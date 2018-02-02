Турчинов заявил о планах провести в марте испытания «уникальной» ракеты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что проведение государственных ракетных испытаний ракеты «Ольха» запланировано на март. Об этом он сказал во время открытия Оперативного центра реагирования на киберугрозы в Киеве.

По его словам, в марте пройдут испытания «уникальной» ракеты «Ольха», которая «лучше российского аналога, имеющего название «Смерч».

«И мы уже ожидаем в марте государственные испытания и начало (уже после того, как ракета будет взята на вооружение украинской армией) серийного производства», — цитирует Турчинова украинское интернет-издание Depo.ua.

Он добавил, что на указанные ракеты за границей «уже огромный спрос». По его словам, «первоочередное задание — обеспечить этим мощным оружием нашу армию».

Ранее на Украине провели испытания модернизированного ЗРК C–125 М «Печора».