СМИ сообщили о небоеспособности новых украинских миномётов

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Украинские вооружённые силы не приняли на вооружение переданную концерном «Укроборонпром» партию самоходных миномётов «Барс-8ММК». Об этом сообщил портал Defense Express.
СМИ сообщили о небоеспособности новых украинских миномётов
  • © Апарат Ради національної безпеки і оборони України

По его данным, осенью 2019 года «Укроборонпром» сообщил о передаче миномётов в украинскую армию.

Журналисты утверждают, что Минобороны Украины отказалось принять «Барс-8ММК» из-за того, что у 120-мм миномётов оказались некондиционные стволы и у них не было таблиц стрельбы.

«То есть как из них попадать и насколько надёжные сами стволы миномётов — остаётся неизвестным», — говорится в статье. 

Отмечается, что вместо отправки миномётов десантно-штурмовым бригадам их отправили на базу хранения в посёлке Оржев.

В конце мая на Украине провели испытания ракеты «Нептун».

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