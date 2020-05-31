На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв заявил, что после старта с пусковой установки две ракеты вышли по «запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море».
При этом первая морская цель была на расстоянии 85 км от места пуска, а вторая — на расстоянии 110 км.
«Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — подчеркнул Коростелёв.
В феврале глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что расходы на ракетное оружие в 2020 году будут увеличены на $12 млн.
Летом 2019 года на Украине испытали комплексы «Ольха» с повышенной дальностью действия.
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов называл их «уникальной» разработкой, которая «лучше российского аналога».