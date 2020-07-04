Зеленский: встреча «нормандской четвёрки» в Берлине прошла хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов комментировать встречу «нормандской четвёрки» в Берлине, но отметил, что она прошла хорошо.

Об этом Зеленский сообщил во время визита в Одессу.

«Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что прошла она хорошо. С (главой офиса президента Андреем. — RT) Ермаком ещё не обсуждал этот вопрос», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ.

В свою очередь, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что в ходе состоявшейся в Берлине встречи политических советников стран — участниц нормандского формата «удалось приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер прекращения перестрелки».