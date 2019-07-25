На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

Украина провела очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха» с повышенной дальностью действия, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

«В Одесской области состоялся очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, манёвры прошли успешно.

Планируется, что комплексы поступят в ВСУ до конца года.

Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о работе по модернизации ракет.

По его словам, это «уникальная» разработка, которая «лучше российского аналога, имеющего название «Смерч».

В ведомстве утверждают, что «Ольха» способна поражать цели на расстоянии 130 км.