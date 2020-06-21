На Украине рассказали о возможности ракетного удара по Новороссийску

Украинский военный эксперт Михаил Жихоров заявил, что новая крылатая ракета Украины «Нептун» в теории способна поражать цели в Новороссийске.

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — написал Жихоров в своей статье в издании «Деловая столица».

По его словам, данная ракета разрабатывалась для того, чтобы сдерживать российский Черноморский флот.

Эксперт уточняет, что теоретически у Черноморского флота есть все возможности по отражению ракетных атак.

Ранее украинские вооружённые силы не приняли на вооружение переданную концерном «Укроборонпром» партию самоходных миномётов «Барс-8ММК».