На Украине прошли испытания модернизированного ЗРК C–125 М «Печора»
«На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории. Такой полёт ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что дальняя граница зоны поражения комплекса составляет 40 км, а максимальная высота — 25 км.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что оружие, которое Соединённые Штаты предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокации, но не для эскалации конфликта на востоке страны.
Эксперт Центра военно‐политической журналистики Владимир Орлов прокомментировал в беседе с телеканалом «360» испытания нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».