Климкин рассказал, для чего будет использоваться американское вооружение

Оружие, которое Соединённые Штаты предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокации, но не для эскалации конфликта на востоке страны. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

«Как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Климкин подчеркнул, что речь идёт об оружии оборонного характера.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.