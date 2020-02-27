Украина увеличит расходы на ракетное оружие на $12 млн

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Украинские власти намерены в 2020 году увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн). Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Украина увеличит расходы на ракетное оружие на $12 млн
  • © РИА Новости

«Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, средства дополнительно будут выделены на разработку противокорабельной ракеты «Нептун» и реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Как отметил глава Минобороны, в этом году необходимо закрыть конструкторскую разработку и поставить их на вооружение.

Летом 2019 года Киев испытал комплексы «Ольха» с повышенной дальностью действия. 

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов называл их «уникальной» разработкой, которая «лучше российского аналога».

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