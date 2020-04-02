МИД России призвал участников нормандского формата отказаться от игр

Короткая ссылка
Участникам нормандского формата следует отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил МИД России.
МИД России призвал участников нормандского формата отказаться от игр
  • РИА Новости

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что помощники лидеров Германии и Франции в ходе телефонных переговоров под разными предлогами уходили от поддержки договорённостей Киева и Донбасса.

Затем в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 26 марта подобную позицию занял и Киев.

«Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне... Призываем партнёров по нормандскому формату прекратить политические игры и приступить наконец к серьёзным переговорам по урегулирования конфликта в Донбассе», — говорится в комментарии МИД России.

Там подчеркнули, что отказ от достигнутых и зафиксированных договорённостей перечёркивает достигнутый прогресс.

«Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс», — добавили в министерстве.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить