«Ни мира, ни войны»: почему Украина не спешит выполнять Минские соглашения

Киев избегает установления каких-либо временных рамок по выполнению условий Минских соглашений или формулы Штайнмайера по урегулированию конфликта в Донбассе, так как не намерен им следовать. Так эксперты и политологи прокомментировали RT заявление Владимира Зеленского о том, что «никто не может ничего требовать» от Киева, которое президент Украины сделал по итогам переговоров в Берлине. Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, возглавлявший российскую делегацию, подчеркнул, что «прорыва» на этой встрече достигнуто не было.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшее в Берлине совещание советников глав государств «нормандской четвёрки», заявил, что никто не может требовать от Киева принятия закона об особом статусе Донбасса. Так он отреагировал на вопрос украинских журналистов. Они спросили, являются ли достоверными сообщения немецких СМИ о том, что Москва якобы выдвинула требование принять такой закон до 6 июля.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», — сказал Зеленский.

Газета Spiegel 3 июля со ссылкой на некий «неофициальный рабочий документ» российской делегации, участвовавшей в переговорах в Берлине, сообщила, что в нём якобы шла речь о выдвинутом условии по проекту изменения конституции Украины по децентрализации, а также прогрессу в работе по формуле Штайнмайера.

При этом Владимир Зеленский не стал комментировать итоги встречи советников глав государств «нормандской четвёрки».

«Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать», — сказал президент Украины.

«Продемонстрировал растерянность»

Отметим, ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, возглавлявший российскую делегацию, после встречи в Берлине заявил, что стороны приблизились к согласованию комплекса мер по прекращению боевых действий в Донбассе, однако прорыва не достигли.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — заявил Козак по итогам переговоров, которые продолжались более 10 часов.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Предполагается, что окончательный документ по итогам встречи будет принят позже, в ходе телефонных переговоров, «поскольку его не удалось согласовать в деталях».

Козак также отметил, что о согласовании нормандского саммита говорить преждевременно.

«О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты нормандского формата, но об этом пока говорить очень, очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объёме... прежде всего со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря», — подчеркнул он.

Российский политик при этом подтвердил, что Москва действительно ожидает от украинской стороны проект поправок к основному закону, устанавливающий особый статус Донбасса в соответствии с формулой Штайнмайера. При этом Козак опроверг дату, фигурировавшую в публикации Spiegel.

«Не к 6 июля, а в ближайшее время. Сегодня не удалось получить от Украины чёткий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ, поправки в конституцию в части децентрализации... Эту децентрализацию ещё никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чём идёт речь, мы не понимаем, никто не понимает», — заключил Козак.

Комментируя заявление Зеленского по итогам встречи в Берлине, эксперты констатируют, что так глава Украины пытается размыть временные рамки, на которые должен быть ориентирован процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

«Зеленский в данном случае продемонстрировал растерянность в ответ на предположение, что Украине могут быть поставлены определённые красные линии, чтобы, наконец, Киев либо выполнил к определённому сроку условия Минских соглашений, либо расписался в том, что именно он является виновником невыполнения взятых на себя обязательств. Украинское руководство оказалось в достаточно сложной ситуации, поэтому Зеленский пытается таким не очень профессиональным способом из этого положения выйти», — отметил в разговоре с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в свою очередь, считает, что украинский президент делает заявления подобного рода во многом из-за недостатка политического опыта.

«С тех пор как появились международные отношения, государства подчинялись определённым правилам. Они были разными, они менялись, но им подчинялись. В том числе и Украина должна выполнять международные обязательства. А из слов Зеленского следует, что, поскольку Украина — суверенная страна, она что хочет, то и делает. Это, конечно, тоже позиция, но она никого ещё до добра не доводила», — отметил эксперт.

«Государственная позиция»

Напомним, нормандский формат переговоров по Украине был создан в июне 2014 года. Тогда в ходе мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии провели переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

После этого встречи и телефонные разговоры проводились на уровне как глав государств «четвёрки», так и глав МИД стран-участниц.

С 2015 года практически все встречи «четвёрки» были посвящены реализации Минских соглашений. Однако вскоре власти Украины фактически заморозили их выполнение, что сделало проведение новых встреч бессмысленным. Последний саммит глав государств «нормандской четвёрки» в полном составе состоялся в октябре 2016 года в Германии.

Формат возродился лишь в конце прошлого года, когда в Париже встретились Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Москва неоднократно указывала, что реализация Минских соглашений — это единственный путь разрешения конфликта на востоке Украины, а также обращала внимание участников диалога на то, что выполнение договорённостей Киев саботировал.

По словам Ростислава Ищенко, в том, что Владимир Зеленский так же, как и его предшественник, уклоняется от реальных шагов по выполнению Минских соглашений, нет ничего удивительного.

«Администрация Зеленского избегает этого просто потому, что это — государственная позиция Украины, и тут не имеет значения, кто занимает кресло президента. Порошенко подписал Минские соглашения не для того, чтобы их выполнять, а чтобы остановить наступление. С тех пор эта позиция не менялась. Лидером можно избрать кого угодно, но позиция эта неизменна», — пояснил политолог.

Владимир Жарихин придерживается аналогичной точки зрения.

«Нужно понимать, что Зеленский в данном случае — не та сторона, которая принимает решения. Эта ситуация «ни мира, ни войны», тлеющий конфликт, который разделяет Россию и страны Западной Европы, наиболее выгодна США, поэтому глава Украины и получает распоряжение любым способом саботировать выполнение Минских соглашений», — заключил эксперт.