Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету

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Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету
  • © Defense Express Channel/YouTube

Соответствующую видеозапись опубликовал на YouTube-канале ресурс Defense Express.

Как сообщает издание «АрміяInform», манёвры прошли на полигоне Алибей в Одесской области.

В мае аналогичные испытания уже проводились. Тогда были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум целям в Чёрном море.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал его слова бредом сумасшедшего.

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