На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

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На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун», в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание «АрміяInform».
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв заявил, что после старта с пусковой установки две ракеты вышли по «запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море».

При этом первая морская цель была на расстоянии 85 км от места пуска, а вторая — на расстоянии 110 км.

«Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — подчеркнул Коростелёв.

В феврале глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что расходы на ракетное оружие в 2020 году будут увеличены на $12 млн.

Летом 2019 года на Украине испытали комплексы «Ольха» с повышенной дальностью действия. 

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов называл их «уникальной» разработкой, которая «лучше российского аналога».

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