тромбоне и баритон-геликоне, заказав даже как-то композитору Николаю Римскому-Корсакову концерт для тромбона с оркестром. Правда, говоря об искусстве, Александр мог быть весьма груб. Глядя на картины выдающегося баталиста Василия Верещагина, он однажды назвал художника «скотиной или помешанным».

У царя был сильный характер, при этом историки отмечают, что он обладал оригинальным чувством юмора. Так, в ответ на просьбу министра срочно принять иностранного посла, находившийся в Гатчине на рыбалке Александр III саркастично заметил: «Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать». На праздничное застолье после своей коронации он велел подать самую простую национальную еду — перловый суп, похлёбку, заливное из ершей и стручковый горох. Этим он явно подчеркнул свою народность и верность национальным традициям, несколько уязвив аристократию и иностранных дипломатов.

В 1888 году Александр III вместе с семьей попал в железнодорожную катастрофу. Родные императора уцелели, потому что Александр лично удержал на плечах обвалившуюся крышу вагона. Однако вскоре после этого он сильно заболел. По словам медиков, из-за травмы, полученной в ходе катастрофы, у него развилась болезнь почек. Император скончался 1 ноября 1894 года в крымском Ливадийском дворце в возрасте 49 лет.