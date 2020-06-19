Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету

Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.

Соответствующую видеозапись опубликовал на YouTube-канале ресурс Defense Express.

Как сообщает издание «АрміяInform», манёвры прошли на полигоне Алибей в Одесской области.

В мае аналогичные испытания уже проводились. Тогда были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум целям в Чёрном море.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал его слова бредом сумасшедшего.