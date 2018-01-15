На Украине прошли испытания модернизированного ЗРК C–125 М «Печора»

Украинская компания «Радионикс» и государственное конструкторское бюро «Луч» провели пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C–125М «Печора». Об этом сообщается на странице бюро в Facebook.

«На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории. Такой полёт ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М», — говорится в тексте сообщения. Отмечается, что дальняя граница зоны поражения комплекса составляет 40 км, а максимальная высота — 25 км. Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что оружие, которое Соединённые Штаты предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокации, но не для эскалации конфликта на востоке страны. Эксперт Центра военно‐политической журналистики Владимир Орлов прокомментировал в беседе с телеканалом «360» испытания нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».