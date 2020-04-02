МИД России призвал участников нормандского формата отказаться от игр

Участникам нормандского формата следует отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что помощники лидеров Германии и Франции в ходе телефонных переговоров под разными предлогами уходили от поддержки договорённостей Киева и Донбасса.

Затем в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 26 марта подобную позицию занял и Киев.

«Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне... Призываем партнёров по нормандскому формату прекратить политические игры и приступить наконец к серьёзным переговорам по урегулирования конфликта в Донбассе», — говорится в комментарии МИД России.

Там подчеркнули, что отказ от достигнутых и зафиксированных договорённостей перечёркивает достигнутый прогресс.

«Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс», — добавили в министерстве.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.