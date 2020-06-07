Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании Киева «оживить» нормандский формат и достичь мира в Донбассе.
Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат
  • globallookpress.com

Об этом он написал в своём Twitter.

«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры министров иностранных дел государств — участников нормандского формата.

В МИД России заявили, что странам нормандского формата следует отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщал, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

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