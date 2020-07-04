Козак рассказал об итогах встречи в Берлине в нормандском формате

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак оценил итоги состоявшейся в Берлине встречи политических советников стран — участниц нормандского формата.

«Состоялся довольно обстоятельный разговор... удалось, наконец, приблизится к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер прекращения перестрелки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Козака, итоги данной встречи позволят принять конкретные меры для соблюдения режима прекращения огня в Донбассе на следующем заседании трёхсторонней контактной группы.

Предполагается, что окончательный документ по итогам встречи будет принят позже, в ходе телефонных переговоров, «поскольку его не удалось согласовать в деталях».

Козак также заявил, что о согласовании нормандского саммита говорить преждевременно.

«О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты нормандского формата, но об этом пока говорить очень, очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объёме... прежде всего со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря», — подчеркнул он.

Замглавы администрации президента России также отметил, что о «прорыве» в переговорах по Донбассу речи не идёт.

«Сегодня не удалось получить от Украины чёткий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ, поправки в Конституцию в части децентрализации... эту децентрализацию ещё никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чём идёт речь, мы не понимаем, никто не понимает», — заключил Козак.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о позиции Москвы по нормандскому саммиту.