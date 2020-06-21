На Украине рассказали о возможности ракетного удара по Новороссийску
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«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — написал Жихоров в своей статье в издании «Деловая столица».
По его словам, данная ракета разрабатывалась для того, чтобы сдерживать российский Черноморский флот.
Эксперт уточняет, что теоретически у Черноморского флота есть все возможности по отражению ракетных атак.
Ранее украинские вооружённые силы не приняли на вооружение переданную концерном «Укроборонпром» партию самоходных миномётов «Барс-8ММК».