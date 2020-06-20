СМИ сообщили о небоеспособности новых украинских миномётов

Украинские вооружённые силы не приняли на вооружение переданную концерном «Укроборонпром» партию самоходных миномётов «Барс-8ММК». Об этом сообщил портал Defense Express.

По его данным, осенью 2019 года «Укроборонпром» сообщил о передаче миномётов в украинскую армию.

Журналисты утверждают, что Минобороны Украины отказалось принять «Барс-8ММК» из-за того, что у 120-мм миномётов оказались некондиционные стволы и у них не было таблиц стрельбы.

«То есть как из них попадать и насколько надёжные сами стволы миномётов — остаётся неизвестным», — говорится в статье.

Отмечается, что вместо отправки миномётов десантно-штурмовым бригадам их отправили на базу хранения в посёлке Оржев.

В конце мая на Украине провели испытания ракеты «Нептун».