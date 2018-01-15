На Украине прошли испытания модернизированного ЗРК C–125 М «Печора»

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Украинская компания «Радионикс» и государственное конструкторское бюро «Луч» провели пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C–125М «Печора». Об этом сообщается на странице бюро в Facebook.

«На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории. Такой полёт ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что дальняя граница зоны поражения комплекса составляет 40 км, а максимальная высота — 25 км.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что оружие, которое Соединённые Штаты предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокации, но не для эскалации конфликта на востоке страны. 

Эксперт Центра военно‐политической журналистики Владимир Орлов прокомментировал в беседе с телеканалом «360» испытания нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

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