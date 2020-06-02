На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав МИД стран нормандского формата.
На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата
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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

«Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро пройдёт очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили, что участникам нормандского формата следует отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

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