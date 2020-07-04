Зеленский оценил требования о принятии закона о статусе Донбасса
- РИА Новости
Он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что российская сторона якобы требует от Киева принять этот закон до 6 июля.
«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна», — приводит слова Зеленского РИА Новости.
Также украинский президент заявил, что в этом вопросе «всем нужно поработать над риторикой».
Кроме того, Зеленский сообщил, что встреча политических советников стран нормандского формата в Берлине 3 июля прошла хорошо.
При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после встречи, что о согласовании нормандского саммита говорить преждевременно. По его словам, о «прорыве» в переговорах по Донбассу речи не идёт.