На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав МИД стран нормандского формата.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

«Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро пройдёт очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — заявил он.

Ранее в МИД России заявили, что участникам нормандского формата следует отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.