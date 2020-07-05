Зеленский пообещал сделать украинский флот «образцом мощи»

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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать Военно-морские силы страны «образцом мощи и современности» и обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением.
Зеленский пообещал сделать украинский флот «образцом мощи»
  • Reuters

Трансляция выступления Зеленского в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил Украины велась на странице его офиса в Facebook.

«Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далёких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть полностью осведомлена о ситуации в море, в том числе в подводном пространстве.

«Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания», — заявил он.

По его словам, соответствующие поручения уже даны командующему ВМС Украины.

Украинский лидер также назвал «сверхважными» испытания ракетного комплекса «Нептун».

«Его принятие на вооружение сделает нас ещё более сильным игроком в акватории Чёрного и Азовского морей», — заявил он.

Кроме того, как отметил Зеленский, Украина ожидает получить в рамках военной помощи от США катера Island и Mark VI.

Ранее на полигоне в Одесской области прошли испытания украинского комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун».

По словам украинского военного эксперта Михаила Жихорова, «Нептун» разрабатывалась для того, чтобы сдерживать российский Черноморский флот.

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