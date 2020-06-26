Посол рассказал о позиции России по нормандскому саммиту

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Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что позиция Москвы относительно перспектив проведения встречи стран — лидеров нормандского формата остаётся неизменной, саммит отдаляет нежелание Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском.
Посол рассказал о позиции России по нормандскому саммиту
  • РИА Новости

«Позиция России относительно перспектив проведения очередной встречи лидеров нормандского формата неизменна», — заявил Нечаев.

Посол отметил, что внутриукраинский конфликт в Донбассе поможет разрешить полная имплементация минских договорённостей, а не количество проведённых мероприятий.

«Отсутствие реального продвижения кроется в упорном нежелании Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском, что отдаляет перспективы проведения следующего нормандского саммита», — заявил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева «оживить» нормандский формат и достичь мира в Донбассе.

Министерство иностранных дел России рекомендовало странам нормандского формата отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

Полномочный представить России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отмечал, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

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