На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

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Украина провела очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха» с повышенной дальностью действия, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
  • © rnbo.gov.ua

«В Одесской области состоялся очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, манёвры прошли успешно.

Планируется, что комплексы поступят в ВСУ до конца года.

Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о работе по модернизации ракет

По его словам, это «уникальная» разработка, которая «лучше российского аналога, имеющего название «Смерч».

В ведомстве утверждают, что «Ольха» способна поражать цели на расстоянии 130 км. 

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