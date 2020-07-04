Зеленский оценил требования о принятии закона о статусе Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никто не может требовать от Киева принятия закона об особом статусе Донбасса. Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

Он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что российская сторона якобы требует от Киева принять этот закон до 6 июля.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Также украинский президент заявил, что в этом вопросе «всем нужно поработать над риторикой».

Кроме того, Зеленский сообщил, что встреча политических советников стран нормандского формата в Берлине 3 июля прошла хорошо.

При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после встречи, что о согласовании нормандского саммита говорить преждевременно. По его словам, о «прорыве» в переговорах по Донбассу речи не идёт.