На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
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«В Одесской области состоялся очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения», — говорится в сообщении.
Как отмечается, манёвры прошли успешно.
Планируется, что комплексы поступят в ВСУ до конца года.
Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о работе по модернизации ракет.
По его словам, это «уникальная» разработка, которая «лучше российского аналога, имеющего название «Смерч».
В ведомстве утверждают, что «Ольха» способна поражать цели на расстоянии 130 км.